Ľudské bunky v myších mozgoch prosperujú

San Francisco 11. decembra (TASR) V laboratóriách stanfordskej univerzity vyvíjajú nové plemeno supermyší.

11. dec 2002 o 8:42 © TASR 2002

Vedci zo Stanfordu nainjektovali do mozgov drobných hlodavcov milióny ľudských mozgových buniek, ktoré sa rozširujú a prosperujú, uviedol denník Mercury News v San José.

Cieľom projektu nie je vytvoriť hlodavca rozmýšľajúceho ako ľudská bytosť, ale zostrojiť malý model na štúdium ochorení ako schizofrénia, Alzheimerova a Parkinsonova choroba alebo mŕtvica, ktoré sa u ľudí skúmajú problematicky.

Medzidruhové experimenty však vzbudili také hlboké etické znepokojenie, že projekt museli pozastaviť, kým na začiatku budúceho roka nezávislá komisia bioetikov nesformuluje spoločný názor. Strach vyplýva z toho, že ak bude výskum pokračovať, zvieracie mozgy si by mohli adaptovať ľudské vedomie.

Experimenty začali minulý rok, keď vedci nainjektovali do myšieho mozgu kmeňové bunky ľudského plodu starého desať týždňov. Kmeňové bunky sú tie, z ktorých neskôr sa vyvíjajú všetky ostatné.

Vedci zistili, že po 14 mesiacoch existencie v myšiach bunky prosperovali a rozšírili sa do všetkých častí myšieho mozgu, kde sa podobali dospelým ľudským bunkám charakteristickým pre tú-ktorú oblasť mozgu. "Každá časť mozgu bola zamorená ľudskými bunkami," povedal dr. Irving Weissman, ktorý vedie etickú komisiu.

Výskum naznačuje, že kmeňové bunky by mohli byť použité na nahradenie z poškodených oblastí mozgu. Podľa Weissmana by však myš nikdy nezískala ľudské mentálne funkcie, pretože jej mozgu chýba veľkosť, komplexnosť a organizačná štruktúra na osvojenie ľudskej mysle.

Podľa expertov by sa však mohlo stať niečo iné, ak by sa kmeňové bunky nainjektovali do primátov oveľa bližšie spojeným s ľuďmi.

"Ak sa dajú ľudské bunky implantovať do myší, dajú sa aj do šimpanzov?" pýta sa Larry Shapiro, právnik a bioetik z univerzity v južnej Kalifornii. "Ak vytvoríte mentálne silnejšieho šimpanza, stane sa z neho človek? Môžete ho držať v zoo? Alebo sa môže uchádzať o štúdium práva?".