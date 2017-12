Stronghold: Crusader - samostatný datadisk netradičnej RTS

Pôvodný Stronghold prišiel so skutočne originálnym námetom do obohraného RTS žánru. Starať sa o vlastný hrad nikdy nebolo jednoduché, ale o to zábavnejšie, ako potvrdzuje obľúbenosť hry medzi hráčmi. Zopakuje si Stronghold: Crusaders úspech staršej

4. dec 2002 o 13:30 Ján Kordoš

V roku 1094 požiadal byzantský cisár Alexius I. pápeža o pomoc. Turecké armády dobyli východné provincie byzantskej ríše a približovali sa k hlavnému mestu – Konštantínopolu. Pápež vyzval západoeurópskych rytierov, aby zabudli na svoje drobné spory, ktoré vládli medzi nimi, a pomohli byzantským Grékom na východe. Povolal ich, aby sa spoločne vydali do svätej vojny, ktorá mala vyčistiť svet od neveriacich. Prvá krížová výprava sa čoskoro začne.

Skúste aspoň na chvíľu zavrieť oči a predstavte si, že ste sa zrazu ocitli v stredoveku. Nemyslím teraz v role akéhosi chudobného poddaného alebo, nedajbože, väzňa, ktorého čaká slečna gilotína. Predstavte si, že sa vžijete do roly šľachty, ktorá bola najbohatšou vrstvou. Budete sa musieť postarať o svoje mestečko, budete sa musieť postarať o vlastnú pokladnicu, budete sa musieť brániť... a ešte hŕbu vecí. Dôležité však je, že pre jednoduchých ľudí sa stanete bohom. Tí hráči, ktorí nehrali klasického Strongholda, prišli o mnoho. Ešteže nám FireFly pripravili tento stand-alone (na spustenie teda nepotrebujete originálnu verziu hry) datadisk, ktorý prekonáva svojho predchodcu, lebo sa poučil z jeho chýb. Túto recenziu berte ako celkový prehľad tejto hry – bude to hlavne článok pre Stronghold „panicov“, ktorý ešte nemali styk s touto hrou. Ak som náhodou niečo vynechal, ospravedlňte ma, aj tak táto recenzia obsahuje obrovské množstvo informácií, ktoré vás buď dojmú a budete očarený touto hrou, alebo túto hru budete považovať len za super hru. Skúsení hráči môžu skočiť hneď na hodnotiaci odsek, lebo tieto litánie sú pre nich zbytočné.

Ešte pripomeniem, že ide o klasickú real-time stratégiu, ktorá však kladie dôraz aj na taktiku. Ako som spomínal, cieľom hry je starať sa o poddaných. To by bolo nádherné zhrnutie jednou vetou. Keď vstúpite do hry, máte na výber z ôsmich položiek. Také veci ako Options a Quit, myslím, vysvetľovať nemusím. Ja sa zameriam na jednotlivé herné mody. Ako nováčikovi by som vám odporúčal Tutorial, ktorý je výborne spracovaný a vedie vás krok za krokom po jednotlivých systémoch, na ktorých hra stojí. Naučíte sa v ňom význam jednotlivých budov a ich využitie. Za pozretie stoja aj cenné rady, ktoré pri tejto výučbe dostanete. Ak sa nimi budete riadiť, všetko vám pôjde oveľa ľahšie. Tutorial je spravený systémom: počítač povie a napíše, čo máte spraviť, ako to máte spraviť, aký to má význam, a vy to len spravíte a dostanete pochvalu. Jednoduché, ale účelné.

Keď sa už začnete považovať za skúsenejšieho, môžete si vybrať zo štyroch položiek. Prvá je Crusader. V tomto menu máte na výber medzi navzájom pospájanými 50 misiami, ktoré môžete prejsť. Nie sú zviazané príbehom, sú to len klasické scenáre s tým rozdielom, že kým nesplníte predchádzajúcu misiu, nemôžete postúpiť do ďalšej. Musím ešte spomenúť, že máte k dispozícií tri žolíky (v podobe sliepky ;), s ktorými môžete preskočiť misiu, ktorú neviete ani za nič splniť. Ak sa vám nechce hrať tieto misie, tak si v menu zvolíte Custom Game, vyberiete mapu, počet protivníkov (maximum hráčov na mape je 8), náročnosť a môžete sa vrhnúť do boja na život a na smrť. Počet máp sa vyšplhal až na číslo 53, takže si je z čoho vyberať.

