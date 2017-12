Conflict: Desert Storm - zažite vojnu v Iraku na vlastnej koži

Ráno 2. augusta 1990 vtrhlo 300 000 irackých vojakov do Kuvajtu a táto akcia rozpútala „vojnu v zálive“. Potom, čo zlyhali diplomatické rokovania, opoziční spojenci síl sa začali pripravovať na akciu s kódovým názvom Desert Storm. Ľudia angličtiny a nedáv

10. dec 2002

nej svetovej minulosti znalí majú po prečítaní názvu hneď jasno, o čom asi tak hra bude, ide totiž o známu operáciu Púštna búrka, ktorej účelom bola likvidácia Saddáma H., ktorá Američanom nie až tak vyšla, ako by si priali, ale to sa mi, obyčajní smrteľníci, v najbližšej budúcnosti určite nedozvieme, pretože ako inak po americky, všetko je „TOP SECRET“.

Na trh prichádza toto dielko od firiem SCI a Pivotal Games (táto hra je ich prvým počinom) práve včas, aby si ho boja a taktizovania chtiví ľudkovia mohli dosýta vychutnať.

Úspech celej operácie závisel od aktivít malých operačných skupín, tvrdo vytrénovaných vojakov, ktorí mali za úlohu infiltrovať sa na nepriateľské územie za účelom likvidácie kľúčových cieľov.

Operácia Púštna búrka nám dáva možnosť stať sa členom najlepších a najobávanejších špeciálnych ozbrojených síl sveta: britských SAS alebo amerických US Delta Force. Úsilie vložené do tvrdého tréningu a drahého vybavenia treba zúročiť pri vyhľadávaní a ničení nepriateľských cieľov, vojakov a plnení zadaných misií. Dej nás vrhne priamo do stredu bojového poľa, v ktorom vás zachránia jedine vaše expertné znalosti nepozorovaného preniknutia, taktiky, palebnej sily a kradmého boja, ktoré jediné vedú k úspechu a bezpečnosti mužov tvojej jednotky, v ktorej sa každý člen špecializuje na určitú oblasť boja a bojovej techniky:

John Bradley – combat engineer, je veliteľom jednotky a zároveň aj expertom na ľahké zbrane.

Paul Foley – sniper, je expertom odstreľovačom a záškodníkom.

Mick Connors – heavy weapons, odborník na ťažké zbrane a likvidáciu objektov, tankov a inej ťažkej hávede pomocou raketometov.

David Jones – explosives + medic, je expertom na demolíciu všetkého možného najradšej pomocou C4-ky a po čase aj liečiteľom jednotky.



Jednotliví hráči majú vždy so sebou určité vybavenie, ktoré si však môžu medzi sebou vymieňať a sú schopní ho aj použiť. Avšak s nižšou úspešnosťou, za čo je zodpovedná ich špecializácia, pretože sa každý v tej svojej postupne zlepšuje. Veď uznajte, že sniper s jemnými rukami asi ťažko bude dobre strieľať z ťažkého guľometu. Každý člen sa postupne plnením misií vyvíja a zlepšuje v používaní svojich zbraní, ako je aj ocenený za svoju prácu zvyšujúcou sa hodnosťou a schopnosťami.

Na začiatku hry sa John Bradly dozvie, že dvaja jeho členovia zlyhali pri plnení misie a Foley bol zajatý... Takže ak chceme niečo urobiť poriadne, musíme to urobiť sami, a tak sa John ocitá v púšti, kde musí oslobodiť svojho prvého člena – snipera a dokončiť likvidáciu mosta. Ďalej musí ochrániť šejka, v meste plnom irackých nepriateľov a ťažkej techniky, a preto sa tu stretáva s odborníkom na ťažké zbrane Mickom Connorsom, ktorý sa postará o všetky tanky. V ďalšej misii s Davidovou pomocou zlikvidujete zopár SCUD-ov a MiG-ov, a tak ďalej, a tak ďalej, až sa prebojujete všetkými misiami.

