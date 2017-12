Astronómovia objavili ďalšiu slnečnú sústavu podobnú našej

9. dec 2002 o 2:53 © TASR 2002

Edinburgh 9. decembra (TASR) - Britskí astronómovia objavili ďalšiu slnečnú sústavu, ktorá by sa mohla podobať našej. Zistili, že okolo jednej z najjasnejších hviezd na nebi menom Fomalhaut pravdepodobne obieha planéta približne veľkosti Saturnu.

Wayne Holland a jeho kolegovia z Britského technického centra pre astronómiu v Edinburghu objavili okolo hviezdy Fomalhaut ležiacej v súhvezdí Južná ryba obrovský zakrivený pás prachu. Jediné vysvetlenie tejto deformácie bolo, že vo vnútri tohto pásu sa pohybuje planéta s veľkosťou Saturnu, ktorá naň vplýva svojou gravitáciou.

Podľa Hollanda je to jeden z najpresvedčivejších dôkazov toho, že existujú slnečné sústavy podobné našej alebo dokonca väčšie. Domnelá planéta obieha hviezdu Fomalhaut v relatívne veľkej vzdialenosti, a to najmenej na úrovni Uránu alebo Neptúna. Hviezda je so svojími 200 miliónmi rokov v porovnaní so Slnkom, ktoré má 4,5 miliardy rokov, ešte veľmi mladá.

Astronómovia nepozorovali Fomalhaut prvýkrát. Doterajšie zábery však nemali potrebnú ostrosť a v páse prachu sa na nich dala rozoznať iba nevýrazná diera.

Hviezda Fomalhaut je od Zeme vzdialená 22,6 svetelného roka. Je jednou zo štyroch kráľovských hviezd, ktoré kedysi delili rok na štyri ročné obdobia. Ďalšie boli Regulus v súhvezdí Leva, Aldebaran v Býkovi a Antares v Škorpiónovi. Meno hviezdy vzniklo z arabského názvu Fum al-Hut (Ústa ryby).