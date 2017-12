Cryo Interactive - skrachovaná legenda (1. časť)

Francúzske jedlo, francúzske bozky, francúzsky Versailles, francúzska hudba, francúzsky film. To všetko je iné ako v Európe a dokonca aj vo svete. Francúzi sa snažia byť iní. A aby som nezabudol – aj francúzske hry.

Úvodná poznámočka: Na úvod musím poznamenať, že článok takýchto rozmerov nebol ešte na žiadnom slovenskom hernom webe uverejnený (aspoň som si to ja nevšimol). Preto je aj celý tento článok rozdelený na štyri časti. V každý týždeň sa stretnete s jednou časťou, takže v priebehu mesiaca by sme to mali mať z krku. Ale už vás nebudem zdržovať – začnite čítať.

Časť prvá

Nepozerajte sa na mňa ako na zmyslov zbaveného človeka. Jednoducho som len chcel na úvod všetkým vysvetliť jedno. Francúzske hry sú ako z iného sveta. Mne to však vyhovuje, lebo vo svete hier je fajn, ak občas narazíte na hru, ktorá sa nepodobá na hru, ktorá je rovnaká ako tá predtým a tak ďalej... Je to proste niečo iné a aspoň som sa potešil, že vidím niečo nové – aj keď to nebola vždy pecka, hra ma zaujala... a nebola to pecka medzi zuby, ako to s radosťou robia už vyššie spomenuté klony klonov klonovaných hier.

Preto ma trošku šokovala správa, že francúzska firma Cryo Interactive končí. Vydavateľ hier, ktoré boli typicky francúzske. Cryo síce v poslednej dobe nevydalo žiadny hit a jeho hry sa kúpali v bazéniku priemernosti, a preto sa nedostali do väčšieho záujmu hráčov. Je však dosť možné, že to bude aj hráčmi, ktorí tiež nechcú riskovať a siahnu radšej po osvedčenom titule, ktorý vydáva spoľahlivá firma. Jednoducho nikto nechce šliapnuť do psieho ee a radšej si kúpi ďalšie pokračovanie Lary (nič proti Lare – mám ju rád).

Lenže s tým už nikto nič nespraví a Cryo sa nám presunulo do Ríše mŕtvych a dúfam, že si tam spokojne vegetí v kresle. Možno ste nemali Cryo radi, možno teraz za to nebudete mať radi mňa – ale Cryo JE legendou, aj keď na hernom trhu nestrávila až tak veľa času. Preto by som chcel tejto firme poďakovať týmto článkom za všetky jej hry. Na záver tohto značne pretiahnutého (pubertiaci, dajte si pohov) úvodu už len malá poznámočka na záver. Ak som na nejakú hru Crya zabudol, nekameňujte ma hneď. Pamäť mi už neslúži ako kedysi ;).

Úvodníček

Firma Cryo Interactive bola založená v roku 1992 Jeanom Marialom Lefrancom a Remi Herbulotom v srdci Francúzska – v Paríži. Tu pracovalo okolo 250 ľudí, čo je pekná kôpka človiečikov. Okolo roku 1998, keď Cryo začalo expandovať, založilo pobočky v Anglicku a Nemecku. Postupne sa rozširovalo do Španielska, Talianska, severných štátov a štátov Beneluxu. Je teda dosť evidentné, že svoje chápadlá začalo Cryo rozťahovať dosť hutne a možno sa aj to stalo tejto firme osudným. Uživiť toľko ľudí po celom svete dá veľkú námahu. Ale vráťme sa o pár rôčkov dopredu.

Zrodenie

1992. V tomto roku bola založená firma – to už vieme, ale málokto z vás vie, že v tomto roku vyšla hra Dune. Nemám na mysli pokračovanie – Dune II , ktorého sa ujal Westwood a vytvoril tak nový herný žáner. Mám na mysli prvú Dunu – adventúru podľa kníh Franka Herberta o Dune. Možno sa to bude zdať niektorým smiešne, ale je to tak. Predchodca prvej real-time stratégie bola klasická adventúrka s občasnými a s minimálnymi prvkami stratégie. Išlo o klasickú point-and-click adventúrku. Bol to prvý titul Crya a treba povedať, že sa im podaril. Množstvo hráčov bolo unesených. Každý kto čítal Dunu, videl, ako si to všetko predstavovali autori. Išlo o výborné prenesenie tohto diela na monitory našich kompov. Ak by ste si túto hru niekde zohnali (abandonware), pripravil som pre vás aj návod.

