Knight Rider - seriálová legenda na počítačoch

Musím vyroniť nostalgickú slzičku zo svojich očí, lebo pri zahliadnutí názvu tejto hry som skoro odpadol. Seriál známy skôr starším hráčom kedysi dávnejšie bežal na nemeckých satelitných staniciach a ja som ho pozerával a hltal. Vôbec mi nevadilo, že

9. dec 2002 o 9:52 Ján Kordoš

som nevedel po nemecky ani ceknúť, dôležité bolo, že tam bol Kitt a Majkl Najt :).

Pochybujem, že ste unikli tejto mánií a dúfam, že vám hovorí niečo Kitt a David „Baywatch“ Hasselhoff v úlohe Micheala Knighta. Príbeh vychádza zo seriálu a preto ho vezmem hopom, lebo by ho mal poznať každý človek (dokonca, keď som pozeral trailer z hry sa pri počítači zastavila aj moja matka, ktorá počítač berie len ako bedňu plnú drôtov a krabíc, a pozerala so mnou), ktorý žije na tejto planéte viac ako 18 rokov. Micheal Knight neexistoval – aspoň dovtedy, kým nemal haváriu, ktorá bola dosť škaredá. Nikto neveril, že sa z toho náš hrdina dostane, ale stalo sa. Do opatery si ho vzal jeden bohatý ujo, ktorý chce potlačovať zločin a presadzovať dobro. S tým sa musí vyrovnať náš hrdina, lebo v minulosti bol na nesprávnej strane zákona. A to sa chudák ešte nedozvedel, že mu trošku upravili auto, ktoré je... je to preboha ešte auto?

Aj ja by som chcel mať auto, ktoré dokáže zrýchliť z nuly na 300 míľ za pár sekúnd, ktoré dokáže skákať, ktoré má nepriestrieľný pancier, ktoré má v sebe zabudovaný inteligentného tvora, ktorý hovorí a radí a dokáže mnoho ďalších vecí. Ako sa to všetko podarí dať tvorcom dohromady ostáva záhadou, jasné však je, že pôjde o akčné závodenie, takže nečakajte žiadne realistické prechádzky mestom, ale rýchle naháňačky. Tento štýl hry sa hodí pre túto hru.

Viem, že ste sa nedozvedeli skoro nič nové, ale musel som sa s vami podeliť o túto novinku. Jednoducho sa na to teším ako malé decko. A mali by ste sa aj vy, hoci nenávidite Hajzelhofa, táto hra má výborný potenciál. A ak sa objaví ďalšie info o hre, buďte si istý, že budete prvý, kto o tom bude vedieť.