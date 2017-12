Stronghold: Crusader - sprievodca hrou (1. časť)

Ak vás zaujalo budovanie vlastných hradov v nedávno recenzovanej real-time stratégii Stronghold: Crusader, a nejde vám to tak, ako by ste si predstavovali, máme pre vás kompletného sprievodcu hrou. Dnes časť prvá.

6. dec 2002 o 14:51 Ján Kordoš

Ak vás zaujalo budovanie vlastných hradov v nedávno recenzovanej real-time stratégii Stronghold: Crusader, a nejde vám to tak, ako by ste si predstavovali, máme pre vás kompletného sprievodcu hrou. Dnes časť prvá.

Stronghold: Crusader ma oslovil a preto som sa rozhodol, že pre vás naťukám zopár znakov a skúsim zosmoliť sprievodcu hrou. Nepôjde o klasický návod, ktorý vás bude vodiť za ručičku – skôr pôjde o vysvetlenie činností v hre, ktoré vám uľahčia hranie.

1. Úvod do hrania alebo základné pokyny

Na začiatku si vždy dobre premyslite, kam umiestnite svoje sídlo. Ak ho už máte defaultne postavené, nespravíte s tým nič, ale ak si ho môžete sami umiestniť, dobre si to premyslite. Dajte ho do blízkosti oázy, z ktorej budete produkovať jedlo, ale aj do blízkosti lomov a dolov. Vaši ľudia sa totiž potom nachodia hrozne veľa a preprava surovín im bude trvať dlho, čo sa neefektívne prejaví pri budovaní vašej ríše.

Po nájdení miesta pre vaše sídlo sa automaticky pri ňom objaví skladisko. To má na začiatku minimálnu plochu a odporúčam o ihneď zváčšiť – kľudne až na štyri sklady uložené vedľa seba. V hre sa totiž nachádza problém – ak máte plné sklady, vyrobené veci zanikajú pri položení do skladiska. Dokáže to nahnevať, lebo na jedno skladisko môžete uložiť len štyri rôzne komodity. Surovín a výrobkov máte viac, takže už len preto sa oplatí postaviť rozšírené skladisko.

Po úspešnej stavbe sídla sa pred jeho dverami obajví táborový oheň, ktorý mi pripomenul leto. Ale nie o tom som chcel. Pri tomto ohni sa povaľujú vaši ľudia, ktorích môžete v danej chvíli zamestnať. Obyvatelia sa postupne rodia, ale len do momentu, kedy sa naplní kapacita obytných domov (o tom nižšie). Rýchlosť rodenia nových ľudí závisí od vašej obľúbensoti. Čím ste u vaších poddaných obľúbenejších, tým sú ženy plodnejšie a rýchlejšie „vrhajú“ mladé J. Rýchlosť tvorby obyvateľstva vám ukazuje krúžok nad ohniskom. K ohňu sa pomestí len 24 nezamestnaných povalačov, tak sa nečudujte, že máte postavených 100 domčekov a ľudí pri ohni máte stále rovnaký počet.

Potom by mala nasledovať stavba sýpky, lebo sa v nej ukladajú potraviny, ktoré sú potrebné pre poddaných. Ak budete mať sýpku zaplnenú, tak si postavte ďalšiu, lebo pre ňu platí rovnaké pravidlo ako pre sklady. Po kliknutí na budovu môžete nastaviť, aký prídel jedla budú mať vaši občania. Na výber máte 5 nádielok (od školskej jedálne=skoro nič, až po prasačie hody=dvojnásobná dávka) a nezabudnite, že čím viac dáte svojim ľudkom, tým sa zvýši vaša obľúbensoť u nich. Samozrejme musíte mať dostatok potravín v sýpke, lebo ak ľudia nedostanú sľúbenú dávku, začnú sa búriť a nenávidieť vás.

Ďalej si pohovoríme o nastavovaní daní. Bez práce nie sú doláče a vy peniaze získavate dvomi spôsobmi. Ten jednoduchší je výberom daní. Na začiatku nemáte žiadne zisky z daní, ale to rýchlo zmeňte – nastavte minimálne dane, aké idú. Ľudia sa pri tomto malom zvýšení nezačnú skoro vôbec búriť a vám sa do pokaldnice začnú sypať zlaťáky. Z daňami to však nepreháňajte, lebo ak prekročíte určitú hranicu, ľudia sa zbalia a dajú vám košom. Taktiež sa nevypláca zavádzať „mínusové dane“. Znamená to, že vy budete platiť vašim ľuďom. To mi pripadá značne na hlavu postavené. Ale budiž.

