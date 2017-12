Kanadský súd zamietol snahu Harvardu získať patent na geneticky upravenú myš

Ottawa 7. decembra (TASR) - Najvyšší súd v Kanade zamietol úsilie Harvardskej univerzity o získanie patentu na geneticky upravenú myš či iné zviera.

7. dec 2002 o 15:02 © TASR 2002

Úprava genómu zvieraťa spôsobuje totiž jeho väčšiu zraniteľnosť voči rakovine. Ide o rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť výskum v Kanade.

Harvardská univerzita už v niekoľkých krajinách, medzi inými aj v USA, Japonsku a niektorých európskych krajinách, vyhrala súdne pojednávania o ochrane svojich práv na patent, ktorý nazvala "onkomyš". Štvrtkové rozhodnutie súdu v Kanade ukončilo 17 rokov trvajúci boj o kanadský patent.

Harvard chcel získať patent na originálnu myš a všetkých jej potomkov. Informácie, ktoré sa ich týkajú, sú podľa odborníkov veľmi cennými nástrojmi v boji s rakovinou. Univerzita tak chcela získať kontrolu nad výskumom.

S takouto snahou Harvardu nesúhlasili mnohí náboženskí a environmentálni aktivisti. Harvard sa navyše snažil rozšíriť patent na akéhokoľvek cicavca okrem človeka.

Mohol by sa tak pokúsiť rozmnožiť zvieratá so špeciálnym genómom, vďaka ktorému by sa mohli stať zraniteľnejšími voči rakovine.

Sudca najvyššieho súdu Michel Bastarache sa vyjadril, že ochrana práv vynálezcu v tomto prípade sa veľmi líši napríklad od ochrany práv vynálezcu nejakého automobilu.

Naopak, kritici súdneho rozhodnutia sa vyjadrili, že spomínané rozhodnutia môže mať veľmi negatívne dôsledky na vedecký výskum. Argumentovali tým, že vedci nebudú mať záujem uskutočňovať výskum v krajine, ktorá zlyhala pri ochrane ich výlučných práv.

Harvard sa vyjadril, že je znepokojený rozhodnutím Najvyššieho súdu a nalieha na Parlament a Kanadského komisára pre vynálezy, aby sa k rozhodnutiu ešte raz vrátili. Kanadskí vedci podľa zástupcov Harvardu riskujú, že zaostanú za svojimi kolegami z celého sveta.

Oponenti boli naopak spokojní. Domnievajú sa, že súd svojim rozhodnutím predišiel situácii, kedy by vedci mohli vytvoriť "súkromnú paralelnú ríšu zvierat", čím by mohli získať kontrolu nad obrovským množstvom cicavcov.