Cryo Interactive - skrachovaná legenda (2. časť)

Minulý týždeň sme začali štvordielny seriál o jednej vývojárskej legende - kontroverznej firme Cryo Interactive. Tak ako sme sa v prvom diely pozreli na jej počiatky a prvé úspechy, povieme si dnes o rozmachu a ďalších úspechoch.

15. dec 2002 o 0:00 Ján Kordoš

Minulý týždeň sme začali štvordielny seriál o jednej vývojárskej legende - kontroverznej firme Cryo Interactive. Tak ako sme sa prvom diely pozreli na jej počiatky a prvé úspechy, povieme si dnes o rozmachu a opäť ďalších úspechoch. Toto obdobie obsahuje hry ako UBIK, Atlantis 2, Ring či Blackmoon Chronicles.

Začiatkom roku 1998 Cryo vytvorilo ďalšiu zo svojich kontroverzných hier. UBIK. To je názov hry, ktorej venujem ďalší odsek. Najprv si povedzme, o čo ide. Do vašej moci sa dostávajú skupina zabijakov v budúcnosti. Ovládate ich ako v stratégii, ale navyše jednotlivým postavám pribúdajú bodíky za skúsenosti. Celé ste to videli z tretieho kukadla, žiadna izometria, ale tridé kamera. Táto hra bola inšpirovaná dielami známeho autora Philipa K. Dicka (to meno mi niečo hovorí, ale ešte som od neho nič nečítal, tak vám k tomu viac nepoviem). Niektorí recenzenti boli doslova unesení touto hrou. Ja osobne ju považujem „len“ za celkom dobrú hru. Nič viac, nič menej. Ak vám však meno autora niečo hovorí a máte radi jeho knihy, určite si zožeňte túto hru. U nás, na Slovensku, ju však zoženiete asi veľmi ťažko. Je to možno aj škoda...

Spolu s UBIK-om Cryo vytvorilo aj druhú zo svojich „poučno-náučných“ adventúriek. Druhá mala názov Egypt a je už aj jasné, v akom prostredí sa odohrávala. Engine hry bol vypožičaný z Atlantisu a bol aj vylepšený, takže graficky bola hra ešte viac namakaná. Aj keď náučné hry nie sú najobľúbenejším žánrom, Egypt mal niečo do seba. Kultúra Egypťanov, ich história, to všetko je dnes dosť výborná téma na herné aj filmové spracovanie (napríklad film Múmia... hlúposť ako hrom, ale bolo to v Egypte, tak to je len podpriemer). Mňa atmosféra starého Egypta tiež fascinuje, a preto je encyklopédia v tejto hre výborným spríjemnením. Cryo však doplatilo na to, že to znovu nebola ani tak veľmi hra, ale akési multimedálne niečo.

V lete 1998 Cryo vydalo ďalšiu zo svojich divností... možno to bola aj divnosť najväčšia. Hra s názvom Gadget: Past as Future vám zrejme nič nehovorí. Nešlo však ani tak o hru... bol to akýsi multimediálny filmík, ktorý bol doplnený logickými hádankami. Hodnotiť túto hru.. hmm... nie hodnotiť toto multimediálne dielo je veľmi subjektívne. Jeho hlavným kladom je príbeh. Nachádzate sa v budúcnosti, keď veci, ktoré dnes bežne využívame, nachádzate len v múzeu. Niečo sa pokazilo a vy to musíte dať všetko do poriadku. Príbeh sa postupne rozvíja a vy ho len sledujete a hltáte. Atmosféra taká hustá, že by sa dala krájať. Lenže, kto sa bude rozplývať nad výborným príbehom, ktorý sa za pár hodín skončí? Radšej pôjdem po sedemstýkrát rozfragovať toho týpka s Nickom: k****. Už je pre nás asi ťažké lámať si hlavičku a riešiť problémy, ktoré pre nás vymysleli tvorcovia. Pomaly opadá tá aura okolo hier a už sa nerozplývame nad tým, ako sme zakysli v jednej hre ale o tom, koľko sme ich za víkend dohrali.

Ďalej sa k nám od Crya dostala klasická point-and-click adventúrka: Hopkins F.B.I. Mám adventúrky rád, ale táto sa moc nepodarila. Neviem, koľko na nej tvorcovia pracovali, ale zrejme nie až tak dlho, lebo výsledok je priemerný. Vy, v roli súkromného detektíva, musíte vyriešiť prípad výbuchu v jednej budove (že by dvojičky;). Nápad nie je až tak zlý, ale od radosti neskáčem. Spracovanie však bolo dosť úbohé – kreslené pozadie, na ktorom boli dosť hlúpo viditeľné predmety, hudba taká otrasná, že som ju vypol dokonca aj ja. Ovládanie bolo trošku toporné a všetko to išlo... tak ťažko. Tento titul sa jednoznačne nevydaril, a preto poďme ďalej.