V roku 1994 vydalo Cryo závodnú strieľačku, ktorá sa stala obľúbená po celom svete. Jej názov bol Megarace, ktorá sa asi pred pol rokom dočkala už tretieho pokračovania. Vtedy však išlo o veľký hit. Grafika bola na vtedajšiu dobu neuveriteľná – dokonca pri nárazoch odlietali spod auta iskry. Staré časy ;)Hra bola navyše na cédečku, takže aj ozvučenie bolo neuveriteľné. Cédečká sa vtedy len pomaly rozbiehali a nikto neveril, že sa stanú médiom budúcnosti. Ale už aj Megarace dokázalo, že sa tam dá toho narvať hojne. V hre sa závodilo, ale aj strieľalo po ostatných vozidlách. Dnes klasika, ale vtedy išlo o výborný nápad, navyše skvele spracovaný. Neskôr vyšiel aj druhý diel. Od prvého sa líšil len vo vylepšenej grafike, zvukoch... ale hrateľnosť ostala výborná. Ak sa dobre pamätám, tak Megarace 2, bola prvá originálka, ktorú som mal v rukách ;). Dnes by ste sa však nad týmito hrami asi len pousmiali. Po tejto hre sa objavila aj rozprávková adventúrka Dragon Lore, ktorá však skoro nikoho skoro ničím nezaujala. Išlo „len“ o výbornú adventúrku, ktorú si však všimol málokto.

O rok neskôr Cryo vydalo ďalšiu CD only hru – Lost Eden. Znovu išlo o celkom úspešnú hru - adventúru z prostredia dinosaurov. Hra mala výborné spracovanie – grafika, zvuk, hudba, animácie. Téma hry – ďaleká minulosť, keď sa po matičke Zemičke preháňali ešte spolu dinosauri a ľudia – je tiež výborná. Príbeh o zlom "dinošovi" však už je trošku z cesty, ale budiš. Hráčom by nevadilo to, že hlavná zápletka nemá logiku (ľudia a jaštery sa minuli asi o 30 miliónov rôčkov, ale čo rôčik sem, rôčik tam), ale hra bola hrozne krátka. Preto sa táto interaktívna adventúra zapísala do hráčskych myslí ako nenaplnený sen o výbornej hre – to napokon Cryo zmenilo inou hrou, ale Lost Eden upadol do zabudnutia a dnes o ňom nevie ani ten starý zosušený dedko. Je to škoda, lenže už je neskoro plakať nad rozliatym pivom.

Na konci roku vydalo Cryo hru Aliens. Neznáma adventúra, ktorá však bola vcelku kvalitná. Spracovanie bolo už tradične výborné – vtedy Cryo bolo asi jediným vývojárom, ktorý vedel nakresliť nádhernú grafiku. Žiadne zdigitalizované šmejdy, ale klasický render. Hra mala aj výbornú atmosféru – už len názov hry dáva tušiť, o čo pôjde. Hra obsahovala aj logické hry (napríklad Reversi), takže by sa dalo čakať, že to fakt bol hit. Lenže... niektoré puclíky ste museli vyriešiť v určitom časovom intervale. To nikdy nefungovalo a v adventúre ani nikdy nebude. A toto zničilo úspech Aliens. Už prvá úloha bola totiž časovo náročná – uniknúť meteoritom. Touto hrou by som chcel uzavrieť prvú kapitolu o hrách Crya – prvé obdobie sa skončilo. Na záver snáď len toľko, že Cryo vydalo ešte aj hru: The Raven Project, ale po tej už ani pes neštekne

Rozkvet

Koncom roku 1996 začalo Cryo vytvárať výborné hry, ktoré boli ťažké sústo aj pre konkurenciu. Išlo hlavne o hry, ktoré boli založené na ešte lepšom grafickom spracovaní ako predošlé tituly, na výbornom zvukovom sprievode a nádhernom príbehu. Najprv sa objavila hra Megarace 2. O tejto hre som už písal vyššie, tak sa k nej nebudem už veľmi vracať, snáď len toľko, že vyšla okolo leta 1996, ale na naše pulty sa dostala trošku neskôr. Ďalšou hrou bola nudná hra Hardline, a potom to už pomaly začalo prichádzať.

Všetko sa to začalo pokračovaním skvelej adventúry: Dragon Lore 2. Nádherný rozprávkový svet plný drakov, intríg, nenávisti, lásky a výbornej atmosféry. Išlo o skĺbenie point-and-click adventúry s RPG-čkom, čo môže byť len a len výborná kombinácia. Hra obsahovala celkom dobrú grafiku, ktorá by možno obstála aj dnes. Celý príbeh bol dokresľovaný vynikajúcimi videosekvenciami. Bolo to proste na rok 1997 nádherné. Hudba bola pre viacerých recenzentov geniálna. Postavy boli nadabované, v hre sa vyskytovali aj archaizmy a mohli ste sa vyžívať v mori textu. Áno, tento titul bol výborný, ale bol aj dosť obtiažny a nie každý vedel tejto hre venovať toľko času, koľko si ona vyžadovala. Možno aj preto sme sa dodnes nedočkali tretieho dielu – a už sa asi ani nedočkáme. Treba však povedať, že svet Dragon Lore – Draconia – bol nádherný.