Druhou položkou je Historical Champaign, v ktorej si vyberiete súvislé ťaženie, ktoré je sprevádzané príbehom. Inými slovami ide o klasické kampane. K dispozícii máte štyri kampane: The Call to Arms (slávna cesta križiakov a ich snaha o odplevelenie neveriacich), Saladin´s Conquest (tu sa stanete veliteľom arabskej armády a vašou úlohou bude získať Svätú zem späť do svojho vlastníctva), The King´s Crusade (spoločne s európskymi kráľmi sa pokúsite zastaviť nájazdy Arabov) a Crusader States (to je vlastne klasický skirmish). Každá kampaň sa začína ľahšou misiou a každá je niečím charakteristická. V úlohe Saladina, sýrskeho sultána, budete hrať hlavne agresívne, kde vašou úlohou bude útočiť a útočiť. A na druhej strane sa budete brániť nájazdom arabských kmeňov. Briefingy misií sú spravené formou pergamenov, na ktorých máte základné informácie o vývoji príbehu.

Ďalšou položkou je Castle Builder. Už podľa názvu je jasné, o čo v tomto mode pôjde. Po výbere tejto položky sa nemusíte nikam ponáhľať a môžete sa pokojne sústrediť na budovanie svojej pevnosti. Nebude vás ohrozovať žiadny nepriateľ – budete totiž na mape sám. Ak budete so svojím hradom spokojný a budete chcieť odskúšať jeho výdrž, stlačíte F1 a vyberiete si, čo chcete, aby sa stalo (napr. nájazd Arabov). K dispozícii máte 9 máp, ktoré sú od seba dostatočne odlišné, takže si môžete vyskúšať rôzne spôsoby budovania. Jedna mapa obsahuje všetky nerastné suroviny a dostatok stromov a trávy, takže vám žiadna surovina nechýba. Na inej mape vidíte zase len púšť a maličkú oázu, takže všetko musíte vyriešiť obchodovaním. A ak vám chýbal ostrov, tak už nemusíte smútiť, máte tu mapy aj tohto typu.

Stronghold: Crusader obsahuje aj položku Multiplayer, ale o tom sa dočítate v príslušnom odseku.

A nakoniec som si nechal Custom Scenarios, čo je vlastne editor jednotlivých máp, ktoré si môžete zahrať. Naeditovať si môžete akúkoľvek mapu. Určíte si veľkosť mapy, vytvoríte povrch, pričom ho môžete výškovo meniť a deformovať. Na výber máte z množstva druhov povrchov (tráva, kameň, púšť...) a všetko môžete vyzdobiť stromami a rôznymi surovinami, ktoré budete dolovať. Na záver si navrhnite rieku, prípadne more a skvelú mapku máte hotovú v priebehu dvoch-troch minút.

A teraz môžem prejsť k samotnému hraniu. Nebudem opisovať jednotlivé budovy ani vojakov. Je to zbytočné a hodí sa to skôr do návodu. Chcel by som vám radšej opísať, ako asi vyzerá jedna klasická misia z hry.

Na začiatku som si vybral výhodné miesto na svoje sídlo (vaše ego je v hre zosobnené v postave šľachtica – rytiera). Potom som trošku rozšíril skladisko, kde sa mi zhromažďovali jednotlivé suroviny, a postavil som sýpku, v ktorej sa pre zmenu zhromažďuje jedlo. Postupne som začal budovať budovy, ktoré sa mi starali o dostatok surovín. Horár rúbe drevo, v kameňolomoch sa ťažia kamene, z baní mi môj ľud ťaží železo. Musel som sa postarať aj o dostatočné zásoby jedla – ľudia by sa totiž vzbúrili a všetci by odišli. Preto sa treba postarať o to, aby bolo každé brucho sýte. Na statkoch vám bude rásť pšenica, ktorú pomeliete v mlyne a budete mať múku, ktorú zanesiete do pekárne, kde vám upečú chlieb a koláče. Jedlo vám však môžu priniesť aj lovci, ktorí (prekvapivo;) lovia zverinu – na sklade sa mi objavuje aj mäso. Ak majú moji ľudia chuť na ovocie, postavím jablkový sad, a ak sa chcú napiť, v pivovaroch uvarím žltý mok. A kravičky z fariem nám dávajú mlieko na syr, ktorý nám dodáva veľa síl. Medzi ďalšie budovy patrí tržnica, budovy, ktoré ovplyvňujú morálku (ak staviate fontánky, zelené záhradky, všetci sú klasickí hipíci a nechce sa im robiť, ak postavíte šibenicu, gilotínu a. i., tak vaši poddaní majú strach, robia rýchlejšie a efektívnejšie) hostinec a domy (v nich sa „robia“ ľudia). Možno sa to zdá jednoduché, ale všetko vybalansovať na prosperujúce panstvo dá chvíľu zabrať. A to som ešte nehovoril o vojenských budovách.

