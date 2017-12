Stuart Little 2 – biela myška na bielej PS One

Premiéru druhého pokračovania dobrodružstiev Myšiaka Stuarta a rodiny Littlovcov v kinách máme už za sebou. Teraz prichádzajú myšiakove príbehy na PS One. Aj keď má titul v názve poradovú číslicu 2, ide o Stuartovu premiéru na PS One. Na svedomí ju má fir

5. dec 2002 o 0:00 Milo Gracík

ma Magneto Software, na PS One známa najmä vďaka zábavným dobrodružstvám strelených Muppetov v Muppet Monster Adventure. Najnovšie z ich dielne vyšla Treasure Planet, plošinovka podľa ostatného Disneyho filmu, tiež na PS One.

Stuart nie je len taká obyčajná myš. Je to myšiak. A vie rozprávať. Slušne sa správať. A vkusne sa obliekať. Vďaka čomu ho aj adoptovala rodina Littlovcov. Stuart si teda užíva života v láskyplnom rodinnom kruhu – otec, mama, brat George a malá sestrička Martha. Ako každé dobré dieťa chodí každý deň do školy, netradične na prekrásnom autíčku (fantasticky vyzerajúci roadster). Na jednej takejto ceste je Stuart zranený a vystrašený žltým vtákom, snažiacim sa dostať z pazúrov zlého a nenažraného dravca – Sokola (Falcon). Stuart neváha ani sekundu pri záchrane nebožiatka – sympatickej vtáčej slečny Margalo. Tu sa začína skvelá zábava a aj samotná hra.

Hra sa snaží tváriť ako akčná adventúra, ide však o číru plošinovku v 3D kabáte, podobne ako ďalšie filmom inšpirované a deťom určené hry (Toy Story 2, Monsters Inc., či naposledy Lilo & Stitch). Ak ste hrali jednu zo spomenutých hier, nebude pre vás Stuart Little 2 ničím novým ani výnimočným. Malý hrdina vo veľkom svete snažiaci sa prežiť: zbiera predmety (a získava rôzne bonusy), omračuje „záporákov“ (strieľa po nich guľôčky), behá, skáče, šplhá a inak šantí (riadi čln, lietadlo). Dobrodružstvo sa začína v rozľahlom sídle rodiny Littlovcov, plnom pavučinových zákutí (aj s otravnými viacnohými obyvateľmi). Postupom sa však Stuart dostane aj do parku či odpadových kanálov, čo sú všetko lokality známe z filmu. Zbieraním mačacích sušienok podplácate kocúra Sniežika (Snowflake), ktorý vás vždy odvezie do ďalšej úrovne. Okrem klasickej náplne plošinovky (behanie, skákanie, zbieranie predmetov) vás očakáva aj niekoľko spestrujúcich zábavných mini hier. Ak sa budete snažiť a jednotlivé úrovne prehľadáte skutočne dôkladne, budete za svoju námahu odmenení videoukážkou z filmu.

Ak poznáte malé dieťa s PS One a neviete vybrať vhodný darček, môžete začať premýšľať nad touto hrou. V rozhodovaní vám pomôže naše hodnotenie.

Grafika:

Grafika je viac než vyhovujúca a v konkurencii dokonalej grafiky PS2 je dokonca na výbornú. Prostredie je však dosť zjednodušené a prevažne sa skladá z veľkých farebných plôch. Farebnosť však v detskej hre vôbec neznamená negatívum. Jednoduchosť textúr sa prejavuje najmä v exteriéroch. Zato izby vyzerajú skutočne kúzelne – s rozprávkovým nádychom pohody. Animácia Stuarta je prekvapivo krásna a rozkošná, vôbec nezaostáva za filmovou predlohou. Je to jednoducho myšiak na zožratie (mňau:).

Interface:

Štandardné nastavenia a voľby ako v každej inej hre pre PS One. Nič navyše nenájdete, ale ani nič dôležité nechýba. Jednoducho klasika.

Hrateľnosť:

Skvelá! Jednoduchá a zábavná, pre deti ako stvorená hra. Stuart sa snaží zo všetkých síl, aby nenudil. A rozhodne sa mu to aj darí. Okrem bežného repertoára hopsačkových pohybov (beh, skok, likvidovanie protivníkov) dokáže náš biely myšiak šplhať, plávať (aj v záchode:), vznášať sa na balónikoch, zviesť sa vo vláčiku, vystrájať na skejtborde, či dokonca pilotovať lietadlo!

Multiplayer

Hra nepodporuje multiplayer.

Hudba a zvukové efekty:

Hudba je príjemne rozprávková, presne vystihuje dúhovú atmosféru pôvodného filmu. Aj keď vďaka opakovaniu lezie po čase trochu na nervy. Zvuky sú štandardné, neprekvapia ani neurazia. Rovnako aj dabing je v normále. Nič z toho nestojí za osobitnú zmienku.

Inteligencia & náročnosť:

Náročnosť nie je veľmi vysoká, keďže hra je určená predovšetkým mladším hráčom. Zato je poriadne rozsiahla, oficiálne údaje uvádzajú viac než 40 hodín hrania.

Záverečný verdikt:

Je to plošinovka. Je rovnaká ako stovka plošinoviek pred ňou. V podstate je to stále ten istý herný archetyp, ale v novom prostredí a s novým hrdinom. Je to však kvalitná a zábavná hra. Za srdce chytí predovšetkým menšie deti, ktorým je primárne aj určená. Ak boli vaše deťúrence nadšené z filmu, budú rovnako nadšené aj z hry. Obávam sa však, že vďaka Stuartovej rozkošnosti sa budú po dohraní tejto hry deti domáhať rovnako rozkošných bielych myšiek – ale živých:).

