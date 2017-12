Všetko, čo doma potrebujeme, bude malé a skryté.

Predstavte si nepríjemné zimné mrazivé ráno. Zazvoní budík, vlastne minirádio, ktoré okrem príjemnej hudby rozsvieti aj niektoré bodové svetlá a príjemným hlasom vás upozorní, že je čas vstávať a pripraviť sa do práce. Medzitým sa v kuchyni zapne hriankov

11. dec 2002 o 22:30 ATTILA LOVÁSZ, Amsterdam, Eindhoven

V nedalekej budúcnosti môže postrážiť ideálny pomer medzi vašou výškou a hmotnosťou takéto na prvý pohľad celkom obyčajné zrkadlo.

ač, čaj sa pripravuje automaticky, kým ste v kúpeľni, a o teplo sa stará tiež počítač.

Ako človek, ktorý má civilizačné návyky, vkročíte do kúpeľne. Nie hocijakej.

Zrkadlo ako displej

V kúpeľni sa postavíte pred zrkadlo. Okrem toho, že ukazuje vašu tvár, správa sa ako displej. Objaví sa na ňom vaša výška a váha a povie vám, aký rozdiel je medzi vaším a ideálnym pomerom týchto veličín. Mužská časť populácie vyberá holiaci strojček. Zrkadlo vás upozorňuje, že ste sa v posledných dňoch nevenovali svojej tvári, lebo ste zbytočne zarastený a okrem toho je načase vymeniť nožíky v strojčeku.

Vtom vkročí vaše dieťa, ktoré ste len horko-ťažko nahovorili, aby si umylo zuby. Elektrická zubná kefka zapracuje a na zrkadle sa objaví postavička z rozprávky, ktorá ma čoraz čistejší chrup, lebo si umýva zuby spolu s vaším synom. Umyť si zuby neporiadne sa neoplatí: zrkadlo syna včas upozorní, ako dopadnú jeho zuby pri takejto hygiene.

Laboratórium pre domov

Opísané ráno už nie je len snom. Vo výskumnej základni Philips Homelab v holandskom Eindhovene už fyzicky existuje. Prvá časť výskumu prebehla, predstavy dostali hmotnú podobu a teraz sa pracuje na tom, ako zo zázračne znejúcich vecí urobiť dostupný spotrebný tovar.

„Podrobne skúmame správanie trhu, dopyt a postupne tomu prispôsobujeme najnovšie výsledky vedy,“ hovorí Emile Aarts, jeden z vedúcich pracovníkov výskumu. „V Eindhovene je už celý komplex výskumných laboratórií, do roku 2004 tu však bude stáť mestečko, zamestnávajúce päťtisíc ľudí. Z nich štyri tisícky budú pracovať priamo vo výskume a prídu sem z celého sveta.“

Homelab si treba predstaviť ako modernejšiu továreň, zvonku ničím nezaujímavú. Až po vstupe zistíte, že v strohých budovách pracujú skutočné kapacity.

Obrazovka kontra papier

„Mnohí ľudia sa správajú k displejom a obrazovkám nepriateľsky. Nemôžete ich zobrať do postele a kým ich zapnete, uplynie istý čas. Jednoducho sú to pracovné prostriedky, pri ktorých musíte sedieť. My rozmýšľame nad tým, ako skĺbiť prednosti tlačených novín a elektroniky,“ hovorí výskumník Mark Johnson. V rukách drží niečo ako priesvitnú fóliu. Na tomto kvázipapieri sa zrazu ukáže text vďaka pripojeniu k maličkej batérii.

„Text a obraz sú zatiaľ čiernobiele, vidíte, že fólia má formát novín. Stlačením rohu si v nich môžete zalistovať. Ak vás niečo zaujalo, môžete tento e-papier pokojne vypnúť, posledná stránka zostane zobrazená aj bez zdroja. Keď si stranu prečítate, znovu si zalistujete a nemusíte zbytočne čerpať energiu, čítať môžete aj bez baterky.“ Johnson má viditeľne radosť z e-papiera, ktorý skĺbil výhody obrazovky a papiera. Výrobok je vlastne hotový, čaká sa už len na výsledok testov a cenové kalkulácie.





