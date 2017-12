Google Glass budú v Tescu pomáhať pri nakupovaní

Obchodný reťazec experimentuje s novou technológiou.

15. jan 2015 o 9:46 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Opriete sa do nákupného vozíka, vstúpite do supermarketu a zacielite k prvému regálu. Namiesto toho, aby ste však siahli po lístku s nákupným zoznamom do vrecka, prehovoríte ku svojim okuliarom.

Tesco pracuje na vývoji aplikácie pre inteligentné okuliare Google Glass. Tá má pomôcť spotrebiteľom nielen nájsť všetky tovarové položky na veľkej predajnej ploche, ale prezradiť aj detaily o ich vlastnostiach, ktoré na obaloch neraz chýbajú.

Aj keď vývojári tvrdia, že sú ešte len na začiatku práce, už dnes dokáže aplikácia pomáhať. Pri nasnímaní čiarového kódu prezradí cenu tovaru, informácie o jeho nutričnej hodnote či ďalšie jeho vlastnosti, ktoré čerpá z databázy pre mobilnú aplikáciu.

Na požiadanie nasmeruje pri hľadaní tovaru spotrebiteľa k správnemu regálu alebo zobrazí položky, ktoré doposiaľ neboli vyškrtnuté z virtuálneho zoznamu. K tomu, samozrejme, patria interaktívne zľavové ponuky či upozornenia na atraktívnejšie alternatívy tovarov.

Podľa denníka The Guardian Tesco chce, aby sa z aplikácie stal v budúcnosti asistent, ktorý pomôže zákazníkom pri nákupoch. Popri tom pracuje aj na verzii pre zamestnancov, ktorí by vďaka inteligentným okuliarom nemuseli pri svojej práci v predajni odbiehať k počítačom.

Aj keď ide o koncept, ktorý sa javí ako atraktívny nielen z pohľadu používateľského komfortu, ale aj obchodníckeho benefitu pre zvýšenie objemu predaja, myšlienka nie je úplne novátorská. IBM experimentovalo s podobnou technológiou naviazanou na RFID kódy v spolupráci s niekoľkými obchodnými reťazcami. Namiesto okuliarov však boli v hlavnej úlohe košíky s veľkým dotykovým displejom.

Okuliare Google Glass sú v tejto chvíli skôr experimentálnym produktom pre technologických nadšencov ako štandardnou výbavou domácností, firmy však dúfajú, že sa medzi ľuďmi postupne rozšíria.

Najnovšie múdre okuliare avizovala aj firma Sony s názvom Smart EyGlass, ktoré majú podobu ľahučkého modulu. Ten možno upevniť na akékoľvek okuliare – od slnečných, cez dioptrické až po pracovné či športové.