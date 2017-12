Hackeri môžu v Spojených štátoch vypnúť prúd

NATO cvičí reakciu na kyberútoky. Problémom je často len slabé heslo.

21. nov 2014 o 18:57 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Na prvý pohľad by to možno vyzeralo ako výpadok elektriny, ku ktorému v niektorých častiach Spojených štátov z času na čas dochádza.

No tento by bol hromadnejší a nebol by spôsobený nepredvídateľnou chybou alebo zanedbaním povinnosti. Bol by jednou zo zbraní modernej vojny.

Admirál Michael Rogers, šéf Národnej bezpečnostnej agentúry, v Kongrese vyhlásil, že Čína a „zrejme jedna alebo dve krajiny“ by boli schopné vďaka kyberútokom odstaviť elektrickú sieť v Spojených štátoch a zaútočiť aj na ďalšiu strategickú infraštruktúru.

Vo všeobecnosti sa hovorí, že okrem Číny sa kyberútokom vo veľkom venuje aj Rusko.

Číňania v infraštruktúre

Nedávna správa firmy Mandiant, ktorá sa venuje kyberbezpečnosti, tvrdí, že čínskym hackerom sa už podarilo dostať do americkej infraštruktúry, ktorá ovláda výrobu energie či pohyb vody a palív po krajine.

„Vidíme ich pokusy ukradnúť informácie o tom, ako sú naše systémy nastavené, schémy našich kontrolných systémov. Snažia sa ísť úplne do podrobností, aby sa pozreli, kde sú slabiny, ako sa vedia dostať dnu a položiť ich,“ cituje Rogersa CNN.

Len krátko pred jeho vystúpením vyšiel odhad, podľa ktorého sa do roku 2025 odohrá kyberútok s veľkými materiálnymi škodami a mnohými obeťami. Pripustil to aj Rogers. „Otázka je len to, kedy uvidíme niečo traumatizujúce, nie či sa to stane.“

Nejde len o Američanov. Britským jednotkám umiestneným v Poľsku už odporučili, aby nebrali so sebou notebooky ani mobilné telefóny s GPS. Mohli by sa totiž stať terčom ruských hackerov, ktorí by sa dostali k ich e-mailom alebo k informáciám o ich pohybe.

NATO pod atakmi

Severoatlantická aliancie čelí piatim kyberútokom týždenne, každý deň zaznamená asi 200 miliónov podozrivých udalostí, uviedla centrála v Bruseli.

V estónskom meste Tartu preto v týchto dňoch aliancia usporadúva najväčšie cvičenie proti kyberútokom vo svojej histórii, na ktorom sa zúčastňuje viac ako štyristo odborníkov.

Pripravovali sa na útok zvnútra a na útok na pozorovacie lietadlo.