Záleží len na nás, ako využijeme nové komunikačné technológie.

Dizajn, ktorý má byť príjemný

Kým naše babičky bývali v príjemne a teplo zariadených izbách, my sme ich preplnili technickými výdobytkami. Televízor, rádio, video, domáce kino, hifi-súpravy sa stali kusmi nábytku. Čoskoro však vraj budeme bývať tak, aby sme technické vymoženosti nemuseli umiestňovať ako nábytok a potom z nich utierať prach. Všetko, čo potrebujeme, bude totiž malé a skryté. Napríklad obrazovka má byť plochá, ale môže byť aj v skle na oknách. Telekomunikačná technika bude využívať ako sieť i-net aj bezdrôtové spojenie.

Zimnú bundu, ktorá prehráva mp-súbory do minislúchadiel a kde prepínač je zabudovaný do rukáva, zatiaľ asi všetci považujeme za science-fiction. Aj taký predmet už existuje, je len otázkou času, kedy bude na trhu. Alebo kaviarenský stôl, ktorého sklený kryt je vlastne inteligentná, na dotyk citlivá obrazovka. Pri kávičke si porozprávať s kamarátom na kilometre vzdialeným, vidieť ho na obrazovke, prípadne mu poslať nejaké obrázky a nahrávky, tiež nie je už len sen. Kontakty s rodinou, ktorá práve nie je nablízku, sa stanú až príliš osobnými. Zabudnime aj na vykrúcanie telefónneho čísla a na mobily, ktoré nám vypadávajú z vrecka.

Predmety, prispôsobené nášmu telu, bývaniu, oblečeniu, našej posteli a kuchyni, ktoré vlastne ani nevidno, už nie sú snom na papieri. Nezabúdajme, že majiteľov prvých mobilných telefónov, ktoré vyzerali ako kabelky a vážili vyše kila, považovali za čudákov. A dnes nosia dlaňové telefóny už aj deti.

Sen, ktorý pomôže aj prírode

Divy, ktoré mali možnosť v decembri vidieť novinári vo výskumnej základni v Eindhovene, vyvolali u prítomných aj otázky.

„Prečo by som mal hovoriť so svojimi blízkymi cez obrazovky, mms a sms, telefón a displej na zrkadle? Veď čaro je v osobnom konktakte, tieto predmety ochudobňujú komunikáciu,“ znela jedna z častých výhrad.

„Žiadny predmet nenahradí osobný kontakt a ani na to nie je určený. Nové prostriedky vám umožnia hovoriť s blízkymi, keď nie sú pri vás,“ hovorí komunikačná šéfka Homelabu Ellen de Vriesová.

Kino a film nezničili divadlo. Videá nevyprázdnili kiná a elektronické médiá nevedeli nahradiť čaro knihy a vôňu novín. V krátkej budúcnosti by ani dostupné predmety nemali zničiť čaro priamej komunikácie medzi ľuďmi. Záleží na nás, nie na predmetoch.

Vidieť, ako funguje obdoba kompaktných diskov vo veľkosti päťkorunovej mince s kapacitou 2 GB vďaka tzv. modrému laseru (nahradzuje asi 800 floppydiskov alebo dva kompaktné disky), je nesmierne zaujímavé. Veď to ukazuje, ako sa dá odkladať a skladovať neskutočné množstvo vznikajúcich informácií bez ničenia prírodných zdrojov. Rovnako ako vidieť noviny v elektronickej podobe, ktoré nie sú obrazovkou, ale listom, ktorý zošúľate, prehnete, vložíte do obálky a predsa neskonzumuje denne milióny ton papiera.

Nie je to lákavá ponuka pre súčasníkov? Zavedenia takýchto inteligentných predmetov sa totiž viacerí istotne dožijeme.