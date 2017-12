Vojna informatikov o stratégiu

4. dec 2002 o 22:30 Tomáš Bella

Dve strany sporu, dve (zatiaľ) nezlučiteľné stanoviská: riaditeľ Inštitútu informatiky a štatistiky Igor Prívara (vľavo) a šéf sekcie informatizácie na ministerstve školstva Tibor Papp. FOTO SME – TOMÁŠ BELLA

Keby boli účastníci tohto sporu o 40 či 50 rokov mladší, jeden z nich by už dávno dostal poriadny výprask a zopár jeho kamarátov by za to skončilo u vychovávateľky v kúte, ale so spokojným úškrnom na tvári. Keďže však aktérmi nie sú škôlkari, ale vážení akademici a vysoký štátny úradník, pri ich stretnutí pred dvoma týždňami na konferencii Infosem v Piešťanoch netiekla krv, ale padali len silné slová a kuli sa intrigy.

Najskôr fakty

Vlani v júni vláda schválila Politiku informatizácie spoločnosti. V nej okrem iného uložila ministerstvu školstva vypracovať do konca októbra 2001 Stratégiu informatizácie spoločnosti a do konca decembra Akčný plán k stratégii. Dokumenty mali stanoviť smer ďalšieho rozvoja Slovenska v oblasti informatizácie. Príslušný odbor ministerstva školstva na čele s Darinou Mrvovou však termíny nestihol a stratégia bola predložená Rade vlády pre informatiku až v marci. Tá odporučila materiál schváliť, ale po zapracovaní niekoľkých pripomienok. Dokončenie dokumentu sa však naťahovalo, až napokon začiatkom leta už nový šéf odboru na ministerstve Tibor Papp požiadal o odklad rokovania vlády o stratégii. Pôvodnú stratégiu odložil a namiesto nej začal pracovať na vlastnej verzii dokumentu.

Papp: nie stratégia, ale zlepenec

Tibor Papp (rozhovor sme uverejnili 17. októbra – http://id.sme.sk: 698572 * pozri poznámku dolu ) dôvody, prečo pôvodný návrh stratégie odmietol, pre denník SME podrobne vysvetlil. Predložený materiál (www.education.gov.sk/sekcie/sis/odbor/stris/stris.htm ) podľa neho nebol skutočnou stratégiou, ale len spojením šiestich kapitol bez jednotiaceho prvku. Nepáčilo sa mu tiež, že stanovuje príliš veľa priorít a je orientovaný najmä na vedeckú komunitu namiesto na občana. „Nechcem do vlády predložiť hocijakú stratégiu, ale stratégiu, ktorá pohne informatizáciu dopredu. Predložený dokument by sa stal len ďalšou kopou papiera v skrini,“ povedal Papp. Jeho nová stratégia bude definovať tri základné piliere rozvoja informačnej spoločnosti, mala by byť kratšia a napísaná tak, aby o potrebe informatizácie presvedčila aj ministrov, ktorí nie sú v tejto oblasti odborníkmi, ale pritom aj od ich rozhodnutia bude informatizácia závisieť.

Informatici: Papp je nekompetentný

Všetci autori pôvodnej stratégie, ktorých denník SME oslovil, súhlasili, že prvý návrh Stratégie „nebol ideálny“. Napriek tomu mal byť podľa nich predložený už v lete vláde, aby sa informatizácia konečne naštartovala. Autori pôvodného dokumentu sa však zhodujú najmä na tom, že T. Papp nemal zmiesť zo stola materiál, na ktorom pracovali viac než štyri desiatky špičkových odborníkov. „Nezdá sa mi, že by jeden človek mohol mať toľko praktických skúseností z najrôznejších oblastí informatiky, aby nimi prevýšil ‘kolektívne poznanie‘ skupiny odborníkov,“ pochybuje Jozef Vyskoč, ktorý spolupracoval na príprave časti Informačná bezpečnosť v pôvodnej stratégii. Koordinátorom tejto časti stratégie bol Daniel Olejár, podľa ktorého Tibor Papp vôbec nie je kompetentný pôsobiť vo svojej funkcii, keďže nevyštudoval informatiku, ale politológiu.

Podľa člena prípravného výboru pôvodnej stratégie a predsedu Slovenskej informatickej spoločnosti Igora Prívaru predstavuje nová Pappova stratégia „len heslá“. „Jeho dokument je len deklaratívny, nedefinuje žiadne ciele či nebodaj konkrétne kroky,“ upozorňuje Prívara.

Prehrešky Dr. Pappa

Tibor Papp však vraví, že veľkú časť takýchto vecných námietok by mohol vyvrátiť. Súčasťou jeho stratégie totiž bude aj Akčný plán, ktorý konkrétne kroky skutočne definuje. Okrem toho, pôvodná stratégia neskončí v koši. „Deväťdesiat percent textu bude použitých aj v novej stratégii, minimálne vo forme príloh,“ povedal Papp pre SME.

Túto informáciu sa však väčšina autorov pôvodnej stratégie pravdepodobne dozvie až z tohto článku. Tibor Papp totiž po svojom nástupe do funkcie oficiálne nezvolal autorov stratégie a nevysvetlil im svoje námietky. „Prišiel som na ministerstvo informatizovať a nie tvoriť materiály a debatovať o nich ďalších desať rokov,“ znie jeho rázne odôvodnenie.

Príležitosť vysvetliť svoje kroky nevyužil ani pred dvoma týždňami v Piešťanoch. Tu prezentoval svoju koncepciu, ale po otázke, čo sa stalo s pôvodným dielom, povedal len, že „po nástupe do funkcie mi predchodkyňa žiadnu stratégiu neodovzdala“.

Pre akademickú komunitu, pre ktorú je diskusia o probléme niekedy možno ešte dôležitejšia, ako jeho okamžité riešenie, bol však takýto postoj veľkou urážkou. „Ak ste vy jediný (vo vláde) zodpovedný za informatizáciu, je to pre mňa tragédia,“ neovládol sa v diskusii rektor Slovenskej technickej univerzity Ľudovít Molnár. Plná sála informatikov vybuchla oslobodzujúcim smiechom a výrok odmenila búrlivým potleskom.

Pochybnosti alebo intrigy?

Hoci sa všetci autori pôvodnej stratégie snažia prezentovať existujúci spor ako čisto odborný, mnohí neskrývajú, že im prekáža aj Tibor Papp osobne. Jeden sa pre SME napríklad s trpkosťou rozhovoril o tom, ako ho Papp nezaradil do delegácie ministerstva školstva na konferenciu v zahraničí. Ďalší upozorňovali na to, že šéf sekcie na ministerstve školstva si neoprávnene píše pred meno titul „Dr.“, ktorý mal získať na prestížnej Kolumbijskej univerzite. Pracovník newyorskej univerzity redakcii SME telefonicky potvrdil, že Papp skutočne v zozname študentov, ktorí tu získali doktorát, nefiguruje. Podľa Pappa mu však titul patrí a v zozname nie je len preto, lebo nezaplatil poplatok 3800 dolárov a nevyzdvihol si diplom, keďže v čase ukončenia štúdia už žil na Slovensku.

Niektorí informatici teda vedú vojnu proti Pappovi na dvoch frontoch. Jeden z autorov pôvodnej stratégie napríklad nedávno zaslal do SME dve reakcie na výroky Tibora Pappa – v oficiálnej určenej na zverejnenie spochybňuje jeho postup z odborného hľadiska, a v e-maili „dôverne, len pre vás“ ho obviňuje napríklad aj z toho, že „na svojom poste vyvíja len aktivity, ktoré úzko súvisia s jeho osobnými a komerčnými záujmami“. Tento motív sa opäť objavuje aj v rozhovore s ďalším informatikom. „Aké súkromné firmy máte na mysli?“ pýtame sa. „To už nemôžem povedať novinárovi, to sa nepatrí,“ zarazí sa. Tibor Papp pôsobil pred príchodom na ministerstvo vo firme Eset, ktorá vyrába antivírusový softvér, a v neziskovom Infoveku. Kritici však nedokázali uviesť, ako by mohol konať vo svojej funkcii v prospech súkromnej firmy, alebo ako by mohol škodiť spoločnosti podporou Infoveku. „Je nepredstaviteľné, že by som mohol presadzovať nejaké záujmy komerčných firiem – najmä keď je každý môj krok v tejto situácii pod drobnohľadom celej komunity,“ povedal Papp.

Drahé nedorozumenie

Kedysi odborný spor však dnes neživia len osobné antipatie, ale najmä nedorozumenia. Tibor Papp pred pár mesiacmi rozposlal autorom pôvodnej stratégie úradné listy, v ktorých ich žiadal o predloženie materiálov, ktorými do stratégie oni sami prispeli. Niektorí informatici došli k záveru, že Papp z nich chce len „ťahať rozumy“, pretože sám je s prípravou stratégie v koncoch – a na protest vôbec neodpovedali. Tibor Papp však podklady žiadal preto, lebo bez nich nemohol autorom vyplatiť odmeny. Podľa rozpočtu projektu ministerstvo vyčlenilo na prípravu stratégie 880-tisíc korún. Podľa Pappa však bude v najbližšom čase vyplatených len 285-tisíc korún. Niektorým ľuďom nebudú odmeny vyplatené preto, lebo podľa Pappa neodviedli žiadnu prácu – istý úradník napríklad žiadal desaťtisícovú odmenu len za to, že zhromaždil do jedného spisu smernice týkajúce sa informatizácie. To však nie je prípad mnohých odborníkov, ktorí sú s Pappom v osobnom konflikte – niektorí z nich sa nepredložením podkladov pripravili, aspoň nateraz, o 40– až 50-tisíc korún.

Kde je vôľa…

Tibor Papp pre denník SME povedal, že dnes si už uvedomuje, že po nástupe do funkcie sa mohol k odbornej komunite zachovať diplomatickejšie. Podstatný však podľa neho bude výsledok – či sa jeho stratégia stane impulzom, ktorý naštartuje informatizáciu Slovenska.

Pre občanov bude naozaj najdôležitejšie sledovať, či si novú stratégiu osvojí vláda. Rokovať by o nej mala ešte tento mesiac. Podľa doterajších indícií je pravdepodobné, že aj vďaka Pappovej zrozumiteľnej koncepcii sa myšlienka potreby informatizácie spoločnosti konečne ujme aj na najvyššej úrovni. Hoci jeho materiál ešte oficiálne vláde predložený nebol, štátny tajomník ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a nádejný kandidát na post splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti Branislav Opaterný spomenul už minulý týždeň v rozhovore pre SME ako hlavné úlohy vlády v tejto oblasti tri piliere z „Pappovej“ stratégie: rozvoj infraštruktúry, informačnej gramotnosti a digitálneho obsahu. (Rozhovor s ním prinesieme na budúci týždeň.)