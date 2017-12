Cold Zero: The Last Stand - detektív v RPG akcii

12. dec 2002 o 0:00 Juraj Chrappa

Zaújimavý príbeh, PRG prvky, rýchlu akcia s viacerými zbraňami, a to všetko v peknej 3D grafike, by mala obsahovať gameska Cold Zero: The Last Stand od nemeckého JoWoodu. Hráč sa vžíva do role súkromného detektíva Johna Mc Affreyho. Ten má samozrejme svoju asistentku Jane, s ktorou zároveň vlastní detektívnu kanceláriu. Peňazí je málo a keď jedného dňa dostane John lukratívnu ponuku tajne zameniť výkupné, neodmietne a prácičku rýchlo vykoná. Tu si to však trochu pokašlal, pretože podvedeným človekom nebol nikto menší ako šéf talianskej mafie Don. Ak si John chce zachrániť kožu, nezostáva mu nič iné ako spolupráca s mafiou a nelegálne činnosti s tým súvisiace. Jeho prvou úlohou je krádež vírusu z biologického laboratória prezývaného Cold Zero... či to bolo skutočne správne rozhodnutie, uvidíte sami. Cold Zero nie je čistokrvná action. Ak chcete prežiť, nevyhnutne musíte konverzovať s postavami, zisťovať informácie o nepriateľovi a vyhýbať sa neustálemu nebezpečenstvu. Keď ide do tuhého, máte k dispozícii dostatok zbraní, aby ste sa ubránili. Autori sľubujú silný príbeh a nie nadarmo zaradili hru do žánru taktická akčná adventúra. Mne hra najviac pripomenula staručký ale geniálny Syndicate, nebolo by od veci keby naň Cold Zero dokázal nadviazať. Minimálane pohľadom na hru (šikmá vtáčia perspektíva) sa mu podobá ;). Hru vyjde pod hlavičokou nemeckého vydavateľa JoWood v marci 2003.