Vašu obľúbenosť ďalej ovplyvňuje aj preľudnenie. Ak vo vašom mestečku žije viac paňácov ako májú vaše domy kapacitu, je zle. Ľuňom sa nechce žiť ako sardinkám a preto ak dôjde k preľudneniu, stačí, ak postavíte nové domčeky.

Nezabúdajte na zabávačov. Dokážu otešiť nahnevané ľudstvo a pozdvihnúť im náladu. Takže do každého mesta si dajte jedného šaša, ktorý bude robiť zo seba debílka a zabaví obyvateľstvo.

Ako vieme z dejepisu, v stredoveku hralo dôležitú úlohu aj náboženstvo. Dnes nie je už jeho úloha taká významná ako kedysi, ale v minulosti tomu tak nebolo. V kostoloch žijú kňazi, ktorí dávajú vašim ľuďom niečo ako požehnanie. Ak máte požehnaných 25% ľudí, máte obľúbenosť +2. Vaša obľúbenosť lineárne rastie s percentom požehnaných ľudí po 25% percentách. Preto maximálna obľúbenosť z viery môže byť +8.

Hostince alebo krčmičky boli dôležité, sú dôležité a aj budú. Je to výborné miesto, kde môžete pokecať s kamošmi a zabávať sa popri tom. Ak začnete do hostincov dovážať pivo, začnú sa nim ľudia zásobovať a čím je väčšie percento ľudstva zásobené zlatým mokom, tým je vaše postavenie v spoločnosti hodnotené kladnejšie. Matematické vyjadrenie obľuby je také isté ako pri kostoloch.

Pri hraní je dôležitý aj faktor strachu, ktorý z vás môže spraviť krutého a bezohľadného tyrana alebo dobrého a milého vládcu.Ak budete budovať kladné stavby, ako napríklad záhrady, tak budete síce považovaný za spravodlivého vládcu, ale ľudia sa začnú viac poflakovať a práce pre nich nebude prvoradá. Ak sa vrhnete na stavbu záporných budov, síce vám poklesne obľúbensoť, ale zvýši sa efektivita práce. Ľudia budú rýchlejšie nosiť potraviny do sýpok a drevorubači budú rýchlejšie rúbať stromy. Ľudia pred vami získajú rešpekt a budú sa snažiť neskončiť v žiadnom mučiacom nástroji.

A na záver som si nechal tržisko, ktoré predstavuje druhú alternatívu pre získavanie zlaťákov. Ide o jednoduchý obchod, kde predávate niečo, čoho máte dostatok za peniaze. Funguje tu aj opačný proces, teda, že vy môžete nakupovať rôzne suroviny, ktoré sa na vašom území nevykytujú. Musím však povedať, že obchodníci sú v tejto hre riadne svine, lebo nakupujú za malé prachy, ale vzápätí sú vám ochotní predať rovnakú surovinu za dvojnásobnú sumu. Akoby niektorím Slovákom z oka vypadli J. Ale obchodavať sa v hre dá – nemusíte mať strach. Len si dávajte pozor pri predaji, lebo predávate po piatich kusoch. A ďalšia rada znie, nepredávajte všetko jedlo, lebo nikdy neviete, kedy vám pribudne ďalšia várka jedla v sýpke. A ako som už vyššie spomínal: hladný obyvateľ = nahnevaný obyvateľ = imigrujúci obyvateľ = kolaps vašeho impéria.

2. Zdroje a druhy potravín

Pšenica – rastie na vašich statkoch a požíva sa na prípravu múky. Ide o surovinu, ktorá sa získava dosť ľahko, tak stačí, ak postavíte 2 – 3 polia, kde sa pšenica pestuje. Nezabudnite, že statky sa dajú umiestniť len na oázy.

Múka – Múka sa melie v mlyne a na jej prípravu potrebujete pšenicu. Múka sa používa na pečenie chleba.

Chmel – Kto nevie, na čo sa používa chmel, nech sa začne hanbiť a ide si kľaknúť do kúta. Chmel rastie na chmelových poliach a tie môžete postaviť tiež len v oáze.

Pivo – Pivo sa vyrába z chmelu a je hrozne fajn aj v hre (zvyšuje obľúbenosť) aj v živote (zvyšuje všetkoJ).

Kameň – Kameň sa ťaží v kameňolomoch (to je prekvapujúce, že J) a tie sa môžu umiestniť len na pieskovcové balvany, ktoré sa roprestierajú len na určitom území a preto je potrebné postaviť jednotlivé kameňolomi tak, aby sa ich zmestilo na tú plochu čo najviac. Kameň budete potrebovať pri stavne hradieb a obranných budov.