Raz k boju príde, tak som sa aj ja postupne opevňoval. Najprv som postavil vchod s padacími dverami a všetky dôležité budovy obkolesil hradbami (rôzne druhy), na ktoré môže vaše vojsko vyjsť a z výšky ostreľovať nepriateľa. Ak chcete postaviť akúkoľvek vojenskú budovu, potrebujete dostatok kameňa, tak si na to dávajte pozor. Najprv postavíte zbrojnicu a potom sa môžete vrhnúť na výstavbu jednotlivých budov, ktoré vytvárajú zbrane pre vaše vojsko. K dispozícii máte lukostrelcov, kopijníkov, rytierov na koňoch a mnoho ďalších. Do bojov sa môže zapojiť aj vaše ego, ale ak zahynie, hra sa končí. Dúfam, že ste pochopili túto komplexnosť, ktorú vám hra dáva. Lenže miesta je málo, a tak verím, že vám stačí takýto malý príklad.

Grafika: 9 / 10

Môžete mi rozprávať hodiny a hodiny o voľnej kamere a 3D spracovaní. Budem vás veselo ignorovať, lebo skúsenosti mi vravia, že je to síce krajšie (aj to len v niektorých prípadoch), ale stráca sa prehľadnosť, jednoduchosť ovládania a všetko je zrazu ťažšie na ovládanie. Preto som rád, že Stronghold používa klasický izometrický pohľad. Hru si môžete rotovať po 90°, existuje tu dokonca aj zoom a funkcia na vypnutie alebo zapnutie stien. Celkové prostredie je vykreslené do najmenších detailov. Hra obsahuje dve rozlíšenia: 800 x 600 a 1024 x 768. Všetky budovy a postavičky sú vykreslené precízne a detailne. Farby sú pestré, takže nehrozí, že sa vám prostredie zhnusí svojou jednotvárnosťou. Stačí, ak sa pozriete na jednotlivé obrázky a budete hneď múdrejší. Jednotlivé prostredia však obsahujú v sebe tretí rozmer. Znamená to, že postavička, ktorá je na kopci ďalej dovidí, a teda aj ďalej dostrelí ako jednotka, ktorá je v doline. Preto budete využívať jednotlivé nástrahy matky Prírody vo svoj prospech. Animácie medzi misiami sú vytvorené v nejakom 3D engine a ich kvalita je dostačujúca. Nebudú to síce geniálne filmy, z ktorých padnete na zadok, ale hru žiadnym spôsobom nekazia. Animácie postavičiek v hre sú zvládnuté na jednotku. Každá činnosť je nádherne „naanimovaná“ a nemusíte sa obávať ani malého počtu frameov v animácii. Ak napríklad lukostrelec strieľa šípy, vidíte, ako napne luk, zamieri a vystrelí. Žiadna abstrakcia, ale nádherná detailnosť. Grafici odviedli kus poctivej práce, ktorá sa teraz dočkala úspechu. A musím pripomenúť, že na spustenie tejto hry vám stačí P266, 64Mb RAM. Na hranie v plných detailoch s najvyšším rozlíšením si pripravte P550 a minimálne 128Mb RAM. Grafická karta v tejto hre nehrá dôležitú úlohu. Stačí, ak máte minimálne 4Mb video kartu a hra vám pôjde v pohode.

Interface: 10 / 10

Základná herná obrazovka je spracovaná prehľadne, jednoducho, ale plní aj estetický účel, takže pri pohľade na dolné menu nehodíte šabľu. V dolnom menu máte všetko, čo potrebujete. Nechýba prehľad jednotlivých budov, ktoré sú rozdelené do charakterizujúcich kategórií (budovy na spracovanie potravín, vojenské budovy...), mapa, obsah vašej pokladnice, obľúbenosť u ľudí. Všetko, čo potrebujete, tam máte hneď na očiach a nemusíte sa preklikávať cez milión päť scrollovacích menu. Hru ovládate myškou – na klávesnicu si siahnete len pri zapisovaní svojho mena a pri zoskupovaní jednotiek. Ľavým tlačidlom vyberáte postavy, prípadne staviate budovy. Pravé tlačidlo slúži na stornovanie akcie, prípadne ak nevykonávate žiadnu akciu, objaví sa vám grafické menu, z ktorého môžete rotovať mapu, zoomovať, zneviditeľniť múry, krajinu a stromy alebo sploštiť krajinku. Všetko to je jednoduché a ľahko vykonateľné. Nepotrebujete sa učiť žiadne klávesové skratky ani si zvykať na ovládanie. Len si sadnete a hráte.

