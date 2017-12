Vianočná akcia ST: o 50% lacnejšie volania

Počas tohtoročných vianočných sviatkov Slovenské telekomunikácie, a.s., umožnia svojim takmer jeden a pol milióna zákazníkom uskutočňovať volania o 50% lacnejšie.

9. dec 2002 o 10:37

Vianočná akcia Slovenských telekomunikácií, a.s., bude trvať tri dni, od prvej sekundy 24. do polnoci 26. decembra 2002. Lacnejšie volania sa budú môcť uskutočniť v rámci všetkých volacích programov. Akcia platí pre miestne a medzimestské volania, ktoré sú uskutočnené v sieti Slovenských telekomunikácií, a.s.

Vianočnú ponuku lacnejších volaní môžu využiť všetci zákazníci klasických telefónnych liniek, ako aj zákazníci používajúci ISDN. Ceny ostatných volaní, t.j. volaní z telefónnych automatov, do siete internet, volaní do mobilných sietí a medzinárodných volaní zostávajú nezmenené.

Možnosť lacnejších volaní zákazníci aktívne využili už aj v roku 2001, keď sa počas vianočných sviatkov uskutočnilo viac ako 1,5 milióna volaní.