Železo – Doly, v ktorých sa železo ťaží musíte umiestniť na hnedo-červené skaly, kde sa doly nachádzajú. Železo budete potrebovať na výrobu kvalitnejších zbraní a brnení.

Drevo – Drevorubač príde, zotne strom, napíli dosky a vy máet drevo. Potrebujete ho na stavbu väčšiny budov, takže nim buďte dobr zásobený. Využijete ho aj pri tvorbe jednoduchších zbraní.

Smola – Neviem, či ide o smolu, ale ja som si ju tak osobne nazval. Najdete ju bublať v bažinách a slúži vám na výrobu priekopov, ktoré sú zaliate smolou.

Mäso – Každý občan je šťastný, ak dostane do ruky kus žvanca a spokojne si pradie ako mačka. Mäso získavajú lovci, ktorí strieľajú po úbohých zvieratkách. Síce pri tom nevykrikujú south-parkovské: „Útočia na nás“, ale aj tak strieľajú o sto šesť. Lovcov získate pri postavení loveckej chalupy, ale upozorním vás, že mäso ako zdroj obživy nie je najspoľahlivejší spôsob obživy, lebo zvieratá nesedia tupo na mieste a nečakajú kým im niekto vystrelí mozog z hlavy, ale pohybujú sa. A niekedy sa pohybujú hrozne ďaleko od vašeho sídla. A ak budú vaši lovci moc loviť, vylovia všetku zver a môžete si pískať.

Jablká – Tieto ovocné plody sa pestujú v sadoch a sú priamo dovážané do sýpky, kde ich hladné obyvateľstvo hneď zbaští. Jablkový sad sa dá postaviť len v oáze a potrebuje dosť veľa miesta, ale na druhú stranu máte z neho rýchlejšie jedlo ako syr a nikdy sa vám neminie (ako mäso). Dá sa povedať, že jablká sú výborným zdrojom jedla, len potrebujete veľkú plochu v oáze na umiestnenie sadu.

Syr – Syr sa vyrába v mliečnom hospodárstve (pasie sa tam kravička). To musíte umiestniť v oáze, ináč vám pracovník nevyrobí syr. Tento spôsob produkcie jedla je nevýhodný vĎaka jeho rýchlosti, respektíve pomalosti výroby. Dojič totiž musí počkať, kým sa mu na jeho hospodárstve nenarodia tri kravy a až potom začne s výrobou syru. Je to divné, ale je to tak. Ale určite sa oplatí minimálne jedna farma na syry, lebo sa na nichvyrábajú kožené brneniaJ.

Chlieb (pečivo) – Výroba chlebu je síce najdlhšia, ale ak rozbehnete jeho výrobu vo veľkom, tak to dokáže robiť divy. Najprv si musíte postaviť farmu, na ktorej dopestujete pšenicu. Z farmy sa pšenica prenesie do mlynu, kde sa zomelie na múku. A z mlynu sa múka musí previesť do pekárne, kde vám ujo pekár upečie chlebík. Možno to znie jednoducho, ale prevedenie je trochu zložitejšie. Jeden mlyn dokáže zabzpečiť 12 pekární a dokáže prijímať pšenicu až z troch fariem. A teraz si predstavte, že tieto budovy by mali byť postavené dosť blízko pri sebe (ale nemôžu byť ani moc vzdialené od skladiska, lebo z neho sa berú potrebné suroviny) a navyše farmy na pšenicu môžu byť postavené len pri oázach. Akú taktiku zvolíte nechám na vás, moja rada znie, snažte sa to fakt dávať pri seba, lebo tým dokážete neuveriteľne znížiť čas potrebný na produkciu výrobku.

3. Vojenské potreby, vojenské a nevojenské jednotky

Luk – výroba: šípar požadované zdroje: 2 jednotky dreva

Kuša – výroba: šípar požadované zdroje: 3 jednotky dreva

Kopia – výroba: rezbár požadované zdroje: 1 jednotky dreva

Piková k. – výroba: rezbár požadované zdroje: 2 jednotky dreva

Palcát – výroba: kováč požadované zdroje: 1 jednotky železa

Meč – výroba: kováč požadované zdroje: 1 jednotky železa

Kožené brn. – výroba: kožiar požadované zdroje: 1 krava = 3 brnenia

Kovové brn. – výroba: zbrojník požadované zdroje: 1 jednotky železa