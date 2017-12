Mobilné telefónne čísla majú byť v ČR prenositeľné do roku 2005

Praha 13. decembra (TASR) - Do roku 2005 by mali mobilní operátori v ČR umožniť zákazníkom prenositeľnosť telefónnych čísiel. Pri zmene operátora by si tak užívateľ mohol ponechať staré telefónne číslo. Rok 2005 je podľa smerníc EÚ najneskorší termín, kedy by mali prevádzkovatelia mobilných sietí prenositeľnosť umožniť, uviedol vo štvrtok predseda Českého telekomunikačného úradu David Stádník. Problémom zavedenia prenositeľnosti mobilných čísiel je podľa hovorcu Eurotelu Jana Kučmáša na jednej strane nevyhnutnosť vynaložiť stámiliónové náklady na technické riešenie a tiež zníženie tarifnej orientácie zákazníkov. Tí sú totiž zvyknutí odvádzať si cenu hovoru podľa predvoľby mobilného operátora. Pre pevné siete majú operátori zaviesť prenositeľnosť telefónnych čísiel od budúceho roka. Služby však bude pravdepodobne dostupná iba technicky, pretože alternatívni operátori a dominantný Český Telecom sa doteraz nedohodli na cenách. Telecom navyše až v týchto dňoch vydal tzv. referenčnú ponuku, ktorá prvotný návrh cien obsahuje. Informoval o tom český denník Právo.