Deo Gratis. Neznie vám ten názov tak trošku divne? Cryo sa rozhodlo, že to skúsi ešte raz na poli stratégií, tak vydalo Deo Gratis. V princípe išlo o tzv. božskú stratégiu. Pozerali ste sa na určitú planétu ako boh a riadili ste tak svoju planétu. Námet to bol výborný, len škoda, že sa hra objavila na pultoch skoro naraz s Populusom 3. Deo však bolo aj tak trošku iné. Na výber ste mali veľké množstvo rás, ktoré ste umiestňovali na planéty a starali ste sa o poriadok. Keď som si pozrel niektoré rasy, začal som Cryo upodozrievať z požívania drôg. Podivné chápadlovité stvorenie, niečo zmutované s rybou, FAKT DIVNÉ pavúky... a bolo toho viac. A o toto - nie, už to nenazvem rasami - ste sa mali starať. Všetci niečo chceli a vy ste to pre ich pohodlie museli splniť. Aj keď toto dielko nebolo prijaté veľmi kladne, jednoznačne bolo originálne. Ale nebolo až také kvalitné, tak pomaly upadlo do zabudnutia.

Ďalší pán na holenie od Crya bol Ring. Hra hrozne podivná, ale aj neuveriteľne príťažlivá. Neviem o nej nič zmysluplné napísať, aj keď som pre Gameclub (to boli časy) napísal recenziu na túto hru. Išlo o adventúru na štýl Atlantisu – teda pekná grafika, animované prechody medzi lokáciami, geniálna hudba (to musím vyzdvihnúť – Ring mal nádhernú hudbu.. postaral sa o to orchester). Príbeh bol zamotaný, na začiatku ťažkopádny. Vôbec som nechápal, o čo ide, nevedel som, čo to robím, a prečo... lenže potom mi došlo, že mi ľudia sme riadne svine..., a to mi došlo na konci prvého príbehu (hra má štyri). Hra bola skôr o odhaľovaní tajomstiev a postupnom rozplietaní osudov postáv. Príbeh sa nedá rozpovedať do jednej vety. Nevystihol by som podstatu, a toľko miesta tejto hre zase venovať nemôžeme. Určite si ju však skúste zahrať. Ak máte radi príbehy zo života, budete spokojní.

Ak poznáte meno Philip José Farmer, tak určite poznáte aj River World. Farmer je autorom sci-fi poviedok a jedna séria z nich sa volala River World. Hra z nej aj vychádza, tak ak ste čítali knižku, budete ako doma. River World bola ďalšia real time stratégia od Crya, ktorá sa znovu nedočkala veľmi kladného ohodnotenia. Vaším druhým ja sa stáva Richard Burton, anglický moreplavec z viktoriánskej éry. V jeho roli ste sa snažili vybudovať v zemi River Worldu svoje impérium a bojovať proti nepriateľovi. Museli ste si podmaňovať obyvateľstvo a postupovať z jednej doby do druhej a vylepšovať všetko, čo len ide. Klasika. Ono by to nebolo až tak zlé, ale krajina River Worldu bola hrozne prázdna, nezáživná. A aj celá hra bola postupne nudná, tak si ju užili len prívrženci knižky.

Cez zimičku 1998 nám Cryo dalo ďalšiu náučnú adventúru, tentoraz z prostredia Číny. Hra dostala názov Forbidden City. Išlo však už o vydojenú kravu a nepomohlo ani celkom originálne prostredie historickej Číny. Príbeh klasicky ustupoval do pozadia a hra tým strácala. Encyklopédia bola síce na vysokej úrovni, ale hra bola celkovo najhoršia zo svojich starších súrodencov, a preto sa stala priemernou hrou, na akú sa zabudne po pár týždňoch.

Cryo si asi myslelo, že na poli stratégií sa dá presadiť, tak to skúsilo ešte raz. Teraz si za vzor vzali geniálnu real-time stratégiu Age of Empires. Hra bola zasadená do prostredia Vikingov a dostala meno Rage of the Vikings. Tentoraz sa zdá, že ide o celkom normálnu hru, akoby sa o jej vývoj nestaralo Cryo. Klasicky rúbete drievko, zbierate pre váš národ obživu – jednoducho zvelebujete svoj národ a popri tom zbrojíte a nakoniec nakopete nepriateľovi zadočky. Klasika..., ale bolo tu pár vylepšení. V hre sa striedali 2 ročné obdobia (leto a zima), takže nie vždy môžete zasiať obilie. Autori do hry navyše zasadili aj fantasy. To len a len spríjemnilo celú hru. Grafické spracovanie bolo príjemné, hudba tiež spríjemňovala hru – išlo o podarenú hru, ktorá však na trhoch neprerazila. To však už nie je problém hry, ale hráčov, ktorí túto hru asi odsúdili ihneď a ani ju neskúsili. Škoda.

