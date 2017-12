Linky na nový týžeň: druhé pokračovania a J.R.R Tolkien

10. dec 2002 o 9:59 Milo Gracík

Týždeň sa s týždňom stretol a opäť je tu päťka stránok s najhorúcejšími informáciami o aktuálnych herných hitoch. Máme tri nadpriemerne kvalitné RPG-čka, všetko druhé pokračovania nemenej úspešných predchodcov a dve hry pripájajúce sa k šialenému hype okolo diela J.R.R. Tolkiena (akčná adventúra na motívy knihy a mlátička na motívy filmu).

Summoner 2 (novinka)

www.summoner2.com

Legaia 2 – Duel Saga

www.eidosinteractive.co.uk/games/embed.html?gmid=138

Final Fantasy X - 2

www.playonline.com/ffx2/index.html

Lord of the Rings: Fellowship of the Ring

www.lotr.com/index.jsp

Lord of the Rings: Two Towers (recenzia)

www.ea.com/eagames/official/lordoftherings/home.jsp