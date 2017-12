Únia má druhý plán eEurope, my začíname s prvým

Európska únia vyjadrila pred dvoma týždňami znepokojenie nad tým, že Slovensko ešte stále nevytvorilo úrad, ktorý by sa zaoberal informatizáciou krajiny. „Niekoľko mesiacov pred pozvaním do EÚ, keď Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Estónsko ..

4. dec 2002 o 22:30

Európska únia vyjadrila pred dvoma týždňami znepokojenie nad tým, že Slovensko ešte stále nevytvorilo úrad, ktorý by sa zaoberal informatizáciou krajiny. „Niekoľko mesiacov pred pozvaním do EÚ, keď Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Estónsko majú už svoje zodpovedné ministerstvá pre informačnú spoločnosť, a tým aj partnerov pre komunikáciu s Úniou , Slovensko zatiaľ nemá jasný plán na vytvorenie obdobnej inštitúcie,“ píše sa v zápise zo stretnutia. V materiáli sa takisto uvádza, že nová vláda hovorí o budovaní informačnej spoločnosti ako o priorite, ale „vo vládnom kabinete myšlienka informačnej spoločnosti zatiaľ nemá vysoko postaveného nositeľa“. Ako ďalšie negatívum sa uvádza „neschválenie novely telekomunikačného zákona, ktorá mala viesť k liberalizácii telekomunikačného trhu“. Únia by mala už tento mesiac definitívne schváliť nový program pre rozvoj informačnej spoločnosti eEurope 2005, ktorý od budúceho roka nadviaže na programy eEurope 2002 a eEurope+. Únia totiž považuje svoj prvý program za úspešný a jeho ciele za splnené.

Slovensko sa k programu eEurope+ prihlásilo, k naplneniu väčšiny ukazovateľov sa však zatiaľ vôbec nepribližuje. (tb)