Hra nám ponúka Single player, v ktorom je zahrnutý tréning a campaign. V tréningu sa naučíme elementárne veci v troch úrovniach, a to basic (základné pohyby) advanced a squad, čo je taktické riadenie jednotky. Campaign nám ponúka lineárny dej, v ktorom plníme jednotlivé misie najčastejšie v púšti, ale aj v meste a na rôznych základniach. Každá misia má pekné úvodné video s brífingom, ktorý nám zadá úlohy so záverečnou animáciou dôležitých objektov a bodov misie. Misie sú prehľadné a jasné, ale niektoré nie sú vôbec jednoduché, a to hlavne na ťažších úrovniach, stačí chvíľka nepozornosti a už letíte spomalene k zemi. Čo je zaujímavou novinkou v tejto hre, je to, že po smrti vojak neumiera okamžite, ale sa zhruba 2 minúty zvíja v smrteľných kŕčoch a čaká, kým mu niektorý člen z jednotky príde na pomoc, vylieči ho a on sa o chvíľku zdvihne a je opäť bojaschopný. Je to síce trošku nereálne ale rozhodne praktické, pretože najmä v mestských aglomeráciách a na základniach sa umiera pomerne často (pri hard obťažnosti), pretože AI vás aj vašich nepriateľov je celkom na slušnej úrovni, takže žiadne priame útoky ale pekne kľučkovať a občas zaľahnúť. Ak náhodou idete po meste, sem-tam na vás niekto z balkóna hodí granát = okamžitá smrť. Alebo si nevšimnete tank za rohom a uznajte, že rana z dela je fakt smrtiaca kombinácia, niekedy aj pre celý tím...

Grafika: 8 / 10

Mno, dal by som aj 4 a pol, ale niektoré textúry stromov a kríkov sem-tam nie sú v poriadku, avšak na internete je zhruba 20 MB patch, ktorý by zrejme tieto nedostatky odstránil. Grafické spracovanie hry je veľmi pekné, a to najmä v meste, všetko je pekne farebné a textúry detailné aj po priblížení. V púšti zasa vidíme krásne sa preháňajúce vtáky po oblohe a vietor a prach po zemi. I keď sem-tam sa im stane, že zaletia priamo do skaly a zasa z nej vyletia, ale čo už ;). Na púšti býva v noci zima, čo patrične aj zdôrazňuje viditeľný dych vojakov. Obraz je jasný a čistý a herný engine celkom kvalitný, takže si túto hru zahráte aj na starších strojoch. Animácie sú kvalitné a dobre spracované a napomáhajú priebehu hry.

Interface: 7 / 10

Inštalácia hry je jednoduchá, ba až triviálna. Pri spustení hry sa nám najprv zobrazí konfiguračné okno, kde nastavíme rozlíšenie, farebnú hĺbku, a jednoduchým odfajknutím pozapíname či povypíname rôzne efekty. Nastavenie kláves a myši je prístupné v hlavnom menu pod options, ale je možné toto nastavenie zmeniť aj počas hry. K ovládaniu by som mal len jednu výhradu, a to, že citlivosť myši je pomalá, aj keď ju dáme na maximum, ale chce to len cvik. Zobrazenie konfiguračného menu pri každom spustení hry a nastavenie grafiky sa nedá meniť priamo v hre, takisto aj nemožnosť nastaviť si gamma či brightness, je trošku na škodu. Preto aj to nižšie hodnotenie.

Hrateľnosť: 9 / 10

Hratelnosť tejto hry je úžasná a priaznivcom žánru to nedá a určite prejdú niekoľko misií bez prestávky. V žiadnom prípade tu nejde o nejakú one person strieľačku, ale o spoluprácu celého tímu, a to doslova. Dej hry vás okamžite vtiahne a budete mastiť nepriateľov ostošesť. Avšak skôr, ako sa pustíte do samotnej hry, treba prejsť tréningom, nie ani tak kvôli základným pohybom alebo ovládaniu zbraní, ale hlavne kvôli tímu a jeho riadeniu. To je fajn, a naučiť sa tých pár pokynov nebude žiadny problém, avšak mám k nemu drobné výhrady. Autori mohli zakomponovať viac druhov príkazov, napr. ak chcem, aby Jones vyhodil niečo do vzduchu, musím to urobiť zaňho (prehodím sa do jeho charakteru – je to rýchlejšie a efektívnejšie), čiže mi chýbala akási funkcia označenia objektu a príkaz zamínovať, a zvyšok tímu by ho zatiaľ pekne kryl. Takto to musím urobiť sám. Alebo nejaký rozkaz typu: akonáhle vidíš tank alebo BMP okamžite zničiť raketou – pretože Connors občas váha a toto zaváhanie vás stojí život, pretože nepriateľ nikdy nespí a páli skoro okamžite, ako vás zbadá. A ako som už písal, rana z dela je prudko smrteľný element.

