James Bond 007: Nightfire - agentova premiéra na PC

9. dec 2002 o 8:50 Ondrej "Ondrew" Gabriš

Pán, ktorý sa s veľkou obľubou predstavuje spôsobom: „Bond, James Bond“, sa nás na plátnach kín a obrazovkách TV snaží zabávať už niekoľko desaťročí. Práve teraz nastala chvíľa, keď spolu s premiérou novej bondovky, Die Another Die, uzrelo svetlo PC obrazoviek i počítačové spracovanie nesmrteľného agenta 007 s názvom Nightfire.

Nejedného fanúšika Jamesa Bonda iste už i myšlienka o existencii Nightfire privedie do extázy, a to tým skôr, že o vývoj sa postarala osvedčená firma Gearbox. Iste si spomínate na datadisk do Half-life: Opposing Force, ktorý títo vývojári zvládli na jednotku s hviezdičkou. Gearbox vtedy preukázali svoje schopnosti a zároveň sa zrejme dokonale zžili s Half-life enginom, pretože na pohon bondovky Nightfire si vybrali práve rokmi preverený, no z dnešného pohľadu už mierne zastaraný Half-life engine. Je otázne, či to bola správna voľba, no oveľa otáznejšie je, prečo vlastne Nightfire vznikol. V pomere kladné stránky kontra záporné vlastnosti by Bond schytal parádne tvrdý pravý hák do brady. A tak skoro by už zrejme nevstal.

Grafika: 6 / 10

V zásade môžeme povedať, že grafické spracovanie je nadpriemerné, v niektorých okamihoch dokonca úžasné (napr. veľmi pekne vyzdobené sály na hrade v prvej misii). Problém je v tom, že vo väčšine prípadov nedokáže nijako obzvlášť zaujať – predsa len máme rok 2002 a ako hráči sme už zvyknutí na oveľa bohatšie hody pre náš zrak. Nehovoriac o tom, že občas sa kochanie okolitým prostredím príliš nevypláca, pretože práve vtedy si človek všimne najviac nedostatkov a začne o svojej obľúbenej hre strácať ilúzie. Z grafických nedostatkov zamrzí najmä nechutné prelínanie polygónov, keď nie je problém „vkráčať“ do určitého objektu, v mnohých prípadoch dokonca priamo do stojacich postáv. Okrem toho sa v Nightfire často objavuje problém „visiacich mŕtvol“, ale i iných predmetov. Áno, tušíte správne – ak zastrelíte nepriateľa, ten s obľubou zostane visieť vo vzduchoprázdne. Podobne je to napr. s odhodením určitej zbrane (keďže Bond môže naraz niesť len štyri búchačky), čo môže niektoré osoby priviesť k menšiemu záchvatu zúrivosti. Podotýkam, že i ja som párkrát tresol myšou o stôl, keď mi „úžasný“ agent 007 po odhodení samopalu s tlmičom vždy trucovito danú zbraň okamžite zobral naspäť do batohu, pretože tá ostala visieť rovno pred ním, a tak ju, zrejme, považoval za predmet môjho záujmu. Skrátka – niektoré predmety v hre akoby popierali zákony zemskej príťažlivosti a rozhodne to nie je spôsobené nízkou gravitáciou, ale chybami v grafickom spracovaní.

Interface: 6 / 10

Ovládanie nebude zrejme nikomu spôsobovať vážnejšie problémy, nakoľko sa autori rozhodli pre osvedčenú kombináciu klávesov, ktorá sa v poslednej dobe objavuje v podstate každej first-person akcii. Pochopiteľne, že je zároveň možné rozmiestnenie jednotlivých klávesov zmeniť podľa vlastného uváženia. Jedna z vecí, ktorá mi ostáva záhadou, je nemožnosť prepínania zbraní číslami na klávesnici. V tomto prípade na to slúži koliesko myši alebo klávesy, ktoré zbrane jednoducho prepínajú bez toho, aby ste si presne pamätali akú „búchajdu“ dostanete do ruky. Je to dosť non-user-friendly riešenie a prekážalo mi počas celej hry. Táto skutočnosť platí i o špeciálnom inventári, ale jeho používanie je menej frekventované, takže koliesko myši je ešte na hranici znesiteľnosti.

Hrateľnosť: 5 / 10

Nightfire je z hrateľnostného hľadiska čistý priemer. Nenarazil som na žiadnu misiu, ktorá by ma dokázala prekvapiť – všetko tu už bolo, i keď možno v trochu odlišnom prostredí alebo s jemne diferentnými cieľmi misií. Náplň Bondových úloh zväčša spočíva v infiltrovaní sa do určitého objektu, tam vykonať potrebnú „prácičku“ a následne miesto činu opustiť. Často s patričným rachotom, veď ujo Bond by si už zrejme nedokázal únik predstaviť bez výbuchu (napr. pri zostrelení vrtuľníka a nevyhnutnom páde lanovky v úvodnej misii). Dôležité je, aby nikdy nezabudol vrhnúť veľavravný pohľad na akúkoľvek dámu stojacu či nebodaj ležiacu v jeho blízkosti.

Niektoré časti misií sú založené na vašom postrehu a rýchlosti, pretože napr. v jednej z nich musíte v pomerne značnej časovej tiesni sniperkou odstreľovať nepriateľov, ktorí ohrozujú vašu spolubojovníčku. Tieto úlohy hru rozhodne spestrujú, lež nedokážu zachrániť celkový dojem z hrania. Dokonca ani variabilita prostredí, v ktorých sa jednotlivé misie odohrávajú, hrateľnosti nepridávajú žiadny bod navyše.

