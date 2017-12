Úsporný program a miliardová podpora štátu má vyviesť France Télécom z krízy

5. dec 2002 o 17:11

Paríž/Brusel 5. decembra (TASR) - S veľkými úspornými opatreniami a niekoľkomiliardovou finančnou injekciou od francúzskeho štátu chce nových šéf France Télécom Thierry Breton vytiahnuť vysokozadlžený telekomunikačný koncern z krízy. Súčasne dnes v Paríži oznámil tohtoročnú rekordnú stratu 17 až 19 miliárd EUR po strate 8,2 miliardy EUR vlani. Francúzsky štát uvažuje prvýkrát verejne o neskoršej privatizácii podniku. Európska komisia (EK) chce prešetriť, či ohlásená štátna finančná injekcia v hodnote 9 miliárd EUR je v súlade s legislatívou Európskej únie (EÚ) o štátnej pomoci.

Dôležitou súčasťou sanačného plánu je popri podpore štátu aj úsporný program v rozsahu 15 miliárd EUR platný do roku 2005. Úspory by sa mali dosiahnuť predovšetkým znížením investícií a zastavením prijímania nových zamestnancov do konca júna 2003. Na budúci rok je naplánované zvýšenie kapitálu o 15 miliárd EUR.

Rušenie pracovných miest sa má uskutočniť prostredníctvom 20 000 dobrovoľných odchodov a predčasným dôchodkom. Francúzsky minister financií, priemyslu a hospodárstva Francis Mer potvrdil, že zamestnanci nedostanú priamu výpoveď. V dcérskej spoločnosti Orange sa má celkovo zrušiť až do 2 000 pracovných miest.

Burza reagovala opatrne optimisticky na tento plán. Kurz akcií France Télécom vzrástol o 17 % na 19 EUR a mobilného operátora Orange o 4,3 % na 7,50 EUR.

F. Mer obhajoval perspektívy privatizácie spoločnosti. Ak sa ukáže, že má zmysel znížiť štátny podiel zo súčasných 56,4 % pod 50 %, tak to štát zváži, povedal minister. Presné časové obdobie však neuviedol. "Štát by však France Télécom teraz nepodporil 9 miliardami, keby sa chcel od spoločnosti čoskoro odlúčiť."

(1 EUR = 41,829 SKK)