Hrateľnosť: 10 / 10

Všetko dôležité som už naznačil, teraz to len celé zhodnotím. Ak vás hranie real-time stratégií baví a máte chuť zahrať si niečo trošku iné, je tu výborná príležitosť. Hra vás vtiahne už len svojím dejom a nepustí vás, kým nebudete spokojný so svojím výkonom. Určite poznáte ten pocit, keď prestanete vnímať čas a okolie. Všetky svoje zmysly sústredíte na hru a všetko ostatné vám je ukradnuté. Mali by to napísať aj na obal hry, lebo kvôli tejto hre som skoro zabudol ísť do školy ;). Atmosféra stredoveku ma úplne pohltila a stálo to za to. To sa mi pri nových herných tituloch stáva zriedkavo. Hra sa výborne hrá a to je dôležité.

Multiplayer: 7 / 10

Stronghold: Crusaders podporujú, samozrejme, aj hru viacerých hráčov. Môžete si zahrať po lokálnej sieti alebo sa pripojiť cez internet. Hra však nie je koncipovaná na hranie po sieti. Nie, že by nebola zábavná, ale dôraz je kladený na singleplayer. Hra je vyvážená, nenájdete v nej vyložene najlepšiu jednotku – a ak sa vám bude zdať, že ste ju objavili, je veľmi nákladné vytvoriť ju, lebo vaše elitné vojsko rozdrví presila jednoduchých lukostrelcov a kopijníkov. Musíte mať vo vašom vojsku každú jednotku, lebo každá je dôležitá. To je výborná vlastnosť pre multiplayer, ale ako som už spomínal, jadro hry sa skrýva v singleplayeri.

Zvukové efekty a hudba: 8 / 10

Všetko nádherne zvučí a kvalita je vysoká. Po kliknutí na budovu alebo jednotku sa ozve charakteristický zvuk. Pri bojoch počuť rinčanie zbraní, na farmách múkajú kravičky. O hudbe platí to isté. Do uší sa vám rinú tóny so stredovekými motívmi. Hra sa dynamicky mení pri útoku a „stíchne“ pri pokojnom budovaní. Nemusíte ju vôbec stlmiť, čo je výrazné plus, lebo niektoré hry sú zvukovo úbohé. Zvukové efekty a hudba výborne dopĺňajú atmosféru, ktorá je aj bez nich dosť vysoká. Hodnotenie: 4 * dobre

Inteligencia a obtiažnosť: 8 / 10

Inteligencia nepriateľských jednotiek je priemerná. Arabské vojská sa pokúšajú útočiť na najmenej opevnené miesta a snažia sa bojovať kompaktne. Z diaľky vás ostreľujú lukostrelci a zblízka útočia radoví vojaci. Občas však nepriateľ spraví vyložene nelogický krok, keď sa vrhne do vopred prehraného boja a snaží sa zvíťaziť. Alebo nepriateľské jednotky občas ignorujú šípy mojich lukostrelcov a nechajú sa zabiť, hoci by stačilo moje minivojsko zlikvidovať zblízka. Inteligencia hráčových jednotiek je tiež kolísavá. Občas výborne reagujú na taktiku nepriateľa, ale v niektorých momentoch úplne ignorujú nepriateľa, ktorý pár metrov od nich likviduje ľudí. Ale dá sa to prežiť, ak budete vaše vojsko manuálne usmerňovať a dávať im príkazy. Náročnosť hry je vysoká. V jednotlivých intervaloch sa na vás valia nepriateľské jednotky, vy si ledva stihnete opraviť poškodené budovy a už sa na vás valí ďalšia horda nepriateľských barbarov. Lenže zvýšená náročnosť je v prípade datadiskov normálna vec, tak to beriem ako fakt. Datadisk má predĺžiť zábavu pôvodnej hry, čo sa Crusaderovi aj darí. Občas budete plakať nad vyššou náročnosťou, ale stačí trošku zmeniť taktiku a všetko vám pôjde ľahšie. Nečakajte žiadnu ľahučkú hru – nepriateľ nepredá svoju arabskú kožu lacno.

Záverečný verdikt: 9 / 10

A máme tu konečne záver recenzie. Túto hru môžem hráčom odporučiť ako dobrú kúpu. Len sa vyskytol jeden problém – nájdu sa aj vlastníci originálneho Strongholdu, pre ktorých Crusaders strácajú na cene – preto aj ten jeden bodík dolu z celkového hodnotenia. Pre nich to nie je až taká výhodná kúpa. Ale všetci ostatní môžu jasať, lebo tento "datadisk" sa fakt oplatí. Vlastníci pôvodného Strongholdu si od záverečného hodnotenia môžu odpočítať 1 hviezdičku...

Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia.