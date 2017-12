Auto Modellista - arkádové Gran Turismo v komixovom kabáte

Ďalší zbytočný titul s automobilovými závodmi na presýtenom trhu? Je vôbec možné prekonať perfekcionizmus Gran Turisma, či arkádovosť Ridge Racera? Mnohí si myslia, že sa už nedá prísť s ničím novým, zaujímavým a originálnym. Omyl. Auto Modellista

11. dec 2002 o 10:37 Milo Gracík

Najväčšou devízou tejto hry a faktorom, ktorý vás okamžite upúta je jej grafika. to niečo úplne iné, odlišné od toho, na čo sme boli doteraz u závodných hrách zvyknutý. Pozrite na okolité obrázky a hneď vám to bude jasné. Áno, presne tak. > je prvá závodná hra, v ktorej je poitá grafická technika nazvaná cel-shade (vidieť ju môžete v hrách ako XIII, Zelda: Winds of Takuto, Superman: Shadow Of Apokolips). Všetky objekty v hre sú kreslené, ich vzhľad pripomína komixovú maľbu, či klasické animované filmy od Disneyho. Ak by v štúdiách Disney vytvorili film Rýchlo a Zbesilo (Fast & Furious), tak by vyzeral ako táto hra.

K dispozícii budete mať množstvo realistických áut svetoznámych znaek (napr. Mazda, Honda, Toyota), ktoré si môžete upravovať podľa ľubovôle, od bŕzd, cez pneumatiky až po farbu laku. Taktiež si môte uložiť a neskôr editovať svoje najlepšie zajazdené závody a predviesť priateľom zostrih svojho šoférskeho majstrovstva. Samozrejmosťou je podpora multiplayeru, pre dvoch hráčov na rozdelenej obrazovke. Ak ste fanúšikom zbelých arkádových závodov a animovaných filmov, bude pre vás táto hra príjemným predvianočným prekvapením.

Európsky dátum vydania týchto adrenalínových závodov netradičným vizuálnym pracovaním je naplánovaný 6. decembr.