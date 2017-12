Svetoví archeológovia sa snažia zabrániť zničeniu vzácneho náleziska v Rumunsku

Bukurešť 12. decembra (TASR) - Približne 600 archeológov a historikov z celého sveta sa dnes obrátilo na rumunské úrady, aby zabránili zničeniu vzácneho archeologického náleziska Rosia Montana v strednom Rumunsku, ktoré ohrozujú plány kanadskej banskej spoločnosti Gabriel Ressources.

Rosia Montana je podľa svetových vedcov jedinečným archeologickým náleziskom, dokumentujúcim ťažbu zlata na rumunskom území v čase Rímskej ríše. Rumunská expertná komisia by mala dnes vyhodnotiť výsledky archeologického výskumu uskutočneného v priebehu uplynulého roku a rozhodnúť, či kanadská spoločnosť môže začať v oblasti Rosia Montana s povrchovou ťažbou drahých kovov bez poškodenia náleziska.

Plán banskej spoločnosti počíta s výnosom približne 300 ton zlata a 1700 ton striebra do roku 2015. Drahé kovy sú rozptýlené na ploche 20 kilometrov štvorcových, pričom pri ich ťažbe s pomocou výbušnín by sa vykopali aj milióny ton kamenia. Projekt počíta so zbúraním časti dediny Rosia Montana, ktorá je najstaršou obcou v Rumunsku a v historických dokumentoch sa spomína od roku 131.

"Rosia Montana, ktorú starí Rimania nazývali Alburnus Major, bola eldorádom staroveku. Sťahovali sa sem celé skupiny obyvateľstva očarovaného zlatom. Aj preto je tu najvyššia koncentrácia antických nálezov v Európe, ktoré treba za každú cenu zachovať," zdôraznil na dnešnej tlačovej konferencii riaditeľ historického múzea v rumunskom meste Kluž Ioan Piso.

Archeológovia tu za posledné dva roky objavili viacero rímskych chrámov, v ktorých bolo asi 30 zachovaných oltárov, a cintoríny. Väčšina pokladov, ako aj desiatky kilometrov banských štôlní však zostáva stále skrytých. Podľa riaditeľa múzea by výbušniny, ktoré chce pri ťažbe použiť kanadská spoločnosť, rímske banské chodby nepochybne zničili. "Navždy by sme tak stratili tisíce strán dejín," dodal.

V súvislosti s plánmi na ťažbu v Rosia Montane sa minulý týždeň na rumunskú vládu obrátil aj Výbor pre svetové kultúrne a prírodné dedičstvo (ICOMOS), ktorý vyzval všetky zainteresované strany, UNESCO a medzinárodné spoločenstvo, aby urobili všetko pre záchranu náleziska.