Netradičná promo akcia Sony pre hru The Getaway

The Getaway je "vlajková loď" firmy Sony týchto vianoc a sľubuje si od nej skutočne veľa. Exkluzívna Playstation2 hra do ktorej bolo investovaných množstvo času a najmä peňazí prichádza aj na slovenský trh. Pri tejto príležitosti Sony Slovakia ukázalo, ak

9. dec 2002 o 9:50 Richard Frida

Spoločnosť SONY už niekoľko rokov sľubovala vydanie naozaj zaujímavej gangsterskej hry, ktorá by revolučným spôsobom stierala rozdiely medzi hrou a filmom. Gangsterský film ako taký prežíva v poslednom období svoju renesanciu a po dobrých filmoch ako Payback a Get Carter a jednom super dokonalom s názvom Road to Perdition prichádza revolučný počin spoločnosti SCEE s názvom The Getaway.

Iste mnohým herným fanúšikom táto hra nie je neznáma – píše sa o nej už tri roky. Keďže však SCEE tajila až do poslednej chvíle bližšie podrobnosti začali kolovať internetom fámy, že to bude len ďalší pokus o konkurenciu k titulu GTA3 a teraz už aj GTA: Vice City a Mafia. Keďže som The Getaway už hral, môžem zodpovedne prehlásiť, že to nie je pravda. Našťastie. Jedná sa skôr o interaktívny film so silným dôrazom na príbeh (presne v duchu britských „gangsteriek“) ako o simulátor zločinca.

Mark Hammond je ex-gangster, ktorý po návrate z väzenia žije normálnym životom. Svoju zločineckú minulosť však podľa bossa Charlie Jolsona nikto nemôže len tak hodiť za hlavu a rozhodne sa ho vydierať. Pri únose syna mu však zastrelia manželku a Mark je znovu „v hre“. Tentokrát to však bude osobné…

Toľko krátka chuťovka k pripravovanej recenzii.

K technickému spracovaniu hry treba povedať, že sa tvorcovia pri The Getaway doslova vyblbli. Takmer tri roky fotili Londýn a týchto neuveriteľných 50.000 fotiek použili k vytvoreniu „dokonalej“ ilúzie virtuálneho Londýna s reálnymi vzdialenosťami a premávkou. Príbeh je rozdelený na dve časti. Môžete hru hrať ako prenasledovaný Mark Hammond, po ktorom ide polícia a mafia zároveň alebo ako fanatický policajt Frank Carter, ktorý zase ide po Markovi a mafii. Umelá inteligencia je nastavená značne na vyššiu dávku čierneho humoru, ako je bežné a hra je vďaka svojej drsnosti a slovníku ohodnotená ako titul pre kategóriu hráčov nad 18 rokov.

SONY Slovakia sa rozhodla, že pri prezentácii tejto hry aj vďaka jej kontroverznému obsahu pôjde do reklamnej kampane na tento titul trochu ďalej ako je u nás zvykom. Celá akcia začala nenápadným poslaním jednoduchého mailu na adresy vybraných osôb, ktoré však netušili o čo sa jedná. Správa obsahovala neutrálny vtip a klasický text ako vystrihnutý z reťazovej hry, ktorý upozorňoval na neľahký osud utečenca M. Hammonda. Pri texte bola uvedená aj linka na amatérsku stránku priateľov Marka Hammonda - www.marchamond.sk, kde bol stručne vysvetlený osud tohto mladého človeka na úteku. Ako ste si všimli aj meno stránky bolo trochu pozmenené, aby nebolo ľahké zistiť o čo v skutočnosti ide. O pár dní začala letáková akcia s upozornením na tento problém a s pozvánkou na demonštráciu, ktorá sa konala 5.12. o 17:15 pred Prezidentským palácom (v ktorom sa práve konal Mikulášsky večierok pre diplomatov akreditovaných v SR). Treba povedať, že napriek veľkej zime a podpore malého množstva komparzistov (cca 30) nakoniec počet priaznivcom M. Hammonda prekročil číslo 100. Na akcii vystupoval aj spevák Marián Greksa, ktorý vtipne zaradil do vystúpenia pesničky ako „Born to be Wild“ a „Knockin´ on Heaven´s Door“. 5.12. 2002 sa konala oficiálna tlačová konferencia, na ktorej zástupcovia spoločnosti SONY konečne vysvetlili prekvapeným novinárom celý projekt a vtipne prezentovali uvedenú hru. Novinárske balenie totiž obsahovalo reklamné predmety uvádzané ako corpus delicti, takže okrem trička označeného ceduľkou „vrchný odev obete“ alebo „tajného spisu“ obsahujúcu tlačovú správu, sa tam nahádzali aj nábojnice či funkčný slzný plyn. Treba uznať, že sa naozaj nejednalo o bežnú promo akciu. Najmä na slovenské pomery, keď úspechom je, že sa nejaká promo akcia k hre vôbec koná. Ale aj v Anglicku bola reklamná kampaň zaujímavá - SCEE usporiadala slávnostnú filmovú premiéru za účasti viacerých celebrít, kde sa premietali ukážky z hry (chcel by som vidieť tie prekvapené tváre). Na záver chcem všetkým nedočkavým hráčom povedať, že sa jedná o exkluzívny titul vytvorený len pre Playstation 2 a že teda táto hra sa nikdy neobjaví na inej platforme.

Už o pár dní uverejníme vyčerpávajúcu recenziu na túto nesporne revolučnú hru, ktorá je zároveň najambicióznejším projektom v dejinách Playstation2. Zatiaľ držme všetci spoločne palce Markovi Hammondovi, ktorí ako iste viete práve prišiel na Slovensko….