Na začiatku roku 1999 k nám dorazila ďalšia hra, tentoraz išlo o spojenie adventúry a akčnej hry. The Guardian of Darkness bola skôr akčná hra, ktorú ste sledovali z pohľadu tretej osoby. Príbeh sa točil okolo nadprirodzených vecí a bol klasický od Crya. Čo však bolo zaujímavé, bola postava. Ovládali ste holohlavého mnícha, ktorý okrem zbraní používal aj kúzla a bojoval za záchranu sveta. Ak ste o tejto hre nepočuli, o nič ste neprišli.

Ďalšia hra od Crya vyšla v lete a znovu šlo o real-time stratégiu. Hra Blackmoon Chronicles bola jednoznačne najlepšia strategická hra, akú Cryo kedy vydalo a môžete si hovoriť, čo len chcete. Blackmoon Chronicles bol akýsi guláš viacerých hier: Warcraft, Warhammer, Heroes of Might and Magic... a ešte tam bola aj štipka RPG-čka. A na veľké prekvapenie (aj moje) to nedopadlo ako slávne varenie psíčka a mačičky, keď si varili svoju tortu. Z Warcraftu si hra vzala klasické ovládanie boja, teda označíte skupinku panákov a pošlete ich na súpera. Lenže na bojoch sa zúčastňovalo len niekoľko desiatok jednotiek, preto to nebol klasický „ríltajmový“ chaos. Hru ste si navyše mohli kedykoľvek zapauznúť, vydať potrebné príkazy a potom odpauznúť. Dnes už skoro samozrejmosť, ale vtedy to bola novinka. V hre ste navyše hýbali celými plukmi jednotiek (Warhammer), takže ste museli trošku rozmýšľať. Navyše ste mohli do vašej armády pridať aj generála, ktorý zvyšoval hodnoty vojska. To potom panáci lepšie bojovali atď. Z HoMaM-u si Blackmoon Chronicles vzal systém hlavného mesta na hlavnej mapke. Hra mala pekné grafické spracovanie, výbornú hudbu, a hlavne bolo to fantasy. A čisté fantasy, žiadne pridanie sci-fi, ako to zvyklo robiť 3DO. Jednoducho „pecka“, ktorá si zaslúži trochu úcty.

V tomto období nám Cryo ukázalo niečo pekné aj z kultúry južnej a strednej Ameriky. Ďalšia historická adventúrka dostala názov Aztec, takže sa presunieme do srdca aztéckej ríše, Tenochtitlánu v roku 1517 sužovaného podivnou chorobou, na ktorú už pomrelo mnoho ľudí, čo dávajú poddaní za vinu vládcovi Aztékov. Vy v roli mladého sochára sa pokúsite rozpliesť nitky tohto temného sprisahania a odhaliť pokrytcov. Bola by to výborná hra – námet má geniálny, ale tvorcovia hry sa asi riadili heslom: v jednoduchosti je sila, a preto je v tejto hre všetko občas jednoduché... zlá však nie je.

Faust. Jedno slovíčko a viacerým sa hneď vybaví tlstá kniha a nudné veršíky. Hohohóó, len počkaj sokolíček, viete už námet? Zmluva s diablom – na tom nevyzerá byť nič zlé, veď kto by nechcel byť nesmrteľný... to si žijete a je vám všetko jedno, lebo viete, že sa vždy ráno prebudíte. To isté si mysleli aj niektoré postavičky v tejto hre. Dám vám radu – nikdy nezapredajte svoju dušu Mefistovi. Pripadá vám to šialené? Tak to je super, podarilo sa mi navodiť tú správnu atmosféru – Faust totiž je šialený. Klasické logické puclíky a geniálny príbeh. O tejto hre sa písalo veľmi málo, ale verte mi, že ide o výbornú hru. V blízkej budúcnosti čakajte poctivú recenziu aj s návodom.

A na záver tohto obdobia nám Cryo vydalo Atlantis 2. Druhý diel prekonal svojho staršieho bračeka vo všetkom. Kvalitnejšia grafika, lepšia hudba, výborná zápletka, dlhší príbeh. Proste táto hra mala dostať 200 bodov zo sto (prípadne si dosaďte akúkoľvek stupnicu), ale nestalo sa tak. Bol to totiž dosť podobný prvému dielu, a to sa hráčskej verejnosti až tak nepáčilo. Tak moje súkromné hodnotenie je tiež len 95 %. Aj keď to je to isté, hra bola výborná a ten, kto mal prvý diel dohraný sa len tešil ďalšiemu príbehu. Išlo však o hru značne ťažkú, nie každý hráč vedel rozlúsknuť logické hádanky a možno aj preto neslávila až taký úspech, ako jej predchodca. Nenechajte sa však odradiť, stále ide o výbornú hru, ktorá však nespôsobila až toľko rachotu ako prvý diel. Takže, ak sa vám páčil prvý diel, hupsajte do predajne a popozerajte sa aj po pokračovaní, určite to nebude zlá kúpa.

V ďalšom dieli sa dostaneme k smutnejším správam, a to pomalému úpadku. Takže si pripravte papierové vreckovky, potečú totiž slzy.