HP získal kontrakty na informačné systémy za 920 miliónov USD

Palo Alto/Bratislava 4. decembra (TASR) - Začiatkom októbra podpísalo Ministerstvo financií SR zmluvy na dodávku informačného systému pre štátnu pokladnicu SR s firmou Hewlett Packard (HP) Ges.m.b.H. Objednávku získala rokovacím konaním bez zverejnenia.

Zmluva na dodávku informačného systému pre štátnu pokladnicu je jeden z infraštrukturálnych kontraktov HP, ktorých celková hodnota podľa oznámenia vedenia spoločnosti dosiahla za niekoľko posledných mesiacov viac než 920 miliónov USD.

Podľa HP informačný systém pre štátnu pokladnicu SR je konštruovaný tak, aby priniesol viac transparentnosti a výkonnosti do riadenia financií SR a je jedným z kritických faktorov pre integráciu riadenia verejných financií a kontroly v rámci Európskej únie. Systém obsluhujúci na Slovensku viac než 3 000 používateľov bude zahŕňať softvér pre nákladové riadenie, finančné plánovanie, účtovníctvo, platby, manažment aktív a likvidity a dlhový manažment. HP navrhne a implementuje aj kompletné bezpečnostné riešenie.

Ďalším významným projektom, ktorý HP podpísal len nedávno, je štvorročná zmluva na poskytovanie bezpečnej IT a komunikačnej infraštruktúry pre 360 poslancov švédskeho parlamentu, ktorým zabezpečuje mobilný, bezpečný a štandardizovaný prístup do parlamentnej informačnej siete a databáz z ktoréhokoľvek miesta v krajine.

Predchádzajúce aktivity HP zahŕňali kontrakt v hodnote 1,5 miliardy USD s Canadian Imperial Bank of Commerce alebo The Cat Group of France, Critical Path, the Dallas Independent School District, Ministerstvo pre záležitosti veteránov USA, Empresas Publicas de Medellin, the Katy Independent School District a Microsoft.

