Tom Clancy’s Splinter Cell - špičková špionážna akcia

5. dec 2002 o 0:01 Juraj Chrappa

Podľa viacerých amerických herných novinárov je xboxová verzia špionážno-zakrádacej akcie Tom Clancy’s Splinter Cell, ktorá len prednedávnom vyšla, najlepšou hrou na túto platformu. V marci ju môžeme čakať aj na PC. Prečo je Splinter Cell jednou z najočakávanejších hier budúceho roka, sa dozviete v tomto článku.

Splinter Cell je špičkovým a najmä veľkorozpočtovým titulom vyvíjaným interným vývojárskym štúdiom Ubisoftu. Tiež by sme ho mohli pomenovať, tak ako to zvyknú robievať automobilky o svojich najlepších autách, vlajkovou loďou tejto spoločnosti. Autori sa k hre postavili skutočne veľkoryso a Splinter Cell postavili do konkurencie slávnej série Metal Gear Solid. A bude to rovnocenný súboj.

Hra sa odohráva v detailnom svete vytvorenom známym americkým spisovateľom Tomom Clancym aj so všetkým, čo k tomu patrí. Príbeh by sme mohli popísať ako techno-thriller obsahujúci kyber terorizmus, tajné agentúry a top-secret operácie. Hlavný hrdina Sam Fisher je tajným agentom supertajnej organizácie Third Echelon, založenej Národným bezpečnostným úradom USA. Third Echelon je tak tajný, že jeho existenciu popiera aj vláda. Jednoducho úrad ako stvorený na nebezpečné úlohy každého druhu. Úlohy pri ktorých nerozhoduje množstvo obetí. Podstatný je cieľ misie a zostať v utajení.

Hráč ako Sam Fisher plní najrôznejšie špionážne misie – infiltruje nepriateľskú základňu, likviduje kritické informácie, neutralizuje nepriateľov atď. Všetko sa odohráva na pozadí silného príbehu s množstvom in-gamových animácií a naskriptovaných situácií. Tie by spolu s kvalitnými FMV filmíkmi medzi misiami mali udržiavať hráčov v napätí až do konca.

Správna špionážna akcia musí obsahovať množstvo zakrádacich pohybov hlavného hrdinu ako aj zbraní a ďalších technologických hračiek. Sam Fisher môže okrem klasických úkonov šplhať po trubkách, plávať, pozerať a strieľať spoza rohu, skrývať telá mŕtvych, používať ľudské štíty a mnoho ďalších. Medzi zbrane ktoré sú k dispozícii môžeme započítať 13 ultramoderných modelov vrátane viacúčelovej F2000. Okrem útočiacich zbraní tu sú rôzne hi-tech vecičky ako napríklad mikrokamery, laserové mikrofóny, termo vízia... Interaktívne prostredie umožňuje riešenie situácií niekoľkými možnými spôsobmi.

Nakoniec musíme spomenúť grafické spracovanie, ktoré hru posúva na vrchol toho, čo sme tu mali možnosť dosiaľ vidieť. Grafika je zabezpečená špičkovým grafickým enginom Unreal Warfare a obsahuje vychytávky ako dynamické svetlá a tiene, vertex shadery, volumetrické osvetlenie, pixel shadre a množstvo ďalších, ktorých názvom rozumie málokto, ale výsledok by mal byť ohromujúci ;).

Tom Clancy’s Splinter Cell je veľmi sľubný titul a potenciálny Metal Gear Solid killer. Pre PC hráčov to platí tým viac, že zo špionážných akcií za zmienku stál iba spomínaný Metal Gear Solid. Konkurencia je v tomto žánri minimálna.

Viac sa dozvieme už čoskoro. Hra na PC vychádza koncom marca 2003.