Sony vystrihne z elektronického papiera celé hodinky

Meniaci sa ciferník i náramok samotný. Novinka v ponuke firmy má otvoriť novú vlnu módnej elektroniky.

1. dec 2014 o 9:50 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Je to ako dizajnérska hra s nožnicami a elektronickým papierom. Nakreslíte naň obrysy náramkových hodiniek s remienkom, vystrihnete ich a do tenulinkého tela ukryjete akumulátor a čip. Ten sa postará o to, aby skutočne fungovali. S takýmto produktom prichádza na trh firma Sony.

Hodinky s názvom Fes Watch zaujmú svojou striedmosťou a nápadom. Narozdiel od inteligentných hodiniek, ktorými sa snažia firmy bojovať o priazeň spotrebiteľov prichádzajú s odlišným prístupom. Štýlom a módou.

Keďže sú celé vyrobené z elektronického papiera, meniť zobrazenie možno nielen na ich displeji, ale aj na remienku. Takže kým v priebehu dňa obieha minútová ručička ciferník, remienok môže meniť svoj dizajn. A spolu s ním aj ciferník.

Podľa BBC hodinky fungujú na jedno nabitie približne 60 dní, pretože elektronický papier spotrebúva energiu iba vtedy, keď sa mení jeho obraz. To sa pri hodinkách v ideálnom prípade udeje iba raz za minútu. Po zvyšok času si papier udrží svoj obsah bez toho, aby energiu spotrebúval.

Projekt vznikol ako experiment v spojení s investíciami drobných investorov a podľa ohlasu ktorý spôsobili sa zdá, že by mohol byť úspešný. Firma Sony predpokladá, že budúci rok by mohol priniesť intenzívnejšie spojenie technológií s módou, kde práve móda bude určovať charakter produktov.

Drobní investori pre vývoj a výrobu zozbierali 30 tisíc dolárov a nie je vylúčené, že firma aj v budúcnosti využije rovnakú cestu k záujemcom. Kedy sa hodinky objavia v predaji zatiaľ ešte nie je úplne jasné, predbežne sa však hovorí o máji budúceho roku.

