Film DNA dokáže vysielať laserové svetlo

Tokio 13. decembra (TASR) - Molekulárni biológovia už dlho nie sú jediní, ktorí skúmajú molekulu DNA. Zaujímajú sa o ňu aj fyzici a postupne objavujú ...

13. dec 2002 o 23:28 © TASR 2002

Tokio 13. decembra (TASR) - Molekulárni biológovia už dlho nie sú jediní, ktorí skúmajú molekulu DNA. Zaujímajú sa o ňu aj fyzici a postupne objavujú jej zaujímavé vlastnosti. Najnovší objav si pripísali vedci z japonského Inštitútu pre prírodné vedy a technológie, ktorí zistili, že DNA môže za určitých okolností vysielať laserové svetlo.

Východiskovým bodom experimentov tímu pod vedením Yutaka Kawabeho bol roztok z DNA a mastných kyselín, do ktorej sa pridalo farbivo hemicyanín. Molekuly farbiva sa naskladali medzi dvojice báz v dvojzávitnici DNA, ktoré sú usporiadané podobne ako priečky rebríka, pričom vždy dodržiavali odstup niekoľkých desiatok "priečok".

Vedci vytvorili z tejto zmesi film hrubý niekoľko tisícin milimetra a skúmali jeho optické vlastnosti tak, že ho ostreľovali krátkymi zábleskami laserového svetla. Takto vzbudený film vysielal luminiscenčné svetlo v červenej časti spektra. Pri zvýšení intenzity laserového svetla od určitej hranice nadmerne stúpla aj intenzita luminiscenčného svetla a zúžila sa šírka jeho spektra.

Obidva efekty - silná nárast luminiscencie a zúženie spektra - sú znakmi vzniku laserového svetla. Je to prekvapujúce, pretože hemicyanín nie je laserové farbivo a bez DNA nemôže vysielať laserové svetlo. Vedci sa domnievajú, že zakomponovanie molekúl hemicyanínu do dvojzávitnice DNA mení ich energetické vlastnosti a umožňuje emitovanie laserového svetla.

Aby z takýchto filmov DNA vznikol "plnohodnotný" laser, musia sa umiestniť v zrkadlovej komore, kde sa luminiscenčné svetlo lavínovite zosilní samé. Ešte predtým musia vedci vypracovať metódu rutinnej výroby veľmi čistých filmov.

Experimenty japonských vedcov môžu otvoriť cestu pevnolátkovým laserom, ktoré by vysielali svetlo v mnohých farbách. Takéto lasery by šetrili energiu a ľahko by sa ovládali.