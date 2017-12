Sly Racoon - špionážno-zakrádacia arkáda

To sme tu ešte nemali! Kombinácia zábavnej arkády (Jak & Daxter) so špionážnym zakrádaním (Metal Gear Solid). To je krásne vyzerajúca 3D plošinovka v cartoonovskom štýle. Po vačkojazvecovi Crashovi je tu ďalší platformový hrdina zo z

14. dec 2002 o 0:00 Milo Gracík

To sme tu ešte arkády & so zakrádaním Gear je v Po (v orig. bandicoot) je tu hrdina zo zvieracej ríše. Naším hrdinom je totiž medvedík, a to čistotný (v orig. racoon). Dobrodružstvá zlodeja Sly Coopera od chlapcov zo Sucker Punch zažijete iba na PS2.

A máme tu ďalšiu plošinovku. Posledné obdobie je na plošinovky skutočne bohaté. Po trháku menom Ratchet & Clank, atmosférickej Treasure Planet a priemernom Spyrovi k nám prichádza Sly Racoon. A to nás čaká temný Vexx a humorný Rayman 3: Hoodlum Havoc. Nedá sa teda povedať, že by bolo na PS2 plošinoviek málo, ba práve naopak. Čochvíľa ich bude až príliš. Na škodu to však nebude, keďže plošinovky () sú soľou a krvou herných konzol. Keď však neklesnú pod kvalitatívnu úroveň stanovenú legendou Jak & Daxter, ktorá prakticky stanovila plošinový trend na PS2, nebudem mať nič proti arkádovej záplave ;).

Hlavnou postavou tejto akčnej adventúry so stealth prvkami je menom Sly Racoon, rasou medvedík čistotný a povolaním zlodej. A ako každý správny zlodej, aj on sa pýši svojím remeslom a hrdo nosí jeho odznak - čiernu škrabošku (Dlhoprstí by mohli závidieť). Sly pochádza zo starej rodiny legendárnych zlodejov, ktorá svoje profesionálne tajomstvá uchováva v jednej knihe, predávanej z generácie na generáciu. Táto kniha, známa ako Thievius Raccoonus, bola nanešťastie ukradnutá tesne pred Slyovými ôsmimi narodeninami. Piati zlodeji, ktorí knihu ukradli si ju rozdelili na päť častí. O desať rokov neskôr, teraz už ako majster zlodej, sa Sly rozhodne zozbierať všetkých päť častí knihy a prinavrátiť česť svojej rodine. Aby tejto prísahe dostál, musí sa vlúpať do najneprístupnejších a najstráženejších objektov sveta: do úkrytov piatich zlodejov knihy.

Na rozdiel od väčšiny ostatných plošinoviek, sa Sly nemusí spoliehať na zbieranie premetov a následný postup do vyššej úrovne. Vyzerá to tak, že autori sa hodne inšpirovali hitovkou Metal Solid, nielen čo sa týka použitia infiltračných prvkov a zakrádania sa. Hlavná koncepcia tejto hry spočíva v infiltrácii zlodejského brlohu, vyhýbaniu sa pasciam a strážam, získanie predme a následný tajný únik. Budete sa zakrádať, riadiť vozidlá, odlákavať stráže. Sly disponuje úctyhodnou paletou imponujúcich pohybov a zozbieraním stránok knihy Thievius Raccoonus sa mu spríspňujú rôzne špeciálne pohyby, napr. matrixovský efekt spomaleného pohybu (použitý aj v hre Max Payne).

Trojrozmerná grafika sa nesie v najnovšom módnom trende cel-shade technológie, t.j. obkty majú obrysy zvýraznené hrubou čiernou linkou (použité napr. v Auto Modellista, XIII, Dark Chronicles). to spracovanie ponúka neskutočné vizuálne orgie, ktoré sa nemôže rovnať žiadnemu animovanému filmu, ktorý ste kedy videli! Ja osobne sa už nemôžem dočkať tohto skvele vyzerajúceho, arkádového dobrodružstva sa a zlodejom v hlavnej úlohe. V USA už hra vyšla začiatkom novembra, kde žala aslúžený úspech. d dohľadom SCEE sa k nám Sly približu už januári budúceho roku.