Vojna proti Iraku sa začala

4. dec 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Zatiaľ našťastie nikto nezomiera. To iba na platformu PC dorazila hra inšpirovaná prvou vojnou medzinárodných vojsk proti Iraku v roku 1991. Conflict – Desert Storm sa odohráva na pozadí operácie Púštna búrka, ktorú sme všetci mali možnosť sledovať v televíznych správach. Zúčastníte sa na operáciách v tyle nepriateľa, ktoré majú na starosti malé, dobre vycvičené špeciálne jednotky. O nich sa toho v televízií veľa nehovorilo, ale ich úlohy boli o to dôležitejšie. V úlohe amerických Delta Force alebo britských SAS vás čakajú záchranné akcie, ničenie nepriateľských objektov či rýchle nočné útoky.

Desert Storm už od začiatku tak trocha klame telom. Užívateľské rozhranie a postavy sa zdajú byť detinské a hra celkovo pôsobí ako jednoduchý konzolový titul. Čiastočne je to pravda. Oproti známemu taktickému Ghost Recon je tu oveľa viac akcie a grafika pôsobí veľmi odľahčene. O to viac však prekvapí, že Desert Storm je pri vyššej náročnosti pre seriózne taktické akčné hry dobrým súperom. Do bojov totiž zďaleka nejdete s jedným vojakom, ale pomocou veľmi šikovne navrhnutého ovládania kontrolujete viacčlennú skupinku bojových odborníkov.

Oproti množstvu iných hier sa vaši spolubojovníci vedia správať veľmi inteligentne a tímová hra tak dostáva zmysel. Taktiež výber bojového arzenálu zodpovedá realite. Iba množstvo vybavenia, ktoré unesie jeden vojak, je veľmi prehnané. Vaši vojaci tiež vydržia nereálne veľa zásahov, ale boje celkovo pôsobia presvedčivejšie ako pri množstve konkurenčných titulov. Možno aj preto, že Desert Storm má dosť filmový nádych a bežný človek pozná vojnu skôr z kina, ako z osobných skúseností.

Jednoduchšie technické spracovanie sme už naznačili, ale nenechajte sa pomýliť. Postavy majú možno nezvykle jednoduché modely a prostredie pôsobí príliš prefarbene, ale množstvo špeciálnych efektov situáciu dostatočne zachraňuje. Dabing a zvuky sú navyše na veľmi dobrej úrovni.

Desert Storm je teda možno menej sofistikovaný a nie veľmi realistický titul. Je však o to zábavnejší, čo je predsa najdôležitejšie.

