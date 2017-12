Mortal Kombat: Deadly Alliance -boj na život a na smrť

Najnovšia inkarnácia kultovej bojovky Mortal Kombat sa práva dostáva na konzoly novej generácie (Xbox, GameCube, GBA, atď.) v hre Mortal Kombat: Deadly Alliance. Po dlhom čase sa opäť stretneme so starou známou Kitanou, Raydenom či Shao Kahnom.

4. dec 2002 o 15:40 Juraj Chrappa

Mortal Kombat, pôvodne uvedený v roku 1992, patrí medzi najúspešnejšie značky hernej histórie s vyše 19 miliónmi predaných hier. Na motívy hry boli dokonca natočené viaceré filmy, dohromady zarobila značka MK úctihodných 1,5 miliardy dolárov. Preto nová verzia hry, pre konzoly ďalšej generácie bola nevyhnutnosťou.

Mortal Kombat: Deadly Alliance znamená znovuoživenie hier tejto slávnej série s mnohými vylepšeniami. Úplne nový je samozrejme grafický engine ako aj spôsob boja. Okrem starých známych postáv v hre nájdete postavy úplne nové v nových bojových arénach. Hra by mala upútať starých fanúšikov klasickej série a zároveň chce získať nových. To o čo v hre išlo zostáva zachované--agresívny boj na telo so špeciálnymi zbraňami pre každú postavu, smrteľné údery a extra krvavé fatality (posledný smrtiaci, zvlášť šokujúci úder).

Hra vychádza práve v týchto dňoch vo firme Midway.