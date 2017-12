Rallisport Challenge - aké je to nové rely...

Keď som prvýkrát dostal do rúk túto novú rely od švédskeho programátorského tímu Digital Illusions, ktorú distribuuje Microsoft, veľmi som sa tešil na to, že si znovu schuti zajazdím. Už je to zopár mesiacov, čo vyšla posledná vynikajúca rely na PC, Colin McRae 2.0. Táto hra mala všetko, čo by mala takáto hra mať. Na svoju dobu vynikajúcu grafiku, perfektný fyzikálny model, vyváženú náročnosť a zaujímavé trate. Možno bolo aj mojou chybou, že to všetko a ešte aj niečo navyše som očakával od Rallisport Challenge. Ohlasy na Xboxovú verziu, ktorá vyšla na jar tohto roka a na demo z PC verzie, boli viac ako pozitívne, takže som si myslel, že ma nič nemôže prekvapiť. Čakal som výbornú zábavu, teraz vám už však môžem prezradiť, že som sa nedočkal. Nie, neznamená to, že by bola Rallisport Challenge zlá hra, je iba veľmi rozporná. Tí z vás, ktorí vlastnia nadupanú mašinu, majú rýchlu linku na internet, alebo sú zapojení do lokálnej siete a majú volant s pedálmi, si určite túto hru nebudú vedieť vynachváliť. A ostatní???!!!

No, veď uvidíme. Rallisport Challenge je konverziou z konzoly, takže aj ako konzolová hra vyzerá. Vytvoríte si hráča a spustíte hru. Rolovacie menu vám dá na výber kariéru, single race, time attack, multiplayer a options. Klasika. Asi najzaujímavejšia je kariéra, kde začínate s najslabšími autami a najjednoduchšími pretekmi, zbierate výkonnostné body a získavate tak prístup k ďalším tratiam a autám. K takémuto typu hier sa tento systém podľa mňa hodí najlepšie, pretože sa postupne zoznamujete s hrou a získavate cit pre riadenie auta, ktorý je v rely veľmi dôležitý. Rýchlo zabudnite na zošliapnutý plyn na plné gule nonstop. Veľmi rýchlo skončíte v priekope. V hre sú dve obtiažnosti - začiatočník a normál, ktoré sa od seba líšia iba tým, že v začiatočníkovi môžete reštartovať každú etapu pretekov a v normále môžete reštartovať iba celé preteky. V kariére prechádzate štyrmi kategóriami náročnosti Pro, Expert, Classic a Unlimited. Každá kategória obsahuje niekoľko pretekov. Spolu je ich 48. K dispozícii budete mať 29 licencovaných áut, spomeniem len klasiku ako Subaru Impreza, Ford Focus Cosworth a Peugeot 206 a neskôr zopár perličiek Audi Quattro alebo Metro.

Počas kariéry vlastne jazdíte štyri rôzne druhy pretekov, ktoré sa neustále striedajú v rôznych lokáciách. Rely sú klasické preteky bez súperov rozdelené na štyri alebo viac etáp štart – cieľ. Rallycross sú preteky na okruhu s troma súpermi. Ice Racing je to isté ako rallycross, ibaže na snehu a asi najzaujímavejší a najzábavnejší je Hill Climb – preteky do vrchu, kde sa ženiete prudko do kopca v silnom aute, na jednej strane máte stromy a kamene a na druhej strane je priepasť. Trate sú zábavné a veľmi členité, jediné, čo mi trochu vadilo, bolo, že boli príliš krátke.

Táto hra bola ospevovaná hlavne pre svoju grafiku. Tá bola totiž na Xboxe veľmi dobrá a počítalo sa s tým, že pri prechode na PC získa hra možnosť vyššieho rozlíšenia. Stalo sa, je pravda, že grafika je výborná, ale to má aj za následok až prehnane vysoké hardvérové požiadavky. Výrobca uvádza minimálnu konfiguráciu: procesor 733 Mhz, video kartu s minimálne 32 MB RAM s podporou hardvéra T&L a 128 MB RAM. Hru som testoval na 1,2 Ghz Athlone, 256 RAM a GForce2 400 MX s 32 MB RAM. Viem, že to nie je najsilnejší stroj, ale hra mi nebežala plynulo, ani keď som si dal rozlíšenie 800x600 s najnižšími detailmi (a verte mi, v takejto kvalite hra vyzerá dosť zle). Tak som vypol aj vysokú kvalitu zvukov a stále nič. Stále boli na trati momenty, keď sa FPS (Frame Per Second) znižovalo na 5-10 (Možno, keby hru Microsoft preportoval na Linux, chodilo by to rýchlejšie :o)). Keď to spojím s faktom, že nemám volant a bol som nútený hrať s klávesmi, čo je to najhoršie možné riešenie, viete si asi predstaviť výsledný efekt. Autori sa veľmi nepotrápili s citlivosťou kláves, takže pri natáčaní to trhá celým autom a vy sa vlastne otáčate po kúskoch. Pri replay vidieť, že to nie je iba pocit a auto sa tak naozaj aj točí, čo je dosť veľká chyba. Klávesmi som odohral aj Colina McRaea 2.0 a zo začiatku som si musel na také ovládanie zvyknúť, nebol to však taký nepríjemný pocit z jazdy ako v Rallisport Challenge. Na výber máte niekoľko kamier, chýba však pohľad z kokpitu.

