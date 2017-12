Softvér smú používať len demokratické krajiny

11. dec 2002 o 22:30

Originálnym spôsobom chcú prispieť k ochrane ľudských práv hackeri zo skupiny Hacktivismo: vytvorili nový druh licencie pre počítačové programy, ktorá znemožňuje využitie softvéru vládami porušujúcimi ľudské práva. Softvérová licencia definuje právny vzťah medzi výrobcom softvéru a jeho používateľom - typicky sa v nej upravuje napríklad to, či môže používateľ meniť program a v akej miere je výrobca zodpovedný za škody spôsobené programom. V licencii HESSLA sa však zároveň zakazuje použitie programu chráneného touto dohodou vládami, ktoré porušujú ľudské práva. Zakazuje sa aj využiť program spôsobom, ktorý by umožnil sledovanie či odpočúvanie ľudí. Licencia umožňuje výrobcovi aj používateľovi softvéru žalovať vládu, ktorá by program takýmto spôsobom zneužila. Zároveň definuje, že prípadné spory o to, či boli podmienky licencie (alebo ľudské práva) porušené, sa môžu riešiť len na súde v Spojených štátoch amerických. (tb)

www.hacktivismo.com/hessla.html