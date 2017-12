Začína sa boj o kontrolu nad spoločnosťou Eutelsat

Paríž 13. decembra (TASR) - Francúzsko hľadá spôsoby, ako zablokovať pokusy amerických satelitných operátorov prevziať kontrolu nad najväčšou európskou vesmírnou komunikačnou spoločnosťou Eutelsat, oznámil dnes nemenovaný francúzsky vládny zdroj agentúre Reuters.

Potom, ako Deutsche Telekom predal svoj podiel v Eutelsate talianskemu vydavateľovi, sa investičné banky snažia zhromaždiť investorov, aby uchránili Eutelsat pred americkými rivalmi Intelsat a PanAmSat. Podľa francúzskeho vládneho zdroja je neprijateľné, aby Eutelsat padol do rúk Američanom. Francúzsky minister financií to odmietol komentovať.

Deutsche Telekom predal svoj 10,87-% podiel v Eutelsate talianskemu De Agostini za 210 miliónov EUR. Podľa zdrojov blízkych dohode by to mohol byť začiatok širšej reorganizácie vlastníckych vzťahov v európskom satelitnom operátorovi. Vykúpenie akcií, ktoré budú na predaj a vzápätí zorganizovanie verejnej dražby, by mohol byť spôsob, ako ochrániť európske vlastníctvo spoločnosti, uviedol pre agentúru Reuters nemenovaný bankár.

Eutelsat, ktorého "Hot Bird" a ďalšie satelity sprostredkúvajú satelitné vysielanie pre 98 miliónov domácností, vlastnili európske vlády až do minulého roku, keď sa jeho kapitál rozdelil medzi hlavné európske telekomunikačné firmy. Vo štvrtok utrpel veľkú stratu, keď jeho televízny satelit v hodnote 250 miliónov USD bol zničený zároveň so svojou nosnou raketou Ariane-5 plus.

Potenciálnych záujemcov o Eutelsat je niekoľko. Okrem najväčších, Intelsat a PanAmSat, prejavilo záujem aj niekoľko súkromných spoločností.

France Télécom, ktorý vlastní 23,1 %, a BT Group s 17,5 % sa budú pravdepodobne snažiť predať tieto podiely vzhľadom na svoje nepríjemne sa kopiace dlhy. Potvrdil to aj prezident France Télécom, Thierry Breton, ktorý tento mesiac oznámil, že spoločnosť začala rozhovory o predaji celého alebo časti podielu v Eutelsate. Odmietol však uviesť ďalšie podrobnosti.

Ak sa použije Deutsche Telekom, ktorý predal svoj podiel za 210 miliónov EUR, ako pomôcku pri určení ceny, France Télécom, s asi 70 miliardami dlhov by mohol pri predaji získať približne 445 miliónov EUR.

(1 EUR = 41,776 SKK, 1 USD = 41,185 SKK)

