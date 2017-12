Geochemici našli v rope diamanty

Vedci z ropnej spoločnosti ChevronTexaco objavili miniatúrne úlomky diamantov v rope vyťaženej v Mexickom zálive. Nehodia sa síce ako ozdoba, ale môžu hrať dôležitú úlohu vo vývoji molekulárnych celkov.

11. dec 2002 o 22:30

„Dobrou analógiou diamantov sú kocky Lega,“ povedal Jeremy Dahl, geochemik ChevronTexaco a jeden z objaviteľov diamantových fragmentov. „Ropné“ diamanty sú podľa neho z úplne nových surovín, ktoré doteraz nikto nevidel. Ich fragmenty by sa dali využiť v elektronike alebo medicíne. Podobne ako „veľké“ diamanty sú usporiadané v typickej kryštálovej mriežke, preto sú veľmi tvrdé a odolné.

V roku 1933 vedci objavili doteraz najmenšiu diamantovú kryštálovú mriežku s desiatimi uhlíkovými atómami. S jej pomocou vyrobili liek adamantin proti chrípke. Táto mriežka pomohla vyvinúť aj liek proti triaške pacientov s Parkinsonovou chorobou. Vedci neskôr objavili mriežky so 14-, 18- a 22-uhlíkovými atómami. Objavu firmy ChevronTexaco by sa nevenovala taká pozornosť, keby diamantové úlomky nepredstavovali nebezpečenstvo pre ťažobné stroje. Až keď sa do módy dostali nanotechnológie, začal sa ďalší spoluobjaviteľ Carlson o minidiamanty zaujímať. Podarilo sa rozlíšiť tucet nových štruktúr. (tasr)