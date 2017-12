Orion prežil dvetisíc stupňov, ukončil prvú vesmírnu misiu

Vesmírna loď je bez posádky, v budúcnosti by mala letieť k asteroidom či k Marsu.

5. dec 2014 o 12:10 Tomáš Prokopčák



Štart prebehol podľa plánu, vesmírna loď Orion začala stúpať do kozmu krátko po jednej hodine nášho času. Let prebieha dobre, podarilo sa aj odhodenie niektorých stupňov. Pred pol druhou sa vesmírna loď dostala na obežnú dráhu našej planéty.

Po prvom oblete Zeme naštartovali motory a vyniesli vesmírnu loď na eliptickú dráhu. O 16:29 nášho času sa loď Orion oddelila od svojho servisného modulu a vôbec po prvý raz letela samostatne.

Krátko po 17:00 nášho času zahájila vesmírna loď svoj návrat späť na Zem. O 17:18 začala brzdiť o atmosféru, zažije pritom teploty presahujúce dvetisíc stupňov Celzia.

Pár minút pred pol šiestou nášho času vesmírna loď vystrelila svoje brzdiace padáky a o 17:30 nášho času dosadla na hladinu Tichého oceánu západne od pobrežia Spojených štátov.

Bol to prvý skutočný let novej pilotovanej vesmírnej lode určenej na let k asteroidom či k Marsu, ktorá sa vzdiali na takmer šesťtisíc kilometrov od Zeme a potom dosadne na hladinu Tichého oceánu.

Počas svojej testovacej misie prekonal Orion takmer stotisíc kilometrov, a svojou maximálnou vzdialenosťou od Zeme to bol najvzdialenejší vesmírny let lode určenej pre ľudskú posádku za posledných štyridsať rokov.

Pokus Orionu sa mal pôvodne odohrať už vo štvrtok, pre viaceré problémy sa však odštartovať nepodarilo. Do priestoru odpaľovacej rampy sa, napríklad, dostalo neznáme plavidlo, potom zlyhali časti nosnej rakety. Najmä však na Floride fúkal prisilný vietor, ktorý znemožnil let.

Okno na štart nosnej rakety Delta 4 Heavy s Orionom trvalo v piatok do 15:44 nášho času. Vesmírna loď je bez posádky.

Ďalší nepilotovaný let Orionu sa uskutoční okolo roku 2018. Astronautov do vesmíru táto loď po prvý raz vynesie najskôr v roku 2021.

