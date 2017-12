Nina: Agent Chronicles - ďalšia ženská akčná hrdinka

3D akciám s extrémne dobre vyzerajúcou hlavnou hrdinkou, najlepše podľa skutočnej predlohy, sa v dnešnej dobe už nik nečuduje. Nina: Agent Chronicles patrí presne do tejto kategórie. Vyzerá to tak, že ženy pomaličky dobývajú aj svet hier ;).

6. dec 2002 o 17:09 Juraj Chrappa

Žiarivé príklady ich úspešného postupu v hernom biznise môžeme v posledných rokoch sledovať na špičkových hrách ako Tomb Raider, No One Lives Forever, The Longest Journey či Drakan. Najnovším prírastkom do potenciálnej rodiny ženských herných hrdiniek je práve agentka Nina vytvorená podľa vzoru poľskej topmodelky Izy Czarneckej. O jej kvalitách sa môžete presvedčiť na okolo pohádzaných “live” fotkách.

Vráťme sa však k hre, pretože najmä o nich je táto stránka a taký bol aj pôvodný zámer článku. Nenechávajme sa uniesť, nech sa nám to tu nezvrhne! Nina: Agent Chronicles je FPS-ka s veľmi silnými adventure prvkami a posunom skôr k taktickej akcii ako bezhlavej strieľačke. Zameriava sa tiež na jednoduchosť ovládania, aby sa hráči mohli sústrediť hlavne na hru a nie na naháňanie šialených klávesových kombinácií.

Hlavná hrdinka Nina pracuje v antiteroristickej organizácii operujúcej napríklad v Afganistane nie kvôli svojim ženským prednostiam ale zaújimavým paranormálnym schopnostiam. Dokáže totiž “ukradnúť” nepriateľovu myseľ a vyvádzať s ňou rôzne psie kúsky potrebné na úspešné dokončenie misie. Táto schopnosť je taktiež ideálnym prostriedkom dočasnej kamufláže. Nejako to všetko súvisí s extrasenzorickou psychickou projekciou, ale ktovie kde je pravda. V každom prípade táto činnosť zanecháva myseľ nepriateľov vo veľmi zlom stave, rozumej mŕtvom...

O grafiku sa stará Lithtech Talon, grafický engine ktorý ste mohli nájsť napríklad v Aliens vs Predator 2. Vychutnať si môžete zaújimavé miesta ako nebezpečné hory Afganistanu, laboratórie Talibanu alebo kamenné bane. Hudba a zvuky sa prispôsobujú prostrediu a preto v pokľudnom afgánskom mestečku počuť príjemné orientálne melódie, pričom s nástupom teroristickýh nepriateľov dôjde aj na adrenalínové techno kompozície. Hra by teda po technickej stránke nemala byť žiadne béčko.

Uvidíme ako si Nina povedie v tvrdej konkurencii jej slávnejších sestričiek – Lary, Kate, April a ďalších. Ale až v polovici budúceho roka.