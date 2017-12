PRVÁ POMOC: Ako riešiť najčastejšie problémy na internete

Stránka už mala byť aktualizovaná, prečo sa mi stále zobrazuje starý obsah?

4. dec 2002 o 22:30 PETER VALACH

Obsah niektorých stránok, napríklad spravodajských serverov, sa mení veľmi rýchlo, často aj v priebehu niekoľkých minút. Niekedy sa však môže stať, že vám sa zobrazuje stránka stará aj niekoľko hodín. Ako je to možné?

Vzhľadom na stále nedostatočnú rýchlosť pripojenia na internet existujú mnohé technológie, ktoré sa snažia minimalizovať objem prenášaných dát. Jednou z nich je takzvaná „cache“ (čítaj keš). Zjednodušene povedané je to kópia dát prijatých z internetu uložená vo vašom počítači. Dáta sa tak zobrazia okamžite namiesto naťahovania celej stránky opäť z internetu. Vlastnú cache má prakticky každý prehliadač ako i množstvo rôznych serverov na internete. Veľkosť cache a jej používanie sa dá nastaviť v Nastaveniach (Preferences, Options…). Bežný používateľ však zväčša nepotrebuje nič meniť, pretože cache vo väčšine prípadov naozaj skôr pomáha, ako spôsobuje problémy. Ak potrebujete nejakú stránku naozaj načítať z internetu, stačí použiť tlačidlo Obnoviť (Reload alebo Refresh) vo vašom prehliadači. Toto môžete využiť aj v prípade, ak sa načítavanie nejakej stránky prerušilo a stránka sa nezobrazila celá. Ak to nepomôže, skúste pri kliknutí na Obnoviť držať stlačený kláves Shift.

Po kliknutí na odkaz sa mi zobrazilo chybové hlásenie, prečo?

Okrem triviálneho dôvodu – stratili ste spojenie s internetom (čo zistíte ľahko podľa toho, že nepôjdu ani iné stránky) – môže byť príčin viacero. Na internete denne pribudne i zmizne veľké množstvo stránok, najmä stránky na bezplatných hostingových serveroch majú veľmi nízku životnosť. Najčastejšie sa na takéto stránky dostanete prostredníctvom vyhľadávačov (ako Google či Yahoo!), ktoré vzhľadom na obrovské množstvo stránok svoje databázy aktualizujú len v určitých časových intervaloch.

Nie vždy však musí chyba znamenať, že daný hypertextový odkaz je už neplatný. Často pomôže vyskúšať ho o pár dní neskôr. Najmä ak bol chybovou hláškou „request timed out“ (vypršal čas na spracovanie požiadavky) alebo „cannot connect to server“ (nemožno sa spojiť so serverom), máte šancu, že k stránke sa ešte dostanete. Avšak ak vás aj po týždni privíta to isté chybové hlásenie, nemá už veľký význam ďalej skúšať. Rovnako beznájdený prípad znamená správa „not found“ (stránka nenájdená) v chybovom hlásení.

V niektorých prípadoch sa však aj k textu už neexistujúcej stránky predsa len môžete dostať s pomocou malého triku. Skúste zadať adresu nenájdenej webovej stránky do formulára vyhľadávača Google. Ak Google stránku ešte indexuje, vedľa jej adresy sa môže objaviť nápis „Cached“. Ak naň kliknete, získate kópiu stránky, ktorú uložil do svojej pamäte (cache) Google.

Prečo sa na jednom počítači (doma) stránka zobrazí normálne a na druhom (v práci) sa objaví chybové hlásenie?

Prakticky všetky vnútrofiremné siete sú chránené minimálne firewallom, väčšinou sa však používa proxy server. Sú to systémy, ktoré chránia vnútornú sieť pred prienikom zvonku, ale slúžia aj na obmedzenie možností prístupu z tejto siete na internet. Veľmi často sú napríklad zakázané všetky porty okrem 80 (štandardný port pre WWW). Sú však stránky, ktoré používajú pre stránky iné porty (spoznáte to podľa toho, že za adresou je dvojbodka a číslo, napríklad „www.firma.sk: 1234“) a na tieto sa potom nedostanete. Neraz sú taktiež obmedzené typy súborov, ktoré môžete stiahnuť – najčastejšie sú zakázané .exe, .mp3, .avi a .mpg, teda programy, hudba a videonahrávky. Občas dokonca nie je dovolené prezerať nič okrem samotných webstránok (HTML) a obrázkov. A nakoniec niektorí „príliš opatrní“ zamestnávatelia používajú filtrovacie programy, ktoré zakazujú prístup na stránky s určitým obsahom. Tieto programy však väčšinou nie sú príliš inteligentné. Typickým zakázaným slovom je napríklad „sex“, čo však znemožní aj zobrazenie tých stránok, na ktorých je slovo použité úplne nevinným spôsobom. Ak máte tento problém, kontaktujte zodpovedného pracovníka vašej firmy, ktorý vám povie, ako možno tieto obmedzenia zrušiť. Väčšinou na to však budete potrebovať dosť dobrý (pracovný) dôvod.

Mnohé stránky vyžadujú vypĺňanie osobných údajov, je potrebné vypĺňať všetko?

V prvom rade si treba uvedomiť, že ak raz vyplníte nejaké údaje do formuláru na internete, s veľkou pravdepodobnosťou sa tieto dáta „navždy“ ocitnú v databáze servera. Rozhodne preto nie je dobré vypĺňať údaje všade, kde to od vás žiadajú, ak to nie je podmienkou získania nejakého produktu alebo služby. V prípade, že ide o čisto internetovú službu (napríklad konto na nejakom diskusnom serveri alebo bezplatnú e-mailovú schránku), nie je vôbec potrebné zadávať pravdivé údaje (ale patrí sa to). V každom prípade zadajte iba to, čo ste ochotní o sebe prezradiť – slušné servery od vás ani nebudú chcieť skutočne súkromné údaje, ako presnú adresu (väčšinou stačí mesto), presný dátum narodenia (stačí rok), telefón, či nebodaj číslo platobnej karty (ak ňou nemáte uskutočniť platbu).

Relatívne bežnou „požiadavkou“ na serveroch býva e-mailová adresa, často sa používa aj ako prihlasovacie meno, prípadne vám na ňu po prihlásení nejakej služby príde prvé heslo, aby ste nemohli zneužiť cudziu adresu. Aj tu si to však treba dobre rozmyslieť a nepísať svoju adresu len tak hocikam. Neseriózne servery ju môžu predať a vám začne chodiť spam (nevyžiadané reklamné správy). Rozumným riešením je vytvoriť si osobitnú adresu na niektorom bezplatnom e-mailovom serveri a používať ju práve na takéto účely.

Nabudúce: Ako si poradiť s „nepriateľskými“ stránkami?