Týždeň vo vede

5. 12. – 11. 12. 2002

11. dec 2002 o 22:30

* Duté optické vlákno so stenami vystlanými dielektrikom, ktoré zrkadlí svetlo do stredovej osi, vyvinuli materiáloví vedci z M.I.T. vedení Yoelom Finkom. Straty energie svetla šíriaceho sa vzduchom sú v ňom až niekoľkostokrát nižšie ako v konvenčných optických vláknach.

* Holandskí chemici na čele s M. W. A. Kuipersom z Eindhoven University of Technology vytvorili ultrazvukom v kvapalnom oxide uhličitom polyméry. Vznikli kavitáciou, kolapsom mikroskopických bubliniek. Umožní to znížiť spotrebu jedovatých organických rozpúšťadiel.

* Podľa Johna R. Andersona z NASA Jet Propulsion Laboratory sonda Galileo zistila, že Jupiterov mesiac Amalthea má hustotu blízku vode, hoci sa skladá z hornín. Nie je asi uceleným telesom, ale obsahuje veľa dutín medzi „skalami“, voľne viazanými gravitáciou.

* Podľa W. T. Wooda a J. F. Gettrusta z US Naval Research Laboratories sa pri prahu nestability nachádza viac morských sedimentov obsahujúcich metán ako plynný hydrát, ako sa myslelo. Uvoľnený metán by mohol spôsobiť oteplenie, ako sa to zrejme stalo v treťohorách.

* Mechaniku vzletu motýľov preskúmali pomocou cvičených babočiek admirálov na umelých kvetoch v aerodynamickom tuneli R. B. Srygley a A. L. R. Thomas z Oxford University. Motýle využívajú pestrú paletu aerodynamických trikov, ktoré striedajú pri mávaní krídel.

* Britskí vedci na čele s Arnoulsom van der Spoelom z Oxford University zistili na myšiach, že liek na genetickú Gaucherovu chorobu, N-butyldeoxynojirimycín, funguje ako samčia antikoncepcia. Samičiu plodnosť neovplyvňuje, samcom sa plodnosť po jeho vysadení vracia.

* Podľa švédskych vedcov vedených Sergejom Fetisovom z Karolinska Institutet pramenia poruchy stravovania ako bulímia a anorexia z narušenej autoimunity pacientok.

* Ghislaine Dehaeneová-Lambertová z CNRS v Paríži s kolegami zistila pomocou funkčnej magnetickej rezonancie, že centrá v ľavej mozgovej hemisfére bábätiek sú už vo veku troch mesiacov schopné spracúvať reč ako analogické centrá dospelých.

* Pokusmi s myšami preukázali kanadskí vedci vedení Jamesom Quinnom z McMaster University vyšší počet mutácií DNA u jedincov vystavených vzdušným exhalátom z oceliarní. Potvrdili tým skôr zistené zvýšenie dedičných mutácií u čajok, hniezdiacich pri oceliarňach

ZDENĚK URBAN