Staré akumulátory z notebookov rozsvietia chatrče chudobných

Namiesto kopenia na skládkach poputuje elektroodpad do krajín, kde prinesie úžitok.

8. dec 2014 o 9:38 Milan Gigel

BENGALORE, BRATISLAVA. Staré akumulátory, ktoré už nedokážu spoľahlivo napájať notebooky môžu nájsť nové poslanie. Namiesto skládok majú putovať do ekonomicky slabých krajín. Podľa štúdie, ktorú uskutočnila firma IBM, má až 70 percent z nich dostatočnú kapacitu na to, aby po každom nabití vydržali niekoľko hodín napájať jednoduché LED svietidlo.

Za vyhovujúce akumulátory boli v teste považované tie, ktoré preukázali, že dokážu v takejto prevádzke zotrvať po dobu minimálne jedného roka. Vďaka tomu by sa mohli stať cenovo nenáročným riešením pre krajiny v núdzi, ktorým chýbajú potrebné infraštruktúry.

Podľa BBC IBM testovalo svoj energetický koncept v indickom Bengalúre, ktoré je tretím najväčším mestom v Indii. Svojim recyklačným riešením by chcelo zabezpečiť energiu pre svietenie a napájanie jednoduchých spotrebičov pre 400 miliónov obyvateľov Indie, ktorí žijú mimo dosahu energie.

Energetický komplet s názvom UrJar využíva články z akumulátorov, ku ktorým je pridružený nabíjací obvod a trojica výstupov pre napájanie ventilátora, mobilu a svetla. Odhaduje sa, že výrobné náklady by nemuseli presiahnuť hranicu 7 libier. Ak by sa použili káble, ktoré sú odolné voči škodám páchanými potkanmi, cena by mohla ísť máličko nahor.

Testy v teréne ukázali, že energetický kit dokáže zaistiť osvetlenie príbytku na 2-3 dni pri takmer piatich hodinách používania denne. O logistike samotného nabíjania firma zatiaľ detaily nezverejnila.

Odhaduje sa, že len v USA končí ročne v elektronickom odpade 50 miliónov starých notebookových akumulátorov, z ktorých väčšina by mohla nájsť ďalšie využitie.