Smog vyrába mutantov

13. dec 2002 o 6:00 © TASR 2002

Ottawa 13. decembra (TASR) - Priemyselné emisie sú stále hrozbou pre zdravie ľudí v mnohých končinách sveta. Vedci z McMasters University v kanadskom Hamiltone a Environmental Health Centre v Ottawe teraz zistili, že jedovaté častice prítomné vo vzduchu môžu zdvojnásobiť mieru mutácie génov, ktorá sa cez spermie prenesie na ďalšiu generáciu.

Tím bádateľov pod vedením Jamesa Quinna postavil dve výskumné stanice vzdialené jeden a 30 kilometrov od priemyselného centra Hamilton Harbor pri jazere Ontario. V smere vetrov od tamojších oceliarní umiestnili na jeseň 1999 počas desiatich týždňov po 20 laboratórnych myší.

Miesta pre stanice neboli vybrané náhodne. Predchádzajúci výskum ukázal, že v bezprostrednej blízkosti mesta bola najvyššia koncentrácia polycyklických aromatických uhľovodíkov - agresívnej látky, vyvolávajúcej mutácie dedičného materiálu. Vedci tam tiež zistili veľa prípadov mutácií v génoch čajok striebristých. Nepodarilo sa však vylúčiť možnosť, že zmeny DNA mohli nastať aj pitím kontaminovanej vody.

Hoci myši v novom pokuse dostali overenú, čistú vodu, v genóme zvierat, ktoré žili kilometer od priemyselného centra, vedci aj tak zistili 1,5- až dvojnásobne zvýšenú mieru mutácie. "Toto štatisticky signifikantné zvýšenie spôsobil v prvom rade nárast počtu mutácií, ktoré boli zdedené po otcovskej idioplazme (je to druh plazmy, ktorá je nositeľkou dedičnosti)," píše Quinn v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Vedci myši navzájom krížili a pozorovali aj potomstvo.

Prvýkrát sa tak podarilo demonštrovať, že šíriteľom dediteľných mutácií môže byť aj znečistený vzduch. Ľudia a živočíchy, ktoré žijú v blízkosti oceliarní a dýchajú ich emisie, sú teda vystavení zvýšenému riziku, že sa u nich nahromadia mutácie a tie môže zdediť ich potomstvo.

Quinn a jeho kolegovia však zároveň upozorňujú, že zvýšená miera mutácie na regióne DNA zvanom ESTR (Expanded Single Tandem Repeats), sa nemusia vždy preniesť na celý genóm. Tento región totiž neobsahuje žiadne gény, ale podľa Quinna je pravdepodobné, že znečistený vzduch ovplyvní aj také gény, ktoré sú relevantné pre zdravie.