Multiplayer: 6 / 10

Samozrejme, hra obsahuje aj multiplayer s dvoma možnosťami pripojenia, a to host a join session s už klasickým deathmatchom, capture flagom a cooperative. A v multiplayeri sa spomínaná tímová spolupráca hráčov prejaví ešte viac, keďže aj zvyšní členovia jednotky sú ovládaní živými bytosťami, a nie AI, čo je len pre dobro veci.

Zvukové efekty: 8 / 10

Zvuk v hre je kvalitný vidno, že autori si dali záležať aj na takých maličkostiach ako zvuk vetra, cinkot zvončekov kôz, utekajúci ľudia neprebehnú okolo vás len tak nahlucho, ale bojazlivo prosia o svoj život a pod. Každá zbraň má svoj charakteristický tón, takže určite viete že strieľate z ruského AK 47 alebo americkej M16. Sniperovi krásne bije srdce a počujete jeho dych, ak sa prepnete do zoom módu, zbrane s tlmičom sú proste zbrane s tlmičom, takže počujeme len tichučké bzum-bzum a už niekto leží :-))) vystretý na podlahe,... Oceňujem, že zvuk ťažkej bojovej techniky je pekne počuť aj za roh budov, čo nám napomáha tomu, aby sme si dávali pozor, a už aj hodili na plece raketomet,... A vlastne ešte jeden postreh, najprv som si myslel, že rozdiel medzi SAS a US jednotkami je len v zmene maskáčov, ale potom som si všimol, že sa im aj zmenili hlasy a hodnotenia a vyznamenania, takže najmarkantnejší rozdiel je asi v tých hlasoch.

Hudba:8 / 10

Hudba, no najprv som sa zamyslel, či tu vôbec nejaká hudba hrá, pretože sú stále spustené hučiace alarmy, rachotiace tanky, pokrikovanie nepriateľov a všade prítomná paľba zbraní... ale po pozornejšom započúvaní si človek všimne, že predsa len tu niečo hrá, ak sa toľko nesústredí len na dej hry, ktorý dokáže tak strhnúť človeka, že nevníma nič iné okolo. Hudba je vlastne príjemná, do deja zapadajúca a nijako nerušiaca iné zvuky, ktoré treba vnímať počas hry. Je skôr jednoduchého charakteru, ale to je vlastne pozitívne, pretože nijak neruší ani neprekáža a príjemne doplňuje už aj tak spomenuté rôzne zvuky a ruchy hry.

Inteligencia a obťažnosť: 9 / 10

Obťažnosť hry je rozdelená na 3 časti: easy, medium, hard, ktoré aj presne zodpovedajú ich významu, i keď sa nemusíte obávať, že na easy to bude nejaká brnkačka, sem-tam sa bude aj umierať, ale na to však máme už spomenutú možnosť liečenia parťákmi. No a na hard, je to proste hard a ak si nedáte pozor tak zatrepeme krpcami každú chvíľku, najmä ak sa na nás vyrúti viac protivníkov. Takisto inteligencia našich protivníkov je odstupňovaná od úrovní obťažností hry. Na easy sa na vás rútia väčšinou priamočiaro, poprípade sem-tam zakľaknú alebo zaľahnú, a tá ich presnosť mierenia tiež nie je bohvieaká najmä z diaľky, avšak na hard už máte čo robiť, nielenže kľučkujú sem a tam, ale aj sa im akosi priostril zrak a guľky do vás pália jedna radosť, takže si treba začať dávať bacha na ukazovateľ života ;-) Takže úroveň protivníkov je veľmi dobrá, i keď občas troška nezmyselne idú ako ovce na bitúnok, ale na druhej strane, čo by sme čakali od „jednoduchých“ Iračanov, najmä ak hru vyrobili „západné“ sily.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Takže, rozhodnutie padlo a myslím že hra je na dobrej úrovni. Skalný fans tohto žánru hier si určite aj tú polhviezdičku pridajú. Táto hra má určite čo ponúknuť a rozhodne to nie je žiadna bezduchá one person strieľačka všetkého možného, čo sa len pohne. Grafické spracovanie je veľmi pekné, až je pre mňa zarážajúce, že sa dá pomerne bez problémov hrať aj na starších strojoch. Určite to nie je hra na jedno popoludnie, a strávite pri nej nejakú tú chvíľku a vďaka multiplayeru by sa aj dobre hrala po sieti, samozrejme, ak by nebol internet tak finančne náročný, ale to je už iný „boj“, pretože predsa len boj proti umelej AI nie je taký záživný ako proti real ľudom. No a keďže sa nám blížia vianoce, tak hurá do obchodov a nakupovať o sto duší... a už aj mastiť tých irackých bezbožníkov.

Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.