Onedlho nám Cryo ponúklo aj prvú zo svojich náučných adventúr, ktorá bola založená na ich jedinečnom engine Omni 3D. Tou hrou bola: Versailles 1685. Ak mám byť úprimný, Frantíci si nemohli vybrať lepšie. Versailles je pýchou Francúzska a Cryo sú predsa Francúzi, takže chceli ukázať svetu túto krásu v multimediálnej podobe. Vtedy zazneli aj hlasy, ktoré nám ako hráčom radili, že už nemusíme utrácať peniaze za cestu do tohto nádherného zámku, ale viac sa nám oplatí kúpiť si tento produkt z dielne Crya. A myslím si, že aj mali pravdu. Zámok obsahoval všetky obrazy, ktoré visia na stenách zámku, hra obsahovala všetko, čo nájdete v zámku – dokonca aj to, čo možno pri exkurzii neuvidíte... kráľovské vécé :). Z tohto umeleckého diela, áno, nebojím sa túto skoro hru nazvať takto, som bol dostatočne unesený. Hráči však boli v rozpakoch. Versailles 1685 ako hra bol prepadák. Bola to hrozne jednoduchá, krátka adventúrka. Príbeh sa točil okolo výhražných listov kráľovi – a je na vás vypátrať vinníka. Versailles 1685 ako hra bola slabá, ale ako interaktívna encyklopédia (hra obsahovala aj podrobnú encyklopédiu) bola bombová. Človek sa dozvedel množstvo vecí nenásilnou formou. A to vám vravím ja, ktorému len po vyslovení slova škola začne chodiť mráz po chrbte aj v tých najväčších tepliskách.

Teraz to príde. A prišiel Atlantis. Bola to fakt geniálna hra a ten, ktorý ju nehral, ani nevie, o čo prišiel. Preto vám hneď odporúčam si túto hru kúpiť. Stojí za to. Navyše je v akcii za pár stoviek. Ide o adventúru z vlastného pohľadu. Medzi lokáciami sa presúvate pomocou animovaných sekvencií, ktoré sú však nádherné. Ak zastavíte, môžete sa obzerať okolo seba do všetkých možných uhlov. Ja som si ju tiež kúpil, len som ju požičal kamošovi, tak si nemôžem osviežiť spomienky, tak to vezmem len tak expresne. Vy sa vžijete do roly Setha, ktorý verne slúži princeznej na ostrove Atlantis. Tá je však unesená a vy sa rozhodnete, že prídete na to, čo sa s princeznou stalo. Zistíte, že celé kráľovstvo je akési divné, priatelia vás zradia a... nie, túto hru si kúpte! Nechcem vám prezradiť celý geniálny príbeh. Len vám túto hru vrelo odporučím – je to veľký míľnik v hernom priemysle. Ale o tom svedčia aj hodnotenia recenzentov po celom svete. Nikde som nevidel horšie hodnotenie ako 85 %. Na tom už asi niečo bude, ak sa takmer všetci hráči zhodli, že to bol hit...

Potom Cryo – ani neviem prečo – vypustilo shit až to zabolí: L. A. Blaster. Konina ako hrom. Auto likvidovalo zlých panáčikov. Bleee... klasická arkáda, až na to, že bola hnusná a nehrateľná. Ako si mohli dovoliť vydať túto humusárinu skoro v ten istý termín ako Atlantis?! To si asi chceli z hráčov spraviť dobrý deň. Ach jáj.

Na konci roku 1997 nám Cryo predstavilo hru, na ktorú sa viacerí hráči pozerali ako na geniálnu hru a druhí len ako na super hru: Dreams to Reality. Všetci sa ale zhodli na tom, že je dobrá. Išlo o divnú podivnosť. Akčná adventúra z ríše snov. To vám asi veľa nepovie, ale predstavte si postavičku, na ktorú sa pozeráte z pohľadu tretej osôbky, ktorá si kúpila lístok do ríše snov. Tam ste pomlátili Zlo a všetko sa skončilo dobre. Cryo však túto hru zvládlo bravúrne – grafika, hudba... ehmm Hudba, hrateľnosť a hlavne neuveriteľná fantázia tvorcov pri projektovaní tejto hry. Rád by som vyzdvihol aj súbojovú časť – veľká škála úderov a jednoduché ovládanie. Ide proste o ďalšiu hru, do ktorej vložili autori srdce a hlavne svoje nápady.

Koncom tohto roku sa Frantíci pokúsili ešte vkročiť na pole pre nich neorané, skúsili vytvoriť stratégiu. Nie naschvál som napísal, že len skúsili. 3-rd Millenium totiž bola stratégia, ale bola taká... nemastná-neslaná. Hlavná myšlienka bola jednoduchá – stať sa prezidentom sveta, byť vlastníkom celej matičky Zemičky. Začínali ste v maličkom mestečku, kde ste sa starali o obyvateľov. Museli ste dozerať na to, aby títo pacholci mali kde pracovať, bývať, aby mali čas aj na zábavu. To by ešte nebolo také hrozné, ale postupne ste mali vo svojej správe viac a viac miest. Všetko ste už nestíhali a aj hra začala byť rovnako zábavná ako 58. časť Prameňa lásky (či ako sa tá konina volá). (Pozn: Ospravedlňujem sa všetkým náruživým divákom tohto úžasného seriálu, ale už len pri úvodných titulkoch ma naplo.). Nuda, nuda... chápete, nie? A spracovanie tiež nebolo také úžasné ako v iných „Cryáckych“ hrách.

O týždeň sa pozrieme na rok 1998 a ako si Cryo viedlo v ňom.