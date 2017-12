Z Európy si vyberte to najlepšie

O programe eEurope 2005 sme sa v Bratislave na konferencii ITAPA porozprávali s riaditeľom oddelenia pre elektronický obchod na direktoriáte Európskej komisie pre informačnú spoločnosť BROROM SALMELINOM.

4. dec 2002 o 22:30 Tomáš Bella

Riaditeľ oddelenia pre elektronický obchod Európskej komisieBror Salmelin.

Čo nové prináša plán eEurope 2005 oproti prvému plánu eEurope 2002?

„Oba vychádzajú z cieľa, ktorý si Európa stanovila na Lisabonskom samite – stať sa najviac konkurencieschopnou informačnou spoločnosťou na svete.

Cieľom prvého programu bolo umožniť občanom prístup k informačným technológiám, zabezpečiť ich cenovú dostupnosť a zrozumiteľnosť. Nový program ide viac do hĺbky. Zdôrazňuje najmä nutnosť rozvoja elektronických služieb v oblasti verejnej správy, obchodu a zdravotníckych služieb. Druhou prioritou je rozvoj vysokorýchlostného prístupu na internet a bezpečnosti informačných systémov.“

Čo je hlavným cieľom eEurope 2005 v oblasti elektronických vládnych aplikácií?

„Najväčšou výzvou je integrácia rôznych elektronických služieb do jedného balíka. Ak ako občan potrebujem od štátu nejakú službu, nemalo by ma zaujímať, ktorý úrad ju poskytuje – mal by som mať možnosť svoju otázku položiť všeobecne a vláda ma prevedie celým administratívnym procesom.“

Ktoré európske krajiny sú dnes v budovaní vládnych e-služieb najďalej?

„Jednotlivé krajiny majú rozličné priority, a tak sa všade dajú nájsť nejaké pozoruhodné aplikácie. Švédska vláda sa napríklad sústredila na sociálnu oblasť a má zaujímavý systém umožňujúci cez internet vybavovať rodinné prídavky. Holandsko či Dánsko zasa rozvíjajú oblasť elektronického vyberania daní. Vo všeobecnosti možno povedať, že severná Európa a Holandsko sú v týchto službách o niečo vpredu pred zvyškom Európy.“

Ako zmenia elektronické služby prácu štátnej správy?

„Mali by odbúrať rutinné procesy a úradníci sa budú môcť sústrediť na nskutočnú pomoc občanom. Vo Švédsku ročne úradníci odpovedajú na tri milióny telefonátov, v ktorých sa občania informujú len na tri základné veci – aké doklady potrebujem k žiadosti o sociálnu podporu, koľko peňazí dostanem a kde si ich môžem vyzdvihnúť. Elektronický systém tu môže podstatne ušetriť čas aj peniaze. Postupne by sa však mohla od základu zmeniť aj podstata niektorých úradov.“

Ako?

„Napríklad daňové úrady všade zatiaľ len vyberajú dane. Nemali by však aj radiť občanom v daňových otázkach a pomáhať im pri výpočte a optimalizácii daní? Kto iný by mohol byť na takúto prácu lepšie kvalifikovaný? Na takúto fundamentálnu zmenu charakteru úradu z obyčajného vyberača daní k daňovému poradcovi však budeme ešte potrebovať pár rokov.“

Akým spôsobom môžu skúsenosti zo severu Európy využiť kandidátske krajiny?

„V novom pláne sa snažíme v každej oblasti upozorňovať na aplikácie, ktoré sú v Európe najkvalitnejšie. Dnes už fungujú stovky veľmi zaujímavých vládnych projektov. Najľahšou cestou pre vás je preštudovať si ich, vybrať si ten, ktorý najviac zodpovedá vašim požiadavkám a prispôsobiť ju svojim potrebám.“

Smerujú teda európske krajiny k podobným elektronickým vládnym systémom?

„Nie, v rôznych krajinách sú ľudia zvyknutí na rôzne typy administratívnych procesov a aj elektronické systémy budú preto odlišné. Španielska elektronická vláda nikdy nebude blízka slovenskej alebo švédskej, pretože mentalita ľudí je rozdielna.“

Nakoľko počíta program eEurope 2005 aj so zapojením kandidátskych krajín?

„Je dôležité zdôrazniť, že kým v roku 2002 sme mali eEurope pre členské krajiny a eEurope+ pre kandidátske, dnes už existuje len jediný plán eEurope 2005. To je jasný signál. Náš vývoj bol rozdielny, ale cieľ máme spoločný – transformovať do roku 2010 naše administratívne systémy do modernej podoby. Táto premena sa zatiaľ neuskutočnila, na západe ani na východe. Preto by sme sa o ňu mali snažiť spoločne.“

FOTO ITAPA – JANA MIŠAUEROVÁ