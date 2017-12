City of Heroes - hrdinské MMORPG

O tejto hre ste možno ešte nič nepočuli. Ani sa vám nečudujem, lebo ju pre nás pripravuje mladá a neznáma firmička Cryptic Studios, ktorá zatiaľ žije len dva rôčky. Cryptic sa rozhodli, že aj oni prispejú so svojou troškou do sveta on-line svetov a prináš

4. dec 2002 o 15:42 Ján Kordoš

ajú nám Mesto Hrdinov.

Toto mesto má názov Paragon a už z názvu hry je jasné, že toto mesto je obývané hrdinami rôzneho druhu. Zaujímavé je, že tvorcovia hry si nevzali námety na hrdinov zo žiadneho z vydavateľstiev komixov a preto si musia vytvoriť vlastných. Hlavná myšlienka hry je nasledovná. Po nalogovaní, sa stanete členom grupy hrdinov, ktorí sa vyberú na niektoré záporné postavy a rozhodnú sa poslať ich do večných lovísk. Nie je to teda nič nového, lebo to isté robíte v akejkoľvek inej on-line hre, ale ešte nikto tento príbeh nepreniesol do prostredia City of Heroes. Ak sa vám podarí zneškodniť nejakého zlého záporňáka, dostanete k dispozícií vlastnú kanceláriu, v ktorej budete prijímať zákazky na ďalšie akcie. Ako vidíte, začína to znieť zaujímavo. Ja len dodám, že sa nemusíte báť, že by vám niekto ukradol kšeft, lebo prístup do lokácie, v ktorej je váš objekt sa môže dostať len skupina hrdinov z kancelárie, ktorá dostala túto úlohu.

Systém hry vyzerá celkom schopne, ale či túto hru prijmu medzi seba aj európski hráči, ktorí su oveľa viac konzervatívnejší ako Amíci záleží len na vás samotných. Hre sa však nedá uprieť originalita. Ako to všetko dopadne sa dozvieme približne za rok. Dovtedy sa môžete všetci vrátiť k Ultimám, Everquestom, Asheronom, Anarchiám a neviem kam ešte ;).