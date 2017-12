E-voľbám nestojí nič v ceste

Technológia elektronického hlasovania už dospela do bodu, keď ju možno bezpečne použiť aj na parlamentné voľby, uvádza sa v najnovšej správe, ktorú vypracovala austrálska volebná komisia spoločne s komisiou austrálskeho štátu Viktória. Podľa správy zverej

nenej minulý týždeň je technicky už možné elektronické voľby vykonať s minimálnym rizikom pre štát i voličov, bránia tomu už len legislatívne prekážky.

Vo väčšine západných krajín sa o elektronických voľbách uvažuje najmä ako o novom prostriedku, ktorý by mal pritiahnuť k volebným urnám aj mladých a zvrátiť trend neustále sa znižujúceho záujmu o voľby. V Austrálii je však účasť na parlamentných voľbách povinná, elektronické hlasovanie by preto malo pomôcť najmä ľuďom, ktorí majú pre zdravotné dôvody problém dostaviť sa do volebnej miestnosti a obyvateľom zdržiavajúcim sa v odľahlých oblastiach či žijúcim v zahraničí. (tb)