Celkový dojem z hrania neuveriteľne zráža dolu i efektívnosť jednotlivých zbraní. Môže mi niekto vysvetliť, prečo napr. taká rana z brokovnice z bezprostrednej blízkosti nepriateľom v podstate vôbec nezamáva? Taktiež nechápem, prečo musím do protivníka vystrieľať x-tý počet nábojov zo samopalu, aj keď je jasné, že v skutočnosti by na zem padol už po niekoľkých ranách. Rozhodne som čakal viac realistické spracovanie bojov, toto je skôr výsmech. Situáciu sa snažia zachraňovať aspoň klasické bondovské „hračičky“ typu: hodinky s laserom (mimochodom – na hodinkách sa ukazuje čas, ktorý máte nastavený vo vašom počítači ako defaultný) na otváranie zámok, okuliare s niekoľkými módnymi videniami (image intensifier, videnie cez steny a tepelné infra videnie), nástroje na hackovanie, fotoaparát ukrytý v zapaľovači a niekoľko ďalších zariadení.

Multiplayer: 4 / 10

Skutočne netuším, kto by mal chuť zaoberať sa pri Nightfire multiplayerom, keďže neprináša žiadne nové módy a iba dve bonusové mapy. Ten, kto čaká niečo iné, ako deathmatch, team deathmatch a capture the flag, mal by v prvom rade siahnuť po inej hre. Niet viac čo dodať.

Zvukové efekty: 7 / 10

Ozvučenie dopadlo veľmi dobre, zvuky pôsobia autenticky a výborne pomáhajú dotvárať atmosféru v jednotlivých prostrediach hry. Streľba, výbuchy, zásahy do steny..., to všetko pôsobí maximálne verne a je skrátka počuť, že na tejto stránke hry si autori dali skutočne záležať.

Hudba: 8 / 10

Hudba je na tom podobne ako zvuky – zvukár(i) a hudobník(ci) by si zaslúžili pochvalu, pretože vďaka nim sa z Nightfire stalo aspoň priemerné dielo. Hudbu nemožno označiť za inú, než klasicky bondovskú, ktorá podobne ako zvuky predstavuje pomerne vysokú kvalitu. V pokojných častiach hry znejú skôr oddychové melódie, no akonáhle ide do tuhého, soundtrack sa dynamicky zmení na oveľa rezkejšie kompozície.

Inteligencia & obtiažnosť: 2 / 10

Tak. Dostali sme sa k najpríšernejšej a zároveň aj najzábavnejšej časti Nightfire. Umelá inteligencia nepriateľov sa totiž pohybuje niekde na úrovni podpriemerne inteligentného šimpanza a protivníci v podstate neustále predvádzajú, čo v praxi znamená výraz „absolútna demencia s vplyvom debility“. Myslím, že v tomto prípade je slovné spojenie umelá inteligencia skôr výsmech, nakoľko nepriatelia vlastne vôbec nemyslia a riadia sa iba dopredu naskriptovanými inštrukciami. Na základe toho dochádza počas vstupu do lokácie s – povedzme – dvomi nepriateľmi k mimoriadne vtipným okamihom. Ak napr. daní protivníci nemajú na seba priamy výhľad a vy s poriadne rachotiacou zbraňou jedného z nich zlikvidujete (čo by zobudilo aj mŕtveho), ten druhý bude naďalej nerušene hliadkovať na svojej naskriptovanej trajektórii. Zväčša zareaguje až po zhliadnutí mŕtvoly svojho druha, i keď v mnohých prípadoch ani daný fakt nedokáže dementným strážnikom príliš otriasť. Spomínam si, že v prvej misii som sa, dokonca, dostal k nepriateľovi, ktorý nemal naskriptované vôbec nič, a tak iba stál pred dverami ako soľný stĺp a i keď som mu mieril zo vzdialenosti jedného metra priamo na hlavu, vôbec proti tomu neprotestoval. V podstate celá hra je podobnými situáciami doslova preplnená a za jediný náznak inteligencie považujem snahu nepriateľa utekať do bezpečia pred hodeným granátom alebo krytie sa za rôzne predmety. Celkovo je však AI iba des a hrôza.

Vďaka demencii nepriateľov nemožno hovoriť ani o vysokej obtiažnosti. Je fakt, že niektoré lokácie vás budú stáť nejaký ten quicksave a quickload (ten, mimochodom, trvá pomerne dlho), no na strednej obtiažnosti by ste nemali mať žiadne vážnejšie problémy.

Záverečný verdikt: 5 / 10

Hra, ktorá mohla predstavovať aspoň menší trhák na scéne PC hier, čoskoro skončí na smetisku priemerných titulov, o ktoré rozumní hráči šetriaci svoje peňaženky nikdy nezakopnú. Nightfire nemožno odporučiť ani len fanúšikom agenta 007, pretože každý z nich by si po chvíľke hrania začal trhať vlasy nad stupiditou nepriateľov a jednotvárnosťou jednotlivých misií. Skrátka – toto všetko tu už niekoľkokrát bolo (len tak náhodne spomeňme napr. No One Lives Forever I & II alebo Project IGI) a v oveľa zábavnejšom spracovaní. Od Nightfire ruky preč.