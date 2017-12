Českí lekári skúmajú, či úmrtie ženy nespôsobila ľudská obdoba BSE

Praha 7. decembra (TASR) - Českí lekári preverujú podozrenie, či smrť dôchodkyne z Bohumína nespôsobila Creutzfeldt-Jacobova choroba (CJN), čo je ľudská obdoba choroby šialených kráv (BSE).

Dnešné Lidové noviny pripomínajú, že žena zomrela v bohumínskej nemocnici, kde bola hospitalizovaná. "Pacientka s týmito príznakmi u nás naozaj v minulých dňoch ležala. Zatiaľ máme len podozrenie. Potvrdiť ho musia výsledky pitvy," povedal riaditeľ nemocnice Svatopluk Němeček.

Telo bolo prevezené do národného referenčného laboratória v pražskej Thomayerovej nemocnici a výsledky by mali byť známe do šiestich týždňov. Podľa lekárov je však nepravdepodobné, že by žena naozaj zomrela na následky choroby šialených kráv.

"Existujú dva druhy CJN - sporadická a variantná. Len tá druhá je obdobou choroby šialených kráv. Zatiaľ nemáme jediný dôvod domnievať sa, že ide o nový druh CJN. Ženinu smrť zavinilo s najväčšou pravdepodobnosťou iné ochorenie mozgu," povedal primár patológie Thomayerovej nemocnie František Koukolík. Referenčné laboratórium sa už zaoberalo dovedna 26 podobnými prípadmi.

Choroba šialených kráv, rovnako ako jej údajná ľudská podoba, variantná CDJ, je degeneratívnym ochorením mozgu spôsobeným abnormálnymi bielkovinami. Vedie k demencii a potom nevyhnutne k smrti. Prenos BSE zo zvierat na človeka prostredníctvom konzumácie hovädzieho mäsa nebol však doteraz stopercentne dokázaný.

(spravodajkyňa TASR Katarína Korgová) dem