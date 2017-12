The Movies - spracujte si vlastný trhák s Petrom Molyneuxom!

Lionhead Studios, ktorých zakladateľom je herný veterán Peter Molyneux, opäť dokazujú, že existujú ešte výrobcovia, ktorý nezanedbávajú to najcennejšie na dnešných hrách – originalitu. Peter je obklopený dostatočným množstvom schopných ľudí, a preto sa ne

3. dec 2002 o 20:12 Martin Šoltýs

musí báť experimentovať. Pripravovaná hra The Movies je jedným z jeho experimentov, ktoré mu prinášajú slávu.

Ako som naznačil, keby nebolo firiem ako Lionhead, do konca života by sme hrali asi to isté. The Movies považujem za jeden z najoriginálnejších chystaných titulov odkedy vyšli The Sims. Už z názvu musel každý prísť na to, že po zábavnom parku a nemocnici (Theme Park, Theme Hospital zhodou okolností tiež od Petra Molyneuxa, vtedy ešte pod záštitou iných firiem) budete riadiť filmové štúdio. Áno, dámy a páni, zahráme sa na Hollywood!

Z okolitých screenshotov to vyzerá tak, akoby sme mohli natáčať iba westerny. Nemusíme sa však báť, budeme môcť pracovať s množstvom filmových žánrov počas celej hry. Tá sa bude odohrávať od roku 1920; znamená to, že môžete prežívať celú evolúciu filmu ako takého, od nemých a čiernobielych až po filmy s využitím tej najmodernejšej techniky. Mne osobne by sa páčila v hre nejakým spôsobom zakomponovaná encyklopédia filmu, kedy by hra bola užitočná i edukatívna zároveň. Toho sa však zrejme nedočkám, ale už teraz sa nebojím povedať, že hra bude tak úspešná ako aj iné tituly od Molyneuxa.

Skúsim však načrtnúť celý priebeh spracovania filmu. Vy ho budete predovšetkým riadiť. Pre Lionhead bolo zrejme veľmi ťažké rozhodnúť, do akej miery budete rozhodovať na detailoch pri produkcii titulov. Nebolo by správne, keby sme si predstavili, že budeme v úlohe podobnej režisérovi. Nie, v žiadnom prípade, o uhloch kamery, osvetlení scén a podobne nebudete rozhodovať vy ale vaši ľudia. Jednou z hlavných kompetencií, ktoré sa budú vzťahovať na vás, bude najímanie ľudí. Pochopiteľne, začnete najprv scenáristom. Ten, rovnako ako aj ostatný personál, nemusí byť pre váš prvý titul veľmi drahý. Bude potrebné začať s rozumom. Budete si musieť vystačiť s menej pestrými kulisami, niektoré možno využijete aj vo viacerých filmoch. Okrem žánru budete rozhodovať o tom, v akej miere bude film romantický, či v ňom budú prevažovať scény erotické alebo akčné, čím sa možno zmenší aj veková prístupnosť filmu a vy takto môžete stratiť časť zisku. Na začiatok nebudete mať na žiadnych Tomov Hanksov. Budete si musieť vystačiť s tým, čo máte, postupne si budete zarábať a tým sa bude zvyšovať i kvalita vašich nasledujúcich počinov. Jednoducho klasická stratégia, klasický tycoon, na aké sme od Petra Molyneuxa zvyknutí.

Zaujímavé je zaznamenávanie vášho postupu samotnou hrou, na základe toho bude vyrobený trailer (ukážka, uputávka na film), ktorým sa môžete pochváliť svojim kamarátom alebo na internete, napr. aj na vlastnom webe vášho filmu! Lionhead Studios majú iste prichystaných omnoho viac vychytávok, na ktoré nám len ostáva tešiť sa. Ak boh dá, tak sa dočkáme už v roku 2003.