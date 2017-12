Homeplanet - vesmír je veľký, ale nie pre všetkých

V Rusku sa pripravuje ďalšia zaújimavá hra, a to vesmírny simulátor s pracovným názvom Homeplanet. Podľa doteraz známych informácií pôjde o epické vesmírne dobrodružstvo, prepojené príbehom a adrenalínovou akciou.

13. dec 2002 o 12:15 Juraj Chrappa

V Rusku sa pripravuje ďalšia zaújimavá hra, a to vesmírny simulátor s pracovným názvom Homeplanet. Podľa doteraz známych informácií pôjde o epické vesmírne dobrodružstvo, prepojené príbehom a adrenalínovou akciou.

Vývojári hry, Revolt Games, stavili na osvedčený príbeh o nedostatku životného priestoru pre ľudský rod, čím sú ľudia donútení hľadať si svoje miesto vo vesmíre. Novoosídlené planéty ovládajú viaceré klany, ktoré medzi sebou neustále vedú žabomyšie vojny. Hráč ako Reef Troiden je prinútený opustiť svoju planétu a so zvyškom klanu si nájsť nový domov.

To však nebude také ľahké, pretože znepriateľené klany stále nedajú pokoj a svoje miesto pod slnkom si bude musieť vydobiť mnohými súbojmi. K dispozícii je až 60 typov lodí, z toho 6 môže ovládať hráč. V bojoch nie je sám, často mu budú asistovať wingmani, niekedy až celá letka, ktorých hráč neovláda priamo ale cez jednoduché príkazy. O ostatné sa potom postará AI.

Ako by vyzerali vesmírne dobrodružstvá bez alienov? Kupodivu v tomto prípade to nie sú žiadne krvilačné potvory, ale vyspelé civilizácie, ktoré do bojov vôbec nezasahajú. Zaújimajú ich iba technológie, ktoré klan využíva. Samozrejme iba vtedy ak sú na určitej úrovni. V hre sa nachádza ešte tretia strana - Konfederácia - tá sa do bojov zapojiť môže, ale aj nemusí.

Homeplanet by mal byť graficky na úrovni. Revolt Games si preto aj vlastný engine vyvinuli. Boje by mali vyzerať veľkolepo, naraz môže proti sebe bojovať až 10 lodí. Dobrou správou tiež je, že si hráči svoje "lodičky" môžu vyzbrojovať a prispôsobovať, ako sa im zapáči.

Hra je momentálne vo fáze betatestingu, respektíve jej ruská verzia. Kedy hra vyjde zatiaľ nie je jasné aj kvôli chýbajúcemu vydavateľovi.