Fyzikálny model je tiež dosť zvláštny. Na jednej strane sa autá správajú počas jazdy na rôznych podkladoch dosť realisticky, na druhej strane ak nezvládnete rýchlosť do prudkej zatáčky a vyhodí vás to do vzduchu, máte pocit, že letíte v kartónovej škatuli a nie v aute, ktoré má vyše tony. Veľmi som sa nasmial, keď som pri jednej jazde skončil na streche a jediné, čo mi stačilo urobiť, aby som sa dostal späť na kolesá, bolo, že som podržal na tri sekundy plyn. Auto sa samo od seba rozhojdalo a obrátilo na kolesá...

Autám môžete síce pred jazdou robiť rôzne nastavenia, je to však iba obmedzené a úplne si vystačíte s prednastavenými hodnotami. Rovnako je to aj s modelom poškodenia. Auto síce zvonku do istej miery poškodíte, poškodenie však nie je vôbec badať na vlastnostiach jazdy.

Grafika: 8 / 10

Už vám je asi jasné, že síce je Rallisport Challenge graficky veľmi pekný, má to aj svoju cenu. Ak nie ste ochotní túto cenu zaplatiť, nemáte z tej grafiky nič, takže si vyberte. Áno je pravda, že rastliny a okolie sú vymodelované perfektne, áno je pravda, že po krajine behajú zvieratá a lietajú vtáky (no aj s týmto je to také divné, ak niekoľkokrát po sebe idete niektorú z tratí, všimnete si, že sa zver vždy objavuje na tých istých miestach v rovnakých situáciách, takže tiež nič moc), áno je pravda, že terén aj vírenie prachu vyzerá realisticky, čo z toho, keď si to zrejme budete musieť vypnúť a potom to už vyzerá nanajvýš priemerne. V hre je aj zmena počasia, ale ani to sneženie a dážď sa veľmi nepodarili, takže si to vypnete určite ako prvé.

Interface: 9 / 10

Hra sa inštaluje z troch diskov, ak nechcete mať nainštalovanú hudbu a filmy inštalujete iba z dvoch. Inštalácia prebehla bez problémov a relatívne rýchlo. Zmena ovládania a konfigurácia hry je bezproblémová. Je to konzolový model, takže všetko je veľmi jednoduché. Menu roluje do boku, čo niektorým nevyhovuje, ale nie je až taký problém si na to zvyknúť.

Hrateľnosť: 7 / 10

Po tom, čo ste si prečítali, si viete asi predstaviť, aké problémy mi robilo hodnotiť hru z hľadiska hrateľnosti. Verím, že hra sa za určitých podmienok hrá dobre, mne sa však tieto podmienky nepodarilo splniť. Okrem toho je v hre veľmi veľa chýb, ktoré vám znepríjemňujú pocit z rely. Autori sa možno snažili vytvoriť rovnováhu medzi arkádou a realistickým poňatím, podľa môjho názoru sa im to však nepodarilo.

Multiplayer: 8 / 10

Hra podporuje hru štyroch hráčov po lokálke alebo po internete. Po internete som to neskúšal, pri našich linkách je to asi aj dosť utópia. Nemal som nižší ping ako 130, čo je stále veľmi veľa. Pri výbere multiplayeru, vás hra vyvedie z hry a vy si vyberáte server, alebo nastavenia z multiplayerového browsera, ktorý sa spustí.

Zvukové efekty: 5 / 10

Asi najhoršia stránka hry. Zvuky pravdepodobne mali byť realistické a v Xboxovej verzii asi aj boli, pretože sa nahrávali priamo v aute. Niečo sa zrejme však stalo pri konverzii, pretože už na štarte vás prekvapí divné praskanie a klepanie motora pri štartovaní. Veľmi sa to nezlepší ani počas jazdy. Zvláštne je, že ak si zapnete pohľad dozadu, zvuky sú lepšie. (Ale jazdiť rely dozadu nie je bohviečo.) Veľmi dobre je urobený hlas spolujazdca, ktorý sa veľmi neopakuje a niekedy komentuje vašu jazdu, čo sčasti dotvára atmosféru. Občas sa však stalo, že mi zahlásil zatáčku, ktorá bola za kopcom, až keď som bol vo vzduchu, alebo zatáčku, až keď už som bol v nej (väčšinou však už mimo nej :o))

Hudba: 9 / 10

Celkom kvalitná elektronika. To je hudba, ktorú si viem celkom dobre predstaviť počas adrenalínovej jazdy vo veľkých rýchlostiach. Určite je to otázka vkusu, mne však takáto hudba vyhovuje a dosť sa hodí do takejto hry.

Inteligencia & obtiažnosť: 6 / 10

Inteligencia vašich súperov je dosť biedna, síce sa postupom v kariére zvyšuje, nie je to však nič dramatické. Najlepšou alternatívou určite bude hra po sieti, pretože sa nebudete bohvieako baviť na okruhoch, kde ak neurobíte žiadnu veľkú chybu od prvého kola až do konca budete viesť a svojich súperov ani neuvidíte. Trochu iné je to v rely a hill climb, ktoré sú náročnejšie. Tam však v podstate pretekáte iba s časom, takže to s inteligenciou nemá nič spoločné.

Záverečný verdikt: 7 / 10

Aj keď táto hra sľubuje veľa a veľa toho dokáže aj splniť, dokáže to iba vtedy, ak vy splníte požiadavky, ktoré som spomenul na začiatku. Pochybujem, že je u nás veľa hráčov, ktorí si to budú môcť dovoliť. Ale pravdupovediac, aj keby som mal na to, aby som si Rallisport Challenge zahral v plných detailoch a s volantom, asi by som to pre to množstvo ostatných chýb a chybičiek neurobil. Radšej si počkám na nového Colina na PC.