OSN požaduje od Iraku zoznam vedcov podieľajúcich sa na zbrojnom programe

14. dec 2002 o 13:01 © TASR 2002

New York 14. decembra (TASR) - Šéf zbrojných inšpektorov OSN Hans Blix odfaxoval vo štvrtok irackým činiteľom požiadavku, aby zverejnili zoznam vedcov a ostatných pracovníkov zapojených do chemického a biologického programu Bagdadu, ako aj do vývoja balistických striel. Informovali o tom dnes zdroje Spojených národov.

Bezpečnostná rada OSN na svojom zasadaní 8. novembra dala rezolúciou č. 1441 svojim inšpektorom právo vypočuť alebo zadržať každého Iračana - či už zo súkromnej sféry alebo vládneho úradníka, ktorý by mohol mať niečo spoločné so zbrojným programom.

Blix poslal list Saddámovmu poradcovi Amirovi as-Saádímu a dal Iraku ultimátum do konca tohto mesiaca, aby oboznámil medzinárodné spoločenstvo s menami osôb podieľajúcich sa na rozvoji zbraní hromadného ničenia.

Prvé - zatiaľ len predbežné - hodnotenie správy Iraku o jeho zbrojnom programe bude hotové 19. decembra. Pôjde však len o predbežné posúdenie podstaty dokumentu, ktorý má 12.000 strán.

Správu Iraku o jeho jadrovom, chemickom a biologickom zbrojnom programe má okrem Blixa k dispozícii aj všetkých päť stálych členov Bezpečnostnej rady OSN - USA, Rusko, Veľká Británia, Francúzsko a Čína.