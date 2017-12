Tron 2.0 – "šialená" FPS-ka podľa Disneyho

Disneyho 20 rokov starý nápad sa má k nám hráčom dostať opäť v podobe počítačovej hry. Keď hovorím opäť, je to preto, lebo Tron ako sci-fi film sa v roku 1982 snažil preraziť v podobe filmu. Aj keď nie veľmi úspešne, vždy je tu možnosť napraviť chy

12. dec 2002 o 0:00 Dante

V roku 1982, za éry slávy osembitových počítačov, sa prvýkrát pokúsili ľudia z Disneyho štábu preraziť bariéru medzi virtuálnym a reálnym svetom. Išlo o film s názvom Tron. Do hlavnej úlohy bol obsadený Jeff Bridges. Príbeh bol umiestnený do na dnešnú dobu naivného virtuálneho priestoru, kde hacker (Jeff Bridges) bojuje s nepriateľskou umelou inteligenciou, nazvanou Master Control. Osamelému hackerovi vrhnutému priamo do víru všetkých tých nevšedných udalostí prichádza na pomoc dobrý program TRON. Nápad to bol vynikajúci (o čom svedčí i čerpanie niekoľkých dnešných filmových trhákov a la Matrix), ale hrozné pop-punkové prostredie a možno i prílišná konzervatívnosť filmových kritikov ho odsúdili na neúspech.

Vďaka vlažnému prijatiu filmu Tron publikum muselo čakať celých dvadsať rokov, aby sa producenti z Disneyho štúdií rozhodli v projekte pokračovať. Tentoraz však nepôjde o filmové, ale počítačové spracovanie.

Na základe tohto príbehu sa totiž producenti rozhodli vytvoriť počítačovú hru. Netrúfli si však na to sami. Najali si externú spoločnosť, ktorej zadali projekt s touto tematikou. Vyvoleným tímom bola spoločnosť Monolith. Ide o pomerne známu skupinu vývojárov, ktorí majú za sebou také tituly ako No One Lives Forever I a II, Shogo: Mobile Armor Division či Aliens versus Predator 2.

Podobne ako väčšina produktov od Monolithu i Tron 2.0 bude FPS-kou, pričom o grafickú stránku hry sa postará engine Triton, ktorý je známy z nedávneho pokračovania No One Lives Forever 2. Tento engine je zaujímavý z pohľadu veľmi detailného spracovania prostredia, čo v tejto hre bude jednou z podmienok kvalitného herného zážitku. Tron 2.0 je vyvíjaný pre vyspelé FPS-kové publikum, a aby toho nebolo málo, celá hra by mala byť korenená RPG prvkami. O čo konkrétne pôjde, zatiaľ nie je známe, ale predpokladám, že to bude niečo v štýle zlepšovania hlavného hrdinu alebo tak podobne. Uvidíme, vrhnime sa radšej na príbeh.

Ten sa na vašich monitoroch začne odvíjať v časovom horizonte dvadsiatich rokov po skončení prvej časti. Tron bol zárukou, že Master Control sa nedostane opäť k moci a nepokúsi sa o apokalyptickú skazu celého sveta, a to nielen virtuálneho. Niekde sa však stala chyba (ako to väčšinou býva) a Master Control sa oslobodil. No a vy budete opäť jediný, kto môže zachrániť svet (ako vždy). Zo strany vývojárov nie sú známe žiadne bližšie skutočnosti ani detaily. Hra má do dokončenia ďaleko a na trh sa ostane až v budúcom roku, takže nejaký ten čas na domyslenie majú.

V hre samotnej, napriek tomu, že sa odohráva v počítačovom virtuálnom prostredí – sa zobrazuje okolité prostredie dosť konzervatívnym spôsobom. Všetko, samozrejme, kvôli tomu, aby sa hráč necítil príliš stratený. Avšak fádnosti sa báť nemusíte, jednotlivé lokácie sršia fantáziou a nápaditosťou, vyskytujú sa tu stroje, ktoré sa skutočne nachádzajú v reálnom živote, či sú použité reálne skratky, príkazy, programy, zaužívaná syntaxa, povely atď. Vhodným príkladom na priblíženie je zobrazenie internetového spojenia, ktoré sa podobá rušnej ulici, či firewallu, ktorý v hre bude zobrazený ako mreže, ktoré chránia dáta. Asi vám došlo, že v takomto virtuálnom svete nemôžete počítať s tým, že budete využívať nejaké známe zbrane, ako pištole či plameňomety. Atypické prostredie si vyžaduje aj atypické zbrane.

Namiesto zbraní v hre nájdete guľové vrhacie disky, ktoré sa budú počas vášho putovania vyvíjať a sú jedinou dezintegrujúcou zbraňou. V pokročilých fázach ich budete môcť naprogramovať na ničivé bojové rutiny. Ako bumerang sa vám budú vracať spať. Budete ich môcť použiť i ako štíty. K ďalším zbraniam budú patriť už rýdzo programátorské záležitosti – upgradovateľný počítačový program, rôzne podprogramy s individuálnou mierou upgradu, využiteľné v útoku i v obrane.

Ako ste si všimli, zatiaľ sme hovorili iba o singleplayerovom móde. Vývojári však nemysleli iba na osamelých hráčov a myslím si, že v tomto bode začína byť táto hra veľmi lákavou záležitosťou. Do hry bude implementovaných niekoľko multiplayerových máp, na ktorých si hráči budú môcť vyskúšať svoje umenie i proti sebe. Bohužiaľ, pre špecifické technické problémy sa množstvo rôznych úloh nemohlo dostať do multiplayerového módu. Preto tu nájdete iba klasický strieľačkový FPS mód. Našťastie vývojári mysleli na tých, ktorí neradi strieľajú na svojich priateľov (podľa mňa je ich však mizivé množstvo), preto multiplayerová časť bude ponúkať i možnosť osamelo bojujúceho hráča proti umelej inteligencii. Tak čo myslíte, pôjde o dostatočne šialenú hru? Netradičnú a s dávkou fantázie? Ja myslím, že určite áno!