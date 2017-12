Obloha v decembri

ŠTEFAN GAJDOŠ

Tento mesiac by mala prísť zima a chlad. Kalendárna zima je tu, len s chladom je to zatiaľ veľmi neisté. Ale 22. decembra nadránom bude určite zimný slnovrat (2:34 SEČ), ktorý je začiatkom astronomickej zimy. Slnko sa vtedy pri zdanlivom pohybe k juhu zastaví. Deň bude najkratší a noc najdlhšia v roku. Po tomto dátume sa Slnko začne pohybovať bližšie k severu, k nebeskému rovníku. Dni sa začnú predlžovať, ale tuhá zima ešte len príde.

Hneď po zotmení sa s nami nízko nad západným obzorom lúči Severná koruna a Herkules. Lepšie na tom však budeme pri pozorovaní ďalších súhvezdí - rovnako sa rozlúčime s „letným trojuholníkom“: Labuť, Lýra, Orol budú síce ešte nad západom i bližšie k severu, ale už stratili pôvodný lesk. Ich miesta vysoko na oblohe postupne obsadia Perzeus a Povozník, zo zenitu klesá Kasiopeja. Juh obsadili zvieratníkové súhvezdia - postupne kulminujú Ryby, Baran, Vodnár, už večer odchádza Kozorožec, smelšie nastupuje Býk. Ochrannú ruku nad nimi prevzal veľký štvorec Pegasa pokračujúci Andromédou, ktoré postupne prechádzajú medzi zenitom a ekliptikou.

Dlho pred polnocou vrcholí aj málo zreteľná Veľryba, vľavo dole od nej stúpa veľké ale ešte nevýrazné súhvezdie Eridanus. V tom čase však už zrak priťahujú Orión, v plnej kráse Býk, Blíženci, Malý pes. Priestor medzi ním a výrazným obrazcom Veľkého psa s najjasnejšou hviezdou oblohy Síriom vypĺňa nenápadný Jednorožec. Krásny pohľad poskytuje polnočná obloha od južného obzoru až za zenit.

V druhej polovici noci nastupujú súhvezdia Rak, Lev, pod nimi dlhá Hydra zdola „chrániaca“ málo známu trojicu malých súhvezdí Sextant, Pohár, Havran. Panna už dávno nie je zvestovateľkou rána, teraz sú ňou Váhy. Z večera do rána urobí Veľký voz veľký oblúk sponad severozápadného obzoru nad severovýchodný. Podobne putuje Drak. O polnoci je v zenite ešte Cefeus, no do rána absolvuje oblúčik k severozápadu. Naopak, na severovýchode sa pred stúpajúcou Veľkou medvedicou tlačia Žirafa s Rysom. Pastier je už vysoko nad východným obzorom a my s údivom zisťujeme, že registrujeme aj Severnú korunu. Čiže to, čo sme večer videli zapadať, nachádzame ráno na východnej oblohe. Za nimi a bližšie k severu nadránom objavujeme Lýru a Labuť, s ktorými sme sa večer lúčili. Až teraz si naplno uvedomíme, že decembrové noci sú ozaj dlhokánske.

Posledný mesiac tohto roka je priaznivým obdobím na pozorovanie planét. V druhej polovici decembra sa vo večernom súmraku objaví dostatočne jasný Merkúr. Rýchlo meniac polohu prejde zo súhvezdia Strelca bližšie ku Kozorožcovi a okrem toho sa priblíži aj k Zemi. Venuša sa už stala nápadným objektom rannej oblohy. Je mimoriadne jasná a vychádza 3-4 hodiny pred Slnkom. V rovnakej oblasti oblohy (medzi Pannou a Váhami) sa pohybuje teraz nenápadný Mars. Prvú tretinu decembra budú s blízkou Venušou (menej ako dva oblúkové stupne) tvoriť peknú - dokonca farebnú - dvojicu. Už 1. 12. sa k nim prisunul uzučký kosáčik Mesiaca idúceho do novu. Do konca roka sa k nim ešte raz vráti, keď sa 30. decembra konštelácia s Marsom a Venušou zopakuje, hoci v trošku voľnejšej konfigurácii. Zjasňujúci sa Jupiter zmení pred Levom orientáciu pohybu a začne sa vracať do Raka. Vychádza najprv neskoro večer, koncom roka už o dve hodiny skôr. Saturn sa uprostred decembra ocitne v opozícii so Slnkom. Planéty Urán a Neptún sú binokulárom pozorovateľné na večernej oblohe v súhvezdí Kozorožca. Pluto je mimo nášho